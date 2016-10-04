Алексей Мальченко

“Духи - автограф личности” - эта цитата Паломы Пикассо наталкивает на размышления о глубоком. Благо, эпоха Ренессанса ушла в далекое прошлое, и теперь побаловать себя натуральными французскими ароматами может не только элита общества, но и средний класс. Один из ведущих представителей в Казахстане эталонного и при этом доступного французского парфюма - сеть магазинов Beautymania - пополнил свою сеть еще одним филиалом, уйти из которого с пустыми руками практически невозможно... Последний штрих Когда наблюдаешь за жизнью города через панорамное окно кофейни, глаз радуется удивительным и сочным краскам, в которые облачились улицы. Но гораздо больше привлекает внимание поток людей, в котором отчетливо читаются перемены - мода быть стильным наконец-то вырвалась за пределы центральной части города, и теперь тот же стиль smart casual стал нормой и на его окраинах.

Однако даже при наличии безупречного чувства стиля и богатого гардероба любой из созданных образов окажется незаконченным, если его не закрепить последним, но, пожалуй, самым важным аккордом - речь идет, конечно же, о парфюме.

Играя ключевую роль, аромат является и самой спорной деталью, на что есть по меньшей мере две объективные причины.

Во-первых, на вкус и цвет, как известно, товарища нет! И это не простое красноречие, а человеческая индивидуальность. Ведь все мы разные, и, чтобы угодить каждому, всемирно известным парфюмерам пришлось хорошо потрудиться, создавая ассортимент сегодняшней витрины. Зато теперь на рынке есть ароматы, ориентированные даже на самых взыскательных.

Во-вторых, качественный парфюм обладает такими магическими свойствами, которые невозможно увидеть, но сложно не почувствовать. В отличие от одежды, которая привлекает издалека и способна оставить лишь смутное воспоминание, парфюм творит невероятное.

Аромат продолжает работать даже после того, как человек пройдет мимо: парфюм оставляет индивидуальное послесловие, своеобразный шлейф, который заставляет оборачиваться даже случайного прохожего. Необычный букет оказывает невероятное воздействие на наш мозг - однажды почувствовав понравившийся аромат, запоминаете его на подсознательном уровне и помните не один год. Даже спустя длительный промежуток времени вы его узнаете, правда, тогда у вас из глубин памяти всплывет образ девушки или парня, который сумел “дотянуться” до вашего бессознательного мира.

Выбор “своего” аромата - непростая задача, в первую очередь потому, что зачастую человек сам не знает, какой именно букет ему к лицу. Тому, кто раньше не сталкивался с темой выбора парфюма, возможно, будет сложно понять, что симфония одного и того же аромата на разных людях может отличаться. Так же, как и одежда: одни люди великолепно смотрятся в блейзере, другие выгодно сияют, открыв плечи, третьи уверенно чувствуют себя в sport-стиле. Но как не потеряться в этом океане дурманящих рассудок ароматов? Центровые

“Москвичи”

Даже перед метросексуалом, который является постоянным гостем гламурных бутиков, порой возникает проблема выбора, и чтобы ее развеять, в сети парфюмерных магазинов Beautymania готовят консультантов на олимпийском уровне.

Можно быть хорошим менеджером и умело продавать даже не нужные людям вещи, можно быть модником до мозга костей и знать, как собрать из разных вещей стильный костюм. Но для того, чтобы представлять мировые бренды столицы парфюмерии, нужно родиться с флаконом в руках.

Основная задача продавца-консультанта - почувствовать и рассмотреть внутренний мир гостя магазина и максимально сузить его выбор до двух-трех ароматов. Вот где начинается работа настоящего психолога, ведь “тот самый” аромат - это не просто приятный запах, а приоткрытая книга внутреннего мира, в которой должны читаться характер и даже привычки человека.

Поэтому если в магазине с вами пытаются заговорить на, казалось бы, далекие от парфюмерии темы, знайте, что это не флирт и даже не праздное любопытство, а процесс конструирования вашего образа. Лишь почувствовав вас изнутри, консультант сможет спроецировать ваши индивидуальные особенности на азбуку ароматов, что в конечном итоге поможет сделать выбор идеального, а главное - “вашего” букета.

Как рассказала директор Beautymania Moskva Элеонора Бахытжан, сегодня клиенты стали более разборчивы. Если раньше многие искали просто французские духи, скажем, с цветочными или цитрусовыми нотами, то сейчас люди обращают внимание на такие важные моменты, как глубина шлейфа, стойкость и звучание аромата - сохранение заявленных ноток на теле.

- Beautymania имеет большую популярность, но все же... магазин только открылся, а кассиру отдыхать не приходится. В чем секрет такого клиентского магнетизма?

- Несомненно, авторитет играет большую роль! Первый магазин Beautymania открылся в 2006 году, и на сегодняшний день наша сеть состоит из 45 бутиков по всему Казахстану, из которых 16 находятся в Алматы. Но даже несмотря на такое солидное число магазинов в южной столице, к появлению каждого нового филиала мы относимся как к рождению ребенка. То есть это большой праздник, которым мы рады поделиться как с постоянными, так и с новыми клиентами. А, как известно, на праздники принято дарить подарки, и наш случай - не исключение. В день открытия и последующие три дня (с 15 по 17 октября) мы дали тридцатипроцентную скидку на все ароматы класса люкс. Также всем клиентам, сделавшим покупку на сумму больше 5000 тенге, мы вручили интересные подарки. Ведь каждый из нас в глубине души остается ребенком, которого хотя бы иногда нужно баловать.

- В этом году в Алматы был запланирован запуск шести ТРЦ, почему ваш выбор пал именно на “Москву”?

- На самом деле этот торговый центр представляет для нас большой интерес, поскольку он расположен близ спальных районов. Исходя из адресной аудитории в нашем филиале делается большой акцент на сегмент масс-маркет! И хотя этот фактор является определяющим, он не исключение - мы решили не ограничивать клиента в выборе. Так, на нашей витрине вы увидите товары категорий люкс и мидл-маркет.

Поскольку это совершенно новая локация, то мы будем смотреть на динамику спроса и в дальнейшем вводить соответствующие корректировки по процентному соотношению различных групп. Другой важный момент заключается в том, что рядом расположена станция метрополитена “Москва”, которая на сегодняшний день является конечной станцией. Фактически это ключевая точка, в которой собираются люди с отдаленных районов, что в значительной степени повышает плотность трафика посетителей.

- Если говорить о потоке людей, невольно возникает вопрос выбора места для бутика. Ведь “московский”, назовем его так, филиал Beautymania расположен в “тупике” ТРЦ. Не вызывает ли сомнения выбор локации?

- Да, действительно, сейчас мы находимся в крайней точке крыла ТРЦ “Москва”, но это явление временное, а выбор точки - перспективный стратегический ход. Дело в том, что накануне, 10 октября, был запущен не весь ТРЦ, а сдана лишь часть массивного сооружения. По мере открытия второй очереди центра, которое планируется провести уже через год, перегородка будет демонтирована, и Beautymania окажется в самом сердце “Москвы”. Что касается посещаемости, то даже сейчас мы ощущаем 80-процентную загруженность. И это не случайные посетители, а клиенты, приехавшие целенаправленно. В современном мире социальные сети, пожалуй, являются самым оперативным и удобным инструментом двухсторонней связи. Совершенство

в деталях

- Элеонора, что вы можете сказать о предпочтениях алматинцев - они гонятся за новинками или предпочитают проверенные ароматы?

- Здесь ситуация очень интересная, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Сейчас многие люди стали внимательно следить за модой не только на одежду, но и на ароматы. Как правило, есть два основных сезона - осень и весна, когда на витринах появляются новинки. И в этот период в сети Beautymania наблюдается ощутимый приток покупателей.

Также есть клиенты, которые уже много лет отдают предпочтение одним и тем же ароматам, придерживаясь точки зрения, что духи - это неизменная константа, которая четко характеризует человека и является его визитной карточкой. Например, один из бестселлеров Dolce Gabbana - аромат “№3”, он был представлен еще в 2009 году, но пользуется невероятным спросом и сегодня. Кстати, лидер продаж!

Для сегодняшнего клиента большую роль играет не только состав духов или туалетной воды, но и формы флаконов, в которые их “упаковали”. Кудесники парфюмерии давно приметили, что для определенного типа покупателей ключевую роль в выборе аромата играет оформление. Наглядный пример - новый аромат Carolina Herrera “Good Girl”, выполненый в форме женской туфли на шпильке. Его форма неестественно вытянутая, но исполнение получилось настолько гармоничным, что этот флакон может служить даже самостоятельной деталью интерьера.

Другой пример - Paco Rabanne “Invictus”, что означает “Победитель”. Этот мужской аромат выполнен в форме кубка. В каждом мужчине сидит настоящий гладиатор, который ведет учет побед и достижений, и этот кубок является настоящим трофеем, который в той или иной степени ублажает внутреннее эго.

Еще можно выделить третий тип клиентов, которые стараются придерживаться проверенных ароматов, но при этом не исключают покупку новинок. На самом деле в Beautymania очень гибкая ценовая политика, которая позволяет клиентам не ограничиваться покупкой какого-то одного флакона, а иметь на винтажном столике 4-5 ароматов. Это дает возможность менять запахи не только в зависимости от сезона, но и от настроения. И потом, мы регулярно поощряем постоянных клиентов, так, для них предусмотрены дисконтные карты BM Club, которые позволяют выйти на новые уровни скидок, причем по всему ассортименту продукции.

- Известно, что женщины в отличие от мужчин, посещают парфюмерные магазины регулярнее. Но так ли часто они совершают покупки?

- Действительно, число женщин, посетивших магазин, намного больше, и связано это с тем, что помимо ароматов у нас представлена в большом ассортименте еще и косметика, в которой мужчины не нуждаются. Но поделюсь интересным наблюдением. Несмотря на то, что в численном соотношении мужчины бывают реже, в процентном - покупки они совершают чаще. То есть если зашел мужчина, то в большинстве случаев он четко знает, что приобретет - такова мужская сущность. В свою очередь, для женщины поход в магазин - это своеобразный ритуал, кульминацией которого вовсе не обязательно должна быть покупка.

- Конечно, тут сложно проводить параллели, но все же - какое основное преимущество магазина?

- Большой ассортимент товара, причем, если сравнивать не только с конкурентами, но и с другими сетями структуры BSB, куда входят и “Французский Дом”, и “Планета красоты”. В Beautymania представлен большой ассортимент ароматов, одежды, аксессуаров и еще один интересный отдел - Imperial home - “Все для дома”. В филиале “Москвы” сейчас мы представили только ароматы и косметику. Если будет потребность, то, вполне вероятно, будет расширено число позиций включением остальных групп товаров.

Даже самый скромный наряд приобретает совершенно иной облик, если его подкрепить ноткой правильного аромата. А как и где выбрать “свой” уникальный букет - вы теперь знаете.