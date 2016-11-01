Известный казахстанский дизайнер Лария Джакамбаева начала свою карьеру модельера не в юном возрасте, а уже будучи зрелым, состоявшимся человеком. Ее пример доказывает, что никогда не поздно идти к своей цели, что можно осуществить детскую мечту в любом возрасте, не стоит ставить крест на себе и покоряться судьбе, если есть хотя бы какой-то даже самый маленький шанс осуществить задуманное. Человек с железной волей и хрупкой внешностью - Лария не только успешный дизайнер одежды, но и прекрасная мать. Она - пример успеха с нуля, человека, который с помощью кропотливой работы и усилий воли когда-то отказался от комфортной, но скучной жизни, чтобы творить

- Лария, как вы решили стать дизайнером?

- Еще в старших классах школы я мечтала быть модельером, именно так называлась эта профессия в советское время. Но для того, чтобы обучиться такой профессии, мне нужно было поехать в Ленинград, а родители единственную дочь, конечно же, не отпустили. И сказали, что самая хорошая профессия для девочки - это экономист, а так как все мои ближайшие родственники окончили Нархоз, сейчас это Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, я тоже поступила, окончила и начала работать в банке. Но все-таки детская мечта не пропадает никуда, наверное, мы ее закапываем куда-то глубоко, в тайный уголок души. Поэтому, когда мне исполнилось тридцать три года, я решила, что нужно что-то менять в своей жизни. Стала задумываться над глобальными вопросами, ведь у меня всегда было ощущение, что я не на своем месте, не получала удовольствие от работы. Тогда и приняла решение стать дизайнером. Еще работая в банке, я стала искать школу. Единственное, что мне подходило, была школа “Ар Нуво”, я восемь месяцев отучилась в ней на стилиста, занятия проходили в субботу и воскресенье, там давали элементарные знания. Однако мне действительно хотелось выучиться на дизайнера одежды, и почему-то именно в Италии. Для этого я стала учить итальянский язык, каждый день в шесть утра я уже сидела на уроке итальянского языка, два часа у меня были занятия, чтобы к девяти утра уже быть в банке на работе. У меня был тогда очень плотный график, порой мне хотелось все бросить, я загнала сама себя, однако уже всем объявила, что иду к своей цели, поэтому отступать было уже некуда. Мне нравились два учебных заведения - это Европейский институт дизайна и “Марангони” (Istituto Marangoni), но первый, оказывается, лучше обучает дизайнеров интерьера, а fashion лучше в “Марангони”, в нем я и отучилась. А когда вернулась, тоже не понимала, что дальше делать, и вот подруга предложила первый проект по школьной форме, которую я уже делала под своим брендом LaRiya.

- Почему выбрали именно LaRiya, а не какое-то другое название?

- Дело не в тщеславии, я пошла в эту профессию не за славой. Это я точно могу сказать, мне просто нравится делать женщин красивыми. Почему LaRiya? Мне всегда нравилось мое имя, оно переводится с арабского как “нежность”. Еще во время учебы в “Марангони” у меня возникла идея названия бренда, мы проходили тему “брендирование”, а в итальянском языке есть артикли il - мужской род, la - женский. И мой преподаватель сказала, что нужно разделить La и Riya, а так как почти все дизайнеры называют бренд своим именем, то и я решила назвать.

- Как вы попали на неделю моды Kazakhstan Fashion Week?

- У меня был тогда магазинчик в одном из торговых центров, а визажист Марина Рузахунова работала официальным стилистом недели моды, и как-то увидела у меня платье, которое, кстати, она до сих пор надевает на самые торжественные случаи, ведь она купила его, посмотрела все, что я делаю, и сказала, что мне нужно идти на KFW. Мне было очень страшно, я говорила, что не готова, однако это все-таки случилось. Один из фотографов делал личную фотосессию клиентке, она понравилась Марине Рузахновой, и мы ее привели, надели на нее полупрозрачное платье, дали ей мундштук. Это и был первый показ моей коллекции на подиуме в 2008 году, тогда я взяла приз зрительских симпатий. Еще, кстати, многим понравилась музыка моего первого показа, которую мне посоветовал мой сын. Главной идеей тогда было использование мужского фрака в женском гардеробе. И вот объявляют: “Лария Джакамбаева, бренд LaRiya. Это очень волнительно, ведь для дизайнера очень важен момент принятия коллекции публикой, это оценка твоей работы. Когда ты делаешь полноценный показ, то видишь эту оценку, а в другое время не всегда понятно - ведь ты делаешь работу для отдельного клиента или для шоурума, у тебя другие ощущения, больше коммерческая подоплека. А на подиуме ты можешь выразить себя как хочешь, это именно творчество.

- Выгодно ли в Казахстане открывать свой бренд одежды?

- Во многих европейских государствах существует правительственная поддержка дизайнеров одежды и легкой промышленности, во Франции и Бельгии, например. Их дизайнеры работают при поддержке государства, им дают помещения за символическую плату, они там располагают свои цеха и так далее. А мы работаем на аренду, начиная от аренды цеха и заканчивая арендой бутика, которая привязана к доллару и бесконечно повышается. Кроме того, у нас проблема со специалистами, очень мало хороших конструкторов и швей. Даже если взять соседний Бишкек, то там более развита легкая промышленность, чем у нас, в Кыргызстане отшивают свои коллекции многие российские модельеры. Заказывать производство в Китае тоже не выгодно, ведь там нужно жить, чтобы постоянно контролировать процесс. У китайцев очень странные лекала, стоит отвернуться, а они уже такое наделают! Им предоставляешь образцы, а они все равно делают по-своему. Если вам все-таки удастся наладить производство, то потом вы столкнетесь с проблемой продаж. У нас не так много желающих модно одеваться, я имею в виду эксклюзивно, ведь под боком Турция, Китай, их вещи намного дешевле, люди не понимают разницу между дизайнерской вещью и массовкой, хотя даже энергетика у вещей другая. Мы ждем, когда у нас люди уже начнут поддерживать свое производство, начнут понимать, что казахстанский дизайнер ничем не хуже, чем итальянский, французский и так далее, тогда, может быть, у нас что-то и сдвинется с места. Конечно, Алматы и Астана - модные города, но если взять европейские города, где невероятный поток модников, то там из коллекции уйдет все.

- Как донести до нашего потребителя то, что казахстанское ничем не хуже?

- Может быть, это отголоски советского прошлого, когда никто не выделялся, а индивидуальность не поощрялась. А уметь носить дизайнерские вещи - это все-таки желание подчеркивать свою уникальность, у человека должно быть желание выглядеть не как все. Вкус в людях нужно воспитывать, делать модные показы, мастер-классы, модные мероприятия, рассказывать, доносить до человека красоту и стиль. Недавно я зашла в одну из модных кофеен нашего города и удивилась, что все одеты одинаково, не на ком остановить взгляд - все в джинсах и серых свитерах, без аксессуаров. Я тоже люблю джинсы, но ведь их можно как-то обыграть, надеть высокие каблуки, яркие аксессуары. Кстати, на днях мы с подругой разбирали ее гардероб, она улетает жить и работать в другой город. Стали собирать ей образы, и только когда мы все детально разобрали, она поняла, насколько аксессуары меняют образ. Когда мы надевали к серой водолазке какие-то яркие бусы или брошь, то она выглядела совсем иначе. Подруга сама удивилась, что может быть такой, более женственной, яркой. Я очень люблю аксессуары, особенно очки и шарфы, кстати, те знаменитые полосатые шляпки мы делали сами для показа, хоть Ирина Байжанова и носит такую, однако они были сделаны только для подиума. А у нас в Казахстане нет шляпного производства, нужны специальные болванки и так далее, а обувь для последней коллекции OnetoOne мы с Алексеем Чженом заказывали в Грузии. Конечно же, мы бы с большим удовольствием заказали здесь, если бы цена и качество были адекватными. Почему у нас не делают, я не знаю, ведь это поле непаханое, а все плачут, что работы нет.

- В каком городе мира, по вашему мнению, самые стильные люди?

- В Европе старшее поколение выглядит очень стильно, элегантно, а вот молодежь в любой стране мира одинаковая - все в джинсах, свитшотах, рубашках. Очень редко можно увидеть молодую девушку в элегантном платье, хотя мне очень нравится именно такой вариант. Вот, например, бабулечки в Италии или Франции очень стильные. На шее у них либо платок, либо бусы, брючки со стрелочками, туфельки. Все подобрано идеально, я люблю такую моду. Мне очень импонирует то, что делает Альбер Эльбаз, очень люблю творчество уже ушедших Ив-Сен Лорана и Александра МакКуина. То, что делают сейчас для бренда “МакКуин”, уже не то. Александр был настолько талантлив, я бы даже назвала его дар космическим. Все было сделано с любовью, он должен был родиться в далеком будущем, а не в наши дни.

- Почему произошла коллаборация Ларии Джакамбаевой и Алексея Чжена?

- Во-первых, мы друзья. Алексей Чжен по-настоящему переживает за казахстанскую моду, он постоянно помогает молодым талантам раскрыться. Сейчас тяжело работать в одиночку, прибавляются обязанности, и не получается все и сразу успевать. Вдвоем легче распределить обязанности, при этом что касается творчества, то вообще друг другу не мешаем. Да, мы концептуально разные, но в последней коллекции было отражение моего стиля и стиля Алексея, его конструкции и моих цветов. Это нам обоим пошло на пользу - новый виток, мы подпитываем друг друга, мы подсказываем что-то. Насчет того, кто из нас перевешивает, я девушка восточная, поэтому даже если Алексей где-то и доминирует, то это только на пользу делу. У него опыта больше, связей, тем более я люблю учиться. Каждый человек, который приходит в нашу жизнь, что-то дает нам.

- Как современной девушке стать стильной?

- Следите за трендами, однако если вещь вам не идет, не нужно ее покупать только потому, что это модно. Если у вас ограничен бюджет, но вы хотите выглядеть стильно, то купите из последних трендов какую-то модную деталь, например брошь, головной убор, миксуйте их с базовым гардеробом - вы уже будете в тренде. Если вам тяжело самим подбирать одежду, выберете человека, который может быть звездой или просто соседкой, и наблюдайте, что с чем человек надевает. Учитесь. Можно сначала даже просто повторять, и я уверена, что со временем у вас выработается свой стиль, вы поймете, где вам нужно подчеркнуть, а где скрыть. Если есть возможность, то обратитесь к специалисту, чтобы он проработал ваш гардероб, дал вам направление, а потом вы уже сами сможете. У вас должен быть базовый гардероб. Для меня это джинсы, брючный костюм, юбка-карандаш и какая-то “татьянка”. Рубашки обязательно, белая, в клеточку или в горошек. Кроме того, все базовые вещи должны быть нейтральных цветов, то есть не только черный, белый, серый, но и глубокий синий, бутылочно-зеленый, бордовые оттенки - это такие цвета, которые можно комбинировать. То есть если у вас есть зеленая юбка в бордовый цветочек, то она уже не будет базовой, так как ее нельзя сочетать со всеми вещами, а для базы это важно. У вас также обязательно должны быть водолзаки, футболки и платье - необязательно маленькое и черное, а такое, которое вы можете украсить аксессуарами, и оно будет смотреться всегда по-разному. Что касается верхней одежды, то должны быть плащ, пальто из хорошей шерсти. Вообще пальто должно быть дорогим, по крайней мере, ткань у него должна быть дорогой. И должен быть костюм для отдыха, то есть спортивные брюки, пуховик или куртка и различные вязаные шапки. В каждой женщине есть чувство вкуса и стиль, просто нужно их пробудить и развивать.