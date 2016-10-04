Алина Сарсенова

Октябрь - тот самый месяц, который можно смело назвать “модным”, ведь недели моды идут одна за другой, и, конечно же, Алматы не отстает от мировых столиц. В преддверье крупнейшей в Центральной Азии Недели моды Kazakhstan Fashion Week, а именно 10 октября, в ресторане Investor состоялся очень необычный пресс-ланч с участием журналистов и дизайнеров - участников Kazakhstan Fashion Week сезона весна/лето-2017. Изюминкой этого мероприятия было то, что каждый журналист в паре с одним из дизайнеров шил наряд для куклы Тильды. Основную работу по созданию образа модельеры взяли на себя, а журналисты помогали творить Организаторы Недели не зря выбрали именно кукол, ведь это огромная часть модной истории. Кукла - это не просто игрушка, можно даже сказать, что на протяжении многих столетий куклы заменяли современные глянцевые журналы моды. Тогда эти уменьшенные копии людей называли куклами-пандорами.

Однако началось все гораздо раньше, несколько тысячелетий назад. Оказывается, самой древней “Барби” в наши дни считается кукла из кости мамонта, найденная в Чехии. Ученые говорят, что ее возраст примерно тридцать или даже тридцать пять тысяч лет, но при этом руки и ноги доисторической игрушки присоединены к туловищу так, что могут двигаться. Историки считают, что самые первые куклы были не просто игрушками, а носили ритуальный характер, они представляли человека в его разговорах с богами и даже считались вместилищем человеческой души. В древности славяне вместо живых женщин приносили кукол в жертву богине плодородия, древние египтяне клали кукол в захоронения, чтобы умершим не было одиноко.

Куклы-модницы были очень популярны в Древнем Риме, в те далекие времена для демонстрации модных новинок в провинцию посылали небольшие глиняные раскрашенные фигурки. Но самые настоящие fashiondolls впервые появились во Франции в 40-е годы XVII века, когда моду как таковую стали распространять сознательно, такие куклы делались из воска, именно их и назвали впоследствии “пандорами”, часто их изготавливали размером в человеческий рост. Однако тогда в Париже уже был один журнал, который чем-то напоминал современный журнал о моде, он назывался “Галантный Меркурий”, правда, тираж его был весьма мал, поэтому основную роль по-прежнему играли куклы. К куклам-пандорам прилагался целый гардероб: сундучки с одеждой, духи и аксессуары, с таким багажом они путешествовали по всей Европе и даже добирались до Америки с одной единственной целью - демонстрировать состоятельным дамам парижскую моду. Одна из легенд того времени гласит: когда везли таких кукол во время военных сражений, генералы приостанавливали битвы, чтобы пропустить кукол-пандор.

Уже тогда они делились практически на “от кутюр” и “прет-а-порте”, ведь существовали “большая пандора”, которая была одета в светскую одежду, и “малая пандора”, представлявшая образцы домашних туалетов. The Chambre Syndicaledela Couturede Parisienn, что в переводе означает Парижский синдикат высокой моды, часто обращался к образу пандоры. Например, в 1945 году он организовал Театр мод, где демонстрировалась коллекция модных кукол, а создали ее самые талантливые и известные модельеры, парикмахеры и дизайнеры сороковых годов прошлого столетия, чтобы наглядно показать эволюцию французской моды с 1715 по 1906 год.

Вот и организаторы Kazakhstan Fashion Week не отстают от парижских коллег, они дали дизайнерам задание - придумать образ для куклы Тильды и воплотить его в авторском стиле, используя ткани последней коллекции. Каждый из модельеров доверил закончить композицию и пришить самые важные детали своему напарнику - представителю СМИ. Кукла Тильда - это самая востребованная дама всего кукольного мира, она прочно вошла в жизнь людей, являясь чем-то вроде талисмана, ведь каждая из них - ручная работа, она наполняет жизнь уютом, гармонией и даже каким-то волшебством. Кроме того, каждая из них - уникальна. Кстати, Тильды бывают не только в виде человечков, они могут быть в виде котов, зайцев, ангелов, слоников и так далее. При пошиве такой куклы очень важна техника, и еще их объединяют маленькие точки - глазки и румянец на щечках. Часто этих кукол изготавливают из натуральных тканей, в отличие от пандор, Тильды должны быть компактных размеров, а их изготовление было поставлено на поток в 1999 году, ведь именно тогда в свет вышли обучающие книги по шитью таких кукол, а сейчас уже для их пошива повсюду продаются ткани, фурнитура, оригинальные выкройки и так далее. Впервые воплотила в жизнь такую куклу Тони Финнангер из Норвегии. Живя в одной из самых холодных климатических зон, она так хотела создать нечто теплое, домашнее, уютное и родное, а в арсенале были только лоскуты из натуральных тканей, игла и нитки. Кстати, после того, как она выпустила две книги “Тильда Пасха” и “Тильда Рождество”, Тони открыла в Норвегии магазин, в котором продавались сами куклы, а также выкройки, материалы и декор для их пошива.

Поэтому именно Тильд и нашили наши известные дизайнеры, ведь они дают неограниченное поле для фантазии. Редактор Look.tm Улия Кушербаева сшила фату для свадебного наряда куклы бренда Kiori совместно с дизайнером Гаухар Ахметовой, а Милена Ершова, редакционный директор PROfashion Kazakhstan, со всей ответственностью наматывала нитки, чтобы сделать парик для куклы Сергея Шабунина, бренд SS by Sergey Shabunin. Модельер бренда Mirel Marat креативила совместно с Марией Дапшановой из журнала Fashion Collection, Ерлан Жолдасбек (Yerlan Zholdasbek) работал в паре с Гульмирой Кусаиновой из comode.kz. Известный казахстанский дизайнер, корифей казахстанской моды Аида Кауменова, бренд Aida Kaume NOVA, шила куклу повсеместно с Виталиной Красиковой, представительницей kfw.kz, а эпатажный Жаркын Баймаханов (Jarkyn Baimakhanov) создал леди в черном, единственную куклу, у которой даже есть нижнее белье. Известный модный журналист и фотограф Евгений Овчинников, ныне главный редактор beautylook.pro, работал в паре с Жадырой Сахиевой (JADO). Кроме модельеров, чьи коллекции вы увидите с 18 по 20 октября, свое мастерство на пресс-ланче продемонстрировали и приглашенные гости - Тохтар Сейлбеков в паре с Асель Абилхамитовой Elle Kazakhstan и арт-директор бренда детской одежды “Мимиорики” Майя Жуманбекова совместно с Камшат Акимкожакызы, издателем и главным редактором журнала “Сырласу”.

Уже готовых красавиц принесли дизайнеры Алексей Чжен, Лария Джакамбаева и Тамара Ламанукаева.

Авторские куклы будут выставлены на площадке Недели моды Kazakhstan Fashion Week, а потом будут продаваться в бутике Fashion Park в одном из крупных торговых центров Алматы. А все вырученные средства от продаж кукол от кутюр пойдут на благотворительность.

Фото kfw.kz