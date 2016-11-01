На вечере в честь столь знаменательного события гости смогли забыть о дождливой осени и отправились в путешествие в тропики. Цветочное оформление зала, горячие загорелые мачо и латинская музыка - все это навеяло воспоминания о прошедшем лете, прямо-таки захотелось вновь поплескаться в море под солнечными лучами.

Поздравить артистку пришли самые близкие друзья, коллеги, журналисты и, конечно же, семья.

“Вы знаете, Жамиля никогда не останавливается. Она творческий человек, который трудится и двигается все время. Мы рады, Жамилюша, что у тебя все хорошо, и рады тебя поздравить”, - отметили музыканты группы “Арт Вокал” и исполнили зажигательные ритмы латинского попурри, под которые невозможно было усидеть на месте.

Гостей вечера ждал еще один сюрприз - мастер-класс по бачате от известного танцора Майкла Кампоса. В зале стало по-настоящему жарко.

И вот на сцену вышла виновница торжества - заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат международного фестиваля в Монте-Карло Жамиля Серкебаева. Она рассказала немного о клипе, который снял ее семнадцатилетний сын Шамиль.

“Вы знаете, это такой некий хэнд-мейд, потому что мы с близкими друзьями, коллегами и с моим сыном поехали в Доминикану в этом году. Нам очень понравился этот отдых. Там мы решили соединить приятное с полезным. На самом деле такие фишки сейчас очень модные в том плане, что мы можем даже на телефон снять. Но скрипку, конечно, я взяла в Доминикану не случайно”, - отметила Жамиля.

Составили компанию на отдыхе Жамиле Серкебаевой ее верные подруги - известная певица Жанна Орынбасарова и мастер по визажу Елена Исаева.

“Дело в том, что все снималось и контролировалось этими людьми, потому что у них большой опыт работы в клипах, сольных концертах - как ставить свет, как двигаться, как ставить камеру. В общем, все это происходило спонтанно, в этом вся прелесть”, - поделилась Серкебаева.

Автор видео Шамиль перед началом премьерного показа клипа попросил строго не судить, поскольку это был его первый опыт.

Зрители приступили к просмотру. Такой известную скрипачку еще никто не видел. Жамиля в легких платьях, играя на скрипке, танцевала на горячем песке в окружении знойных красавцев-доминиканцев. До выхода Baby Doll было сложно представить, как можно соединить классику и сексуальность, чтобы это не выглядело пошло или смешно. У Жамили и ее команды получилось. Как мы знаем, обычно под скрипку не танцуют. Но Baby Doll - это первый трек, под который хочется пуститься в пляс.

Как отметила Елена Исаева, в Доминикане было настолько жарко, что просто пройти в бар за прохладительными напитками по песку было невозможно. А в клипе Жамиля так легко танцует под палящим солнцем. Браво. