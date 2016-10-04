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Роковые зайцы Светская жизнь

Алина Сарсенова
Мужские журналы также популярны, как и женские, однако они разные по своему содержанию. Конечно же, первые глянцевые журналы не были именно мужскими. Один из “самых мужских” журналов, название которого знает точно каждый представитель сильной половины лет, наверное, с четырнадцати, а именно Playboy, 30 сентября провел уже вторую вечеринку из серии Playboy Party в стиле рок на территории Hard Rock Cafe

 

Знаете ли вы, что самые “старые” издания, такие как Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair, имеют почти полуторавековую историю, но именно прошлое столетие стало определяющим в развитии индустрии модного глянца.
Журналы менялись вместе с эпохой, они становились отражением времени, визуальным выражением того, что чувствовали люди в определенные периоды истории. Так как появились журналы для женщин, журналы для мужчин тоже не заставили себя долго ждать.
И вот, в 1931 году журнал Apparel Arts был основан как журнал для фирмы, торгующей одеждой, тогда в нем был свой мужской взгляд на то, как надо одеваться и как продавать одежду для мужчин. Копии журналов распространялись в магазинах, которые, в свою очередь, могли привлекать им новых клиентов. Мужской взгляд на моду был настолько привлекательным, что клиенты в магазинах часто уходили только с журналами, поэтому в 1933 году появился журнал Esquire. В 1958 году Apparel Arts был “заново рожден” в виде приложения для журнала Esquire и переименован в Gentlemens Quarterly.

 

 

“Чинные и важные” журналы о моде уже были популярными среди читателей, когда на рынок ворвался совсем иной, воспевающий женскую красоту и сексуальность, и имя ему Playboy, который и стал одним из самых известных мужских журналов, основатель которого до 16 лет не знал, в чем разница между женщинами и мужчинами.
По легенде, основателю “игривых мальчиков” Хью Хефнеру попалась листовка, предназначенная для развлечения американских военных в Корее. Это было не что иное, как открытка с обнаженной женщиной, она выступала время от времени в кино под псевдонимом Мэрилин Монро.
Далее легенда гласит, что Хефнеру показалось, будто Мэрилин почему-то подмигнула ему с этой самой открытки, и именно в этот момент его и осенило. Кстати, спустя много лет, очень разбогатев, но не забыв, кто именно стал его музой, Хью выкупил часть земли рядом с могилой Мэрилин и завещал похоронить себя именно здесь.
Но вернемся немного назад - в то время, когда Хью Хефнер решил, что станет издавать журнал с фотографиями обнаженных женщин, почти Esquire, но гораздо более откровенный и раскованный. Для начала ему нужны были эксклюзивные права на весь тираж открыток с Мэрилин. Из средств у Хефнера было всего триста долларов, поэтому пришлось занять еще двести у друзей и знакомых, после чего предприимчивый Хефнер сходил к мелким банкирам и предпринимателям с рассказом о будущем издании.

 

 

Оказывается, изначально журнал хотели назвать Stag Party, то есть “холостяцкая вечеринка”, а его символом должен был стать олень в смокинге, но всего за месяц до выпуска журнала большой журнал Stag заявил о нарушении авторских прав. Тогда шустрый Хью быстренько изменил название на Playboy, а оленя сменил уже всем известный зайчик. Стоит ли говорить, что в 1953 году вышел первый номер издания Playboy, а на обложке красовалась Мэрилин Монро.
Итак, франшиза Playboy выходит в России с 1995 года, и в Казахстане, конечно же, он тоже есть. Уже более 20 лет этот откровенный глянец радует мужчин на русском языке местными и заграничными фотографиями самых красивых женщин, интересными статьями о бизнесе, автомобилях, мужской моде и сексе.
Первая вечеринка серии состоялась 2 сентября в ресторане L’Opera, та вечеринка прошла в концепции Playboywhiteparty. Гости мероприятия окунулись в фейерверк белоснежных нарядов и декораций. Посетители смогли увидеть выставку лучших обложек Playboy последнего десятилетия в стиле “ню”, эффектные шоу-номера, сексуальных bunnygirls, откровенные фотосессии, а также зажигательное выступление экс-солистки группы “Тату” Юлии Волковой.

 

 

Прошедшая в эти выходные вечеринка состоялась в рок-стилистике в Hard Rock Cafe Almaty, где сразу на входе каждый желающий мог померить легендарный красный халат и почувствовать себя Хью Хефнером на несколько минут, ведь для фото каждого окружали bunnygirls, постоянные спутницы Хью и вечеринок Playboy. Специальный гость вечера - популярная группа Komancheros, которая заставила танцевать даже не самых подвижных гостей. Среди зажигающих под рок-хиты были замечены известная модель и дизайнер Ирина Ашербекова, владелец магазинов и блогер Константин Пименов, пиарщик и блогер Ерулан Измайлов, кинокритик и блогер Анна Королева, кинопрокатчик Нариман Абиев, глава издания Almaty Life Игорь Сапараев, глянцевый редактор Яна Дексова и другие селебрити.

 

Фото Сабины Рустембаевой

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Просмотрено: 47 раз Просмотров: 47 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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