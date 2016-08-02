Алина Сарсенова

Как выглядит человек, о котором пишет итальянский Vogue, которого называют иконой стиля, обожают стритстайл-фотографы со всего мира? Так, как Жанель Бертаева, которая является основательницей Kazakhstan FashionInstitute, генеральным директором и сооснователем Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, создательницей интернет-магазина одежды казахстанских дизайнеров Lenazh и президентом ассоциации моды Arlem. Жанель из тех современных женщин, которые успевают все и сразу, ведь кроме того, что она успешная фэшн-персона и бизнес-леди, у нее крепкая семья. Жанель Бертаева замужем, она заботливая мама двух детей-подростков - дочери 12 лет, а сыну 10. На встречу Жанель пришла в платье от украинского дизайнера и без макияжа, на моей журналистской памяти это первая особа женского пола, которая не боится позировать фотографу даже без компактной пудры. Само пребывание Жанель Бертаевой в модном мире так же естественно, как и ее настоящая улыбка и живые эмоции. О том, как эта хрупкая девушка держит на своих плечах столько проектов, о казахстанской моде, дизайнерах, производстве одежды и о ее собственном стиле пойдет речь в нашем интервью О Mercedes-Benz Fashion Week Almaty - от идеи создания до сегодняшних дней

- Мы переговорили с киевскими партнерами о том, что в Казахстане нужно развивать модный рынок, заводить международные бренды, привозить в нашу страну известных во всем мире людей. После недолгих переговоров, примерно через три месяца, мы подписали контракт и начали работу над запуском первого сезона. Титульный спонсор согласился сразу, потому что головной офис у них в Киеве, а у них на тот момент Неделя моды проходила уже шестой сезон. Так как они поручились за нас, сказали, что помогут нам с организацией, дизайнерами и так далее. Международная неделя моды не имеет как таковых далеко идущих планов развития, она может совершенствоваться, может улучшаться организация, отбор дизайнеров становится более тщательным, но дальнейший рост идет больше от побочных проектов. К примеру, повышение продаж изделий казахстанских дизайнеров, поездки на выставки и так далее - это уже осуществляется не самой Неделей моды, а ассоциацией моды Arlem, которую мы запустили. В рамках ассоциации мы провели в государственной компании кастинг-конкурс, по итогам которого три дизайнера при поддержке государства поедут в сентябре показывать свои коллекции в Милан. Сами представители Недели моды в Милане отбирали дизайнеров, из всех поданных заявок были отобраны три дизайнера: Леонид Жеребцов, Айгуль Касымова и Anthena (дизайнеры - Ольга Ким и Анна Легай). У нас нет любимчиков, но именно Жеребцов выигрывает все конкурсы, его творчество интересно многим. Мы отсеиваем дизайнеров, которые не готовы, то есть они шьют вещи и продают их в инстаграмме. Это не наш уровень. Я буквально на днях составляла расписание и поняла, что в этом году все дизайнеры будут сильные. Новеньких вообще не брали. Могу сказать, что на сегодняшний день сформировался определенный костяк тех, кто работает над собой, и у них долгосрочные планы в перспективе. О том, как сделать бизнес казахстанского дизайнера рентабельным

- У дизайнеров давно зреет мысль консолидироваться и открыть свой единый шоурум казахстанских дизайнеров. Но, так как они все люди творческие, каждый со своим подходом к бизнесу, считаю, что это будет для них скорее головной болью, чем успешным бизнесом. Поэтому мы открываем в октябре магазин казахстанских дизайнеров lenazh.com, то есть у нас уже есть интернет-магазин. Теперь все вещи можно будет примерить и потрогать. Вопрос менеджмента - чтобы дизайнеру самому осуществить такое, ему нужна большая команда начиная от финансистов и креативщиков, заканчивая стилистами. Все это нужно, чтобы запустить серьезный бизнес, создать шоурум и уже “зайти” в наши торговые центры. Мы взяли эту опцию на себя, объединили их под одним брендом, естественно, на лояльных условиях. Я обращалась в четыре торговых центра в Алматы при поддержке акимата города с пятидесятипроцентной скидкой, которую они выделяют для акимата, и все равно цены были космическими. Даже не представляю, как можно заработать, когда приходится платить такую аренду. Если казахстанское будет стоить свыше ста тысяч тенге, то у нас будет плохая репутация, и это никто не будет покупать. О том, как иностранцы реагируют на одежду от казахстанских дизайнеров

