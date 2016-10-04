Гульбахор Хасанова

Гульназия Бейсенова - восходящая эстрадная звезда. Готовится к выходу ее первый сольный альбом под рабочим названием “Махаббат шырыны”. Свой путь к звездному олимпу певица начала в детстве. Однако твердое намерение заявить о себе во весь голос у нее появилось только сейчас, когда за плечами накоплен жизненный опыт, а близкие готовы поддерживать все ее творческие начинания - Гульназия, как вы решили стать певицей? - Я, наверное, под такой звездой родилась, мама говорит, что я с пяти лет бренчу на домбре. В школе в первом классе учитель музыки устроил прослушивание, я прошла и начала петь под баян. На первом же конкурсе я заняла первое место, стала лауреатом в районе. В 10 лет, в 1992-м году, я приехала в Целиноград на фестиваль “Алтын Дала”, тоже заняла призовое место. Дальше больше: после девятого класса я поступила в музыкальный колледж в Астане. Конечно, непросто было учиться, с фортепиано как с инструментом я познакомилась тогда впервые.

- Каково ваше призвание как артистки? Что бы вы хотели, чтобы люди получали через ваше творчество?

- Я в основном пою о любви. Первую песню “Кузгi соната” написала для меня Куным Буранбаева - очень красивая композиция о том, что осенью рождается любовь. Так же считаю своим долгом исполнять народные композиции, сохранять и передавать наследие Естая, Ильи Жаканова. Я и сама пишу музыку. Как приходит мелодия, напеваю ее на диктофон, а потом встречаюсь с аранжировщиком Павлом Ли, и мы ее ограняем.

- Раз уж мы заговорили о любви, то расскажите о вашей личной жизни. Ваш супруг - ваш продюсер?

- Продюсер Бауржан Хасенов. Он стал продюсером из желания помочь мне. Он поверил в мои силы, в меня, стал помогать и поддерживать во всем. У нас двое детей. Я хочу стать звездой казахстанской эстрады. Каждую ночь мне снятся артисты, и я во сне веду активную концертную деятельность, общаюсь с нашими знаменитостями, что-то с ними общее делаю. По утрам встаю и говорю мужу: “Да что же это такое! Опять мне артисты снились, снова я с ними на одной сцене пела!”. А он говорит: “Значит, и наяву ты скоро будешь вместе с ними!”.

- Какую музыку вы слушаете дома?

- Обожаю наши народные песни. А еще люблю Пугачеву и Орбакайте, пою песни Жанны Фриске. У меня есть идея перевести мои песни с казахского на русский, чтобы они стали ближе к тем, кто плохо понимает казахский язык.