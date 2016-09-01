Алина Сарсенова

Кинофестиваль - это праздник для страны и города, которые его проводят, это любимое время киноманов, критиков и просто тех, кто неравнодушен к кино, ведь во время него проводятся публичные показы фильмов, приезжают режиссеры, актеры и другие, причастные к этим картинам люди На данный момент аккредитовано пятнадцать международных конкурсных кинофестивалей игровых фильмов. Это Берлинский, Каннский, Шанхайский, Московский, кинофестиваль в Карловых Варах, в Локарно, Монреальский, Венецианский, Сан-Себастьянский, Варшавский, кинофестиваль в Токио, в Мар-дель-Плата, Каирский кинофестиваль, Индийский международный кинофестиваль, кинофестиваль POFF в Таллинне и пять кинофестивалей документального и короткометражного кино: международный кинофестиваль “Послание к Человеку” в Санкт-Петербурге, кинофестивали в Тампере, в Оберхаузене, в Кракове и в Бильбао.

В нашей стране с 1998 года тоже проводится международный кинофестиваль, в этом году состоится уже XII Международный кинофестиваль “Евразия”, он пройдет в Алматы с 24 по 30 сентября. Именно об этом говорил с журналистами и блогерами на первой пресс-встрече, которая состоялась 17 августа в кафе “Кино”, известный режиссер, организатор фестиваля Рашид Нугманов. Автор бестселлера “Игла” поведал о том, что главная задача грядущего праздника кино - вывести кинофестиваль на улицы города, сделать формат народным. В рамках кинофестиваля будет показано более 80 работ со всего мира, включая программу фильмов из Казахстана и Центральной Азии под брендом “Созвездие Шакена”. Помимо конкурса полнометражных фильмов впервые состоится международный конкурс короткометражных фильмов. Главной темой фестиваля станет “любовь”, программа будет разделена на три основные составляющие части: “Любовь к городу”, в рамках этой темы будут организованы кинопоказы в общественных местах; “Любовь к кино” - основная конкурсная и внеконкурсная программа кинофестиваля; “Любовь к профессии” - это площадка для профессиональных встреч представителей киноиндустрии, а также интересные мастер-классы.

На встрече с Рашидом Нугмановым можно было заметить известных людей, таких как актер, телеведущий, каскадер, блогер Ерден Телемисов, известный актер Азиз Бейшеналиев, режиссер Салтанат Мурзалинова-Яковлева, кинокритик Карим Кадырбаев, блогер и фотограф Алексей Щеглов и другие известные личности, которые в неформальной обстановке обсуждали проблемы фестиваля и кино в нашей стране.