- Буду с вами честной - не все нравится, но то, что нравится, обязательно носится потом. На последнюю Неделю моды к нам приезжала Сиси Джонсон из американского Huffington Post, а это очень серьезное и влиятельное издание. Так вот, она влюбилась в коллекции наших дизайнеров Bru и Anthena и почти всю неделю ходила в одежде от них. Она выбирала, это не было навязано, после показов Сиси сама подходила к нашим дизайнерам, говорила: “Мне очень понравился такой-то образ, я бы хотела его завтра надеть или забрать с собой в Америку”. Кстати, мы выкладываем фото сразу с показов, говорим, что коллекции следующего сезона вы можете приобрести у нас здесь и сейчас, то есть следуем за мировыми тенденциями. Раньше, чтобы получить одежду, которую вы видите на подиуме, нужно было ждать еще сезон, пока это все появится на прилавках магазинов, а сейчас можно купить сразу. Я сама испытываю кайф, когда надеваю вещи от казахстанских дизайнеров, но тоже выбираю, конечно. Например, после показа ZH Saken я захотела надеть платье из коллекции, и, конечно же, через несколько дней меня увидели в нем на мероприятии. Кстати, после того, как проводится съемка одежды для интернет-магазина, я листаю сайт и выбираю себе одежду. К сожалению, я не присутствую на фотосессиях лично. Стараюсь носить одежду наших дизайнеров, ведь экономику нужно начинать с себя. Как наши реагируют на своих дизайнеров

- Наши байеры не хотят закупать казахстанских дизайнеров в регионы. Да, они смотрят, им нравится, но не берут. Хотя там хорошие продажи, если точка раскручена. Думаю, что мы придем, когда клиенты будут готовы покупать казахстанскую одежду, тогда у байеров будет гарантия, что клиенты придут и приобретут. Для этого нужно имя, в первую очередь. Кстати, не всегда те из казахстанских дизайнеров, которые имели уже какой-то успех за границей, продаются хорошо у нас. Сейчас никого не обманешь, все смотрят на цену и качество. Если дизайнер сходится с клиентом в этих вопросах, тогда да. Глобализация и социальные сети поглотили всех нас, и мы уже видим, что ничем не хуже других. О своем стиле

- Я пока в поисках своего стиля, все время экспериментирую. У меня нет стилиста или имиджмейкера, которому я бы заплатила за свой образ, как это делают многие российские селебрити. Они оплачивают определенную сумму агентству, а те в свою очередь занимаются раскруткой - начиная от гардероба и заканчивая проектами. Все зависит от настроения, хочется отразить свой внутренний мир. Меня вдохновляют лукбуки наших дизайнеров Леонида Жеребцова и Pentatonica. Глядя на них, мне всегда хочется что-то смиксовать, например, топ Pentatonica с брюками Zherebtsov. Я подписана на нескольких стритстайл-фотографов. Мне нравится то, как умеют носить одежду европейские девушки. Они открыты, могут миксовать все, что угодно, например, джинсы, комбинацию, рубашку, и все это смотрится шикарно. О том, где самые стильные люди

- В Нью-Йорке самые интересно одетые люди, как мне кажется, Лондон достаточно своеобразен, а если говорить о таких городах, как Токио или Сеул, то у них своеобразная мода. Они просто другие, глобализация на них не влияет, там живут своими тенденциями и трендами. Многие, конечно же, восхищаются, но я не видела, чтобы европейцы повторяли их стиль. Кстати, сейчас Азия выходит на европейский рынок, особенно Корея, они просто сводят с ума всех дизайнеров, прессу. Сьюзи Менкес летала в Сеул (Сьюзи Менкес - один из самых влиятельных модных критиков, международный редактор Vogue, офицер Ордена Британской Империи и кавалер Почетного Легиона. С 1988 года она работает редактором моды и репортером газеты International Herald Tribune. - Прим. “НП”), у нее восхищенные отзывы после поездки. Кстати, мы с ней случайно встретились в шоуруме в Париже, я стала расспрашивать ее о том, почему она не прилетает к нам в Казахстан. А она сказала: “Someday”, то есть когда-нибудь. Может быть, этот день скоро и наступит, нужно просто над этим работать, налаживать связи. О том, как проходит обычный день бизнес-леди

- Если я буду давать людям советы, как соблюдать режим, то окажу им медвежью услугу, потому что я - сова, ложусь поздно, часто недосыпаю. Пока мы запустили четыре проекта и решили не начинать ничего нового, нужно это довести сначала до ума. Поэтому дома я о работе стараюсь не говорить. В период подготовки стартапа или Недели моды я ухожу рано, прихожу поздно, но стараюсь возмещать внимание своим детям. В выходные все время провожу с ними - хожу в кино, в горы и так далее. Мне хочется на один день когда-нибудь попасть в лес и просто ни с кем не разговаривать, поймать дзен, побыть наедине со своими мыслями. Я не человек-празник, мне не хочется на какой-нибудь шумный фестиваль, а есть желание созерцать, почувствовать спокойствие, добро и любовь.