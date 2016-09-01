Алина Сарсенова

В Казахстане открывается первый ночной торговый дом одежды и аксессуаров казахстанских дизайнеров Designers City. Об этом рассказали журналистам на пресс-завтраке 23 августа, который состоялся в городском кафе Mycafe, основатели магазина, то есть казахстанская компания - владелица сети магазинов розничной торговли одежды и аксессуаров из Южной Кореи в лице Лианы Баекеевой и Айзат Бушановой. Эта торговая площадка будет именно оптовой, на данном пространстве байеры со всего Казахстана и ближнего зарубежья смогут сделать большие объемы закупок для своих магазинов, а редакторы ведущих глянцевых журналов первыми узнать новые коллекции молодых казахстанских модельеров

“Город дизайнеров” - это торговый центр, где будет представлено более ста шоурумов казахстанских дизайнеров. По словам организаторов, открытие такой площадки даст возможность развитию текстильной промышленности и fashion-индустрии страны.

“Особая прелесть ночного торгового центра состоит в том, что оптовые байеры могут без спешки, а главное без пробок на дороге, уладив все личные дела днем, прогуливаться между шоурумами и выбирать именно то, что им действительно необходимо. Наши дизайнеры днем создают свои коллекции, придумывают свои авторские фишки, а вечером занимаются оптовой торговлей в Designers City, увеличивая в разы свои доходы, тем самым развивают свой бизнес!” - говорит основатель Designers City Лиана Баекеева. “Designers City - это то место, где любая творческая личность, каждый дизайнер и каждое ателье сможет реализовать свои мечты по развитию своего бизнеса. Лучшие специалисты модной индустрии, мира искусства и дизайна будут читать лекции, проводить показы, обучать созданию коллекции, витринному мерчендайзингу. Более 1000 квадратных метров лофтового пространства объединяет в себе не только бьюти-корнеры с коллекциями отечественных брендов, но и арт-пространство с ароматной кофейней и музыкой, где будет возможность собраться профессионалам, обсудить насущные проблемы в модной индустрии, а также вдохновиться новыми идеями”, - сказала продюсер Designers City Аннель Еримбетова.

В рамках проекта над новыми коллекциями работают дизайнеры: Aris More, Zhuldyz Akeyeva, Auaclothing, Gkost, Manudesignatelier, LA for Seoulsound, Jamilledesign, AiKerim, Guzel Taipova, Nazira Seisemkhan, Alena Polyanskaya. Имена пока не известные в казахстанской модной индустрии, кроме дизайнера Алены Полянской, которая под маркой Po Alen уже несколько сезонов демонстрирует свои коллекции на подиуме Kazakhstan Fashion Week и имеет уже большую аудиторию поклонников своего бренда. Остальные пока еще молоды, но амбициозны и готовы создать новые тренды для казахстанской моды.

Как отмечают многие покупатели, к сожалению, сейчас стоимость отечественных брендов довольно высока. И не все могут позволить себе носить вещь от известных казахстанских дизайнеров. Однако молодые кутюрье обещают произвести модную революцию и создавать стильную, модную, качественную одежду по доступным ценам от пяти тысяч тенге. Designers City станет толчком в развитии карьеры и собственного бизнеса для многих начинающих дизайнеров, которым создадут идеальные условия для работы: штатный фотограф для проведения фотосессии коллекций, проведение модных показов для широкой аудитории, собственный магазин эксклюзивных тканей по низким ценам, кафетерий, удобный сайт с онлайн-магазином, обучение, мастер-классы от ведущих стилистов, гранты и призы за лучшие коллекции.

Один из таких конкурсов организаторы уже провели в июне этого года в целях выявить и поддержать талантливого дизайнера и подарить ему шанс начать свой собственный бизнес в Designers City. Условия конкурса были простыми. Достаточно было показать жюри конкурса три изделия из собственной коллекции, которые должны были отвечать определенным критериям, и получить возможность выиграть грант на три миллиона тенге на создание собственного стартапа. Победительницей конкурса стала молодая начинающая швея Галия Костаева. Будем надеяться, что создание подобных площадок поможет казахстанской легкой промышленности стать действительно конкурентоспособной на внутреннем рынке, а затем, конечно же, выйти и за границы нашего государства. Может быть, после всего, что происходит в модной индустрии Казахстана, то есть две недели моды, модные ассоциации, всплывающие магазины и торговые площадки только для наших дизайнеров помогут перевернуть сознание нашего человека, для которого “импортное - значит хорошее” пока еще остается в приоритете. Пусть наше станет импортным для других, а для нас - своим, отличным, качественным и приоритетным.