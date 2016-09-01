Алина Сарсенова

Российские звезды - частые гости нашей страны, не только мы любим их приглашать сюда, но и они с удовольствием посещают теплый и приветливый Казахстан, ведь где еще, как ни у нас, их так радушно встречают, кормят вкусностями и просто любят всем сердцем. Вот и певец Сосо Павлиашвили, который большую часть времени проводит в России и, кстати, имеет гражданство этого государства, обожает приезжать в Казахстан

Он порадовал своих алматинских поклонников 30 августа в Esentai Square, где жители и гости Алматы смогли совершенно бесплатно первыми послушать Сосо Павлиашвили и новый альбом казахстанской Ademi “Моя душа”, так как мэтр российской и грузинской эстрады приехал поддержать певицу. Ранее они записали совместную композицию “В моем сердце весна”, премьера клипа также состоялась в этот вечер, и все присутствующие первыми увидели его на экранах.

Свое вступительное слово во время встречи с журналистами известный певец начал с поздравлений казахстанцев с Днем Конституции, пожелал процветания нашей стране. Как истинный грузин, а грузины, как известно, предпочитают поздравлять с помощью тостов, Сосо в шутку произнес: “Никто не наливает, но я поздравляю от души”. Сейчас у Сосо Павлиашвили уже восемь студийных альбомов, которые имеют широкую популярность среди народа, - в каждом такси СНГ и из приемников дальнобойщиков чаще всего звучат песни этого российско-грузинского певца и композитора. Ведь Павлиашвили является автором композиций, которые сам и исполняет. Конечно же, в его репертуаре есть песни, написанные и другими авторами, например Ильей Резником, Михаилом Таничем, Симоном Осиашвили и некоторыми другими, не менее известными композиторами. Кстати, из-за своей колоритной внешности Сосо работал также в качестве киноактера. На вопрос о том, хотел бы он играть в театре, певец ответил: “У меня уже был опыт работы в театре, каждый день я ходил на репетиции, сейчас не могу себе позволить тратить столько времени. Однако это помогло мне научиться общаться со своими слушателями со сцены. Что касается кино, то недавно снялся в фильме “Качели”, где я играю участника воровского движения, убивающего своего врага, которого играет белорусский актер Евгений Безгин”.

Почему его выбор пал на Адеми, знаменитый грузин объяснил так: “Талантливому человеку надо помогать, потому что бездарь, как таракан, все равно заползет. Пожалуй, на всех певческих конкурсах представители Казахстана всегда показывают себя с лучшей стороны, они очень музыкальны, наполнены солнцем, такие же, как грузины, кстати. Я уже сотрудничал с певцом Айкыном. Тем более если с человеком работать приятно, то почему бы и не поработать, если всем хорошо, то и мне тоже. Музыкальные, талантливые люди - это особенные люди, а когда ты общается с талантливой, да еще и красивой женщиной - это заряжает”.

Кстати, Сосо Павлиашвили (настоящее имя Иосиф Раминович Павлиашвили) начинал свою музыкальную карьеру как скрипач. С шести лет он участвовал в различных конкурсах и концертах для талантливой молодежи, затем поступил в тбилисскую консерваторию, а настояла на занятиях по классу скрипки мама Сосо, Аза Александровна, которая была домохозяйкой. Отец, Рамин Иосифович, тоже не имел отношения к музыке - он был архитектором. По окончании учебы будущая эстрадная звезда отправился служить в армию. Именно там впервые взял в руки микрофон и начал выступать в качестве вокалиста: “Что касается скрипки, к сожалению, я очень давно не играл, но она мне часто снится, я вижу во сне, как на ней играю”.

Конечно же, только что прошедшая Олимпиада в бразильском городе Рио-де-Жанейро все еще продолжает будоражить общественность, поэтому песня Сосо Павлиашвили под названием “Рио-де-Жанейро” не могла не заинтересовать журналистов. На вопрос, связана ли его композиция с Олимпиадой, певец ответил: “Песню “Рио” я написал три года назад, причем подтекста никакого не было”.

Почему он записывает уже второй дуэт с представителем казахстанской эстрады, Сосо прокомментировал: “Я даже не задумывался о том, чтобы были казахстанские исполнители или, может быть, марсиане, так сложились обстоятельства. С Айкыном меня познакомил друг из Алматы, и с Адеми - тоже друг, а когда близкие тебе люди говорят, что можно попробовать, конечно же, интересно. И когда ты слышишь, что это действительно талантливые люди, то, во-первых, это новый опыт, какой-то, может быть, даже авантюризм. В моей жизни тоже встречались люди, которым были интересны я и мои песни, у меня уже были дуэты с Ириной Понаровской, Любой Успенской, Валерием Меладзе, Леонидом Агутиным, Владимиром Пресняковым, группой “А-Студио”, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной, Иосифом Кобзоном, Лаймой Вайкуле, Александром Маршалом и другими. Представляете, какое это созвездие? Это же еще и общение с любимыми людьми, если человек тебе неприятен, то никакой дуэт тебе с ним не нужен. У меня нет никаких долгов перед этими людьми, у меня долг перед Богом и родителями. А с Айкыном нашу песню мы посвятили нашим женам, потому что каждый мужчина хотя бы одну женщину должен сделать счастливой. Кстати, недавно у него родился ребенок, и я от всей души еще раз поздравляю.

Все это делает тебя сильнее, ведь ты еще кому-то нужен. И не имеет значения, какой ты веры, национальности, профессии, если ты кому-то нужен - значит, ты счастливый человек”.

Все присутствующие обратили внимание на то, что Сосо Павлиашвили в свои 52 года выглядит очень хорошо. Он стройный и подтянутый. Единственное - седина взяла верх над его шевелюрой, в остальном он как будто живет в холодильнике. На вопрос, как же ему удается оставаться в прекрасной форме, главный грузин российской сцены ответил: “Я много хожу и плаваю. Сегодня полтора часа ходил вокруг гостиницы, а потом плавал, и так каждый день. Очень редко пропускаю плаванье, только когда физически никак не успеваю, например, если у меня три самолета в один день. Даже между рейсами я выхожу на улицу и хожу в аэропорту, а затем уже вылетаю”.

Так как Сосо Павлиашвили не первый раз приезжает к нам, он обратил внимание на различия между жителями Грузии и Казахстана. По его мнению, “отличаются семейные традиции. У грузин муж и жена знают свое место в семье, они друг друга дополняют. Как волчья стая, все тянутся друг к другу, волчата растут, все делается для них и ради них, весь мир вокруг них. Должна быть вера в свою страну, в свою семью, в свою улицу и свою нацию”.

Образ Сосо Павлиашвили был и остается одним из самых ярких на российской эстраде, его копируют и пародируют, он служит вдохновением для дизайнеров. О том, как он одевается, Сосо говорит следующее: “Это зависит только от настроения, конечно, есть такие мероприятия, которые требуют дресс-кода, и мне это тоже нравится. Я же тбилисский человек, а это стиль жизни, и я не хвалюсь, поверьте. В Тбилиси одеваются не дорого, а просто стильно, ведь твоя душа должна отражаться в твоей одежде. И, конечно же, в твоем образе должно быть все органично. Иногда мне красиво одеться помогает жена, моя Ирочка (супруга певца Ирина Патлахю. - Прим. авт.). Одежду я покупаю где угодно, когда есть время, с удовольствием хожу на шопинг”.

В беседе с журналистами Сосо Павлиашвили несколько раз упоминал о том, что у него большая семья, что он помогает родным и близким: “Нет такого места на земле, где бы я мог ни о чем не думать, потому что на мне очень большая ответственность, многие люди зависят от меня. Если я отключусь даже на час, то что-то могу пропустить, поэтому я всегда начеку. Самое лучшее место - это где меня ждут, где моя родня, там мне всегда хорошо”. Фото Кристины Ландиной