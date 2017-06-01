Ольга Шишанова

В Казахстане все чаще проходят показы модных кутюрье - причем не только высокой моды, но и прет-а-порте - тех, кто создает базовые модели для повседневного спроса. Именно они, несмотря на то, что за окнами осень и дождь, дают несколько осенних модных советов



Гардероб настоящим модникам советуют обновлять не только раз в сезон, но и несколько раз в течение него. И, конечно, при этом обращать внимание на все модные тренды, как, например, нынешней осенью.

Совет номер один касается такой детали гардероба, как лыжный свитер, который многие считают чем-то вроде зимней пижамы для занятий спортом. На самом деле это не совсем так, потому что сегодня теплый свитер со скандинавскими узорами уже покоряет модный олимп. Теперь его можно носить каждый день, а не только на рождественской вечеринке или горнолыжном курорте. Наденьте свитер с легкими шифоновыми юбками, шортами, широкими брюками или носите даже в качестве верхней одежды как замену легкому пальто.

Совет номер два. Чтобы постоянно быть в “модной струе”, одевайтесь в деним, да не просто так, а с головы до ног. Обязательное условие нынешней осени - вещи из денима (проще - джинсовой ткани) должны быть непременно темно-синего цвета. В качестве украшений допустимы лишь бусины и аппликации. Серьезное внимание силуэту: никакого облегания, только рубленые линии в стиле “рабочей формы”.

Совет номер три. Если вы устали от бархата, а его во множестве предлагали в прошлом сезоне отечественные модельеры как один из национальных стилевых видов современной одежды, тогда для вас открытие нового сезона - вельвет. Сегодня он снова вернулся на модный подиум, учитывая то, что приятный на ощупь материал с бархатистым ворсом в рубчик как нельзя лучше подходит для холодной погоды. Нынешней осенью обещают быть на пике популярности вельветовые брюки, куртки и костюмы в теплых коричневых, винных и бежевых оттенках.

Совет четвертый. Многие привыкли думать, что черная кожа - атрибут байкеров. Однако те, кто по-прежнему вдохновлен образами героев фильма “Матрица”, рискуют оказаться на самом пике популярности модных трендов, потому что современные дизайнеры предлагают облачиться этой осенью в одежду именно из черной кожи. Но если тотал-лук для вас слишком смелое решение, попробуйте для начала платье, комбинезон или костюм из черной кожи, дополнив образ грубыми кожаными ботинками и кожаными браслетами.

И, наконец, совет пятый, косыночный. Оказывается, осенью 2017 года будет модно носить платки, косынки, особенно из натурального шелка и натуральных же оттенков, а значит, пора собирать их коллекцию. Чем их больше, тем лучше - косыночный тренд обещает быть актуальным не один сезон. Плюс, помимо классического ношения косынок с пальто и платьями, их теперь рекомендуют носить с пуховиками и стегаными пальто, порой сочетая даже со спортивными повязками.



Астана