Алина Сарсенова

Дуэт I2mar, по-нашему “Айтумар”, презентовал дебютный альбом “Cезім әнi” в Сети, а свою топовую песню из нового альбома под названием “Раушангљлi” (цветок розы) ребята посвятили не кому-нибудь, а самой популярной звезде нашей страны, примадонне казахстанской эстрады и золотому голосу Казахстана Розе Куанышевне Рымбаевой. Кстати, Роза Рымбаева - единственная уроженка Казахстана, удостоившаяся представлять Советский Союз на международной вокальной арене. Ее имя называют даже те иностранцы, которые не могут точно сказать, где находится Казахстан. Поэтому очень символично посвятить песню о любимом цветке певицы именно ей В дебютный альбом I2mar под названием “Cезімәнi” вошли 12 произведений, а именно седьмую по счету песню вокалисты проекта Абзал Куандык и Гульжан Давлетова посвятили народной артистке Республики Казахстан.

“К этой песне мы относимся с особой любовью. Она получилась очень красивой и нежной. Автор текста вдохновлялся творчеством Розы Куанышевны”, - говорит Абзал Куандык.

“В нашем альбоме “Cезімәнi” двенадцать песен на любой вкус. Над дебютной пластинкой мы работали в течение года, приложили очень много усилий, результат нам нравится, но останавливаться на этом мы не собираемся, впереди еще много работы. Нужно постоянно двигаться вперед. В планах съемка клипов, запись сингла, участие в конкурсах и так далее”, - говорит Гульжан Давлетова.

Дуэт I2mar (“Айтумар”) был основан осенью 2015 года продюсером Тимуром Касымжановым.

Как сказал в одном из интервью Тимур: “Я все время нахожусь в творческом поиске. Писал стихи, книги, лепил, фотографировал, семь лет отработал на “Казахфильме”, снял вместе с Тулегеном Байтукеновым фильм “СуперБаха”, но все это было не мое. Меня всегда звала музыка. Звала и ждала. В какой-то момент я осознал, что не хочу быть певцом, а хочу продюсировать собственный проект. Так и появился проект I2mar.” Жанр, а котором работает дуэт, - это танцевальный дэнс-поп. В дебютный альбом “Cезімќнi” вошли разноплановые песни - от нежной лирики до хардкора. Официальный релиз альбома состоялся в электронном формате 30 августа 2016 года на музыкальных ресурсах soundcloud.com, iTunes, google.play, amazon.

Еще год назад продюсер казахстанского коллектива I2mar Тимур Касымжанов говорил, что намерен ориентировать свое творчество на мнение народа. Кстати, когда-то I2mar был сольным проектом, все песни исполнял один Абзал Куандык, однако затем к нему присоединилась финалистка конкурса красоты “Мисс Алматы-2015” Гульжан Давлетова, которая украсила коллектив не только своей шикарной внешностью, но и прекрасным, сильным вокалом.

И Абзал, и Гульжан не только поют в группе I2mar, но и участвуют в других интересных проектах. Например, Абзал успел получить диплом дизайнера-архитектора, когда-то профессионально играл в юношеской сборной самого популярного футбольного клуба “Кайрат”, успел сняться в нашумевших казахстанских фильмах “Фейк” и “Препод”. Кроме того, он еще и работает в качестве модели, однако Абзал мечтал петь с детства, поэтому он решил не останавливаться на достигнутом и претворить в жизнь свою мечту.

Что же касается Гульжан Давлетовой, то она получает солидную профессию маркетолога, а также работает в одном из крупных модельных агентств. В своих интервью она уже как-то говорила о том, что мечтает всерьез заняться вокальной карьерой.

Надеемся, что Роза Куанышевна и слушатели по достоинству оценят новое творение дуэта, что впереди у этих прекрасных вокалистов только светлое будущее, популярность и выход на международный уровень.