Зухра Табаева

В воскресенье в Hard Rock Cafe состоялась мотовечеринка, посвященная премьере сериала “Харли и братья Дэвидсон” на телеканале Discovery, он вышел в эфир в тот же день Организаторами встречи выступили Discovery Channel и телекоммуникационный оператор Alma TV. Мероприятие открыл лидер казахстанской группы Komancheros Денис Карлос Балакирев. В течение вечера в исполнении этого известного коллектива звучали композиции популярных американских рок-групп. Но перед концертом гостей ждал коллективный просмотр первой серии американского сериала “Харли и братья Дэвидсон”, посвященного создателям культового мотобренда. По сюжету, в 1903 году два молодых человека, школьные друзья Уильям Харли и Артур Дэвидсон, собрали в гараже ничем не примечательный велосипед с мотором. Именно так начинается легенда, основанная на реальных событиях, ведь “Харли-Дэвидсон” - это не просто мотоцикл, а стиль жизни, направление культуры и для некоторых почти религия. Сериал повествует о том, как зарождался этот культ. Зрители отправятся в увлекательную поездку, которая начинается на заре ХХ века в неприметном гараже в американском городе Милуоки. “Мы уже не первый год тесно взаимодействуем с Discovery Channel. Однако сегодня наше сотрудничество вышло на новый уровень, - сообщила директор департамента по управлению контентом Газиза Жаппарова. - Мы рады, что одними из первых смогли представить сериал “Харли и братья Дэвидсон” нашим абонентам и со своей стороны рекомендуем всем его к просмотру, поскольку это действительно качественное и увлекательное кино”.

Действительно фильм первым зрителям, в числе которых были в основном журналисты и байкеры, понравился, как и само мероприятие. Байкеры, естественно, явились на вечеринку на мотоциклах и в основном марки “Харли-Дэвидсон”, как, к примеру, Владимир. Он признался, что этот бренд ему известен с рождения: “Харлей” был еще у моего отца, интернета тогда не было, но отец рассказывал мне историю его создания, а я на мотоцикле 1983 года. С юности мечтал о своем “Харлее”. Своей жизни без байка не представляю, как и многие мои друзья. Кстати, вместе мы совершали мототур по Европе, захватив 18 стран, сейчас наши байкеры поехали в Барнаул по приглашению Гарика Сукачева на съемки фильма, создание которого поддерживают “Первый канал” и Русское географическое общество”. Также в числе байкеров были замечены Владимир Бахаев, Дамир Ашигалиев (Калифорния). Дамир заявил, что для него “Харли-Дэвидсон” - это вселенная. Остается добавить, что в концертной программе принял участие знойный красавчик Джонни. Он выходец из Бомбея, учился в Лондоне, но его музыкальная карьера состоялась в Казахстане.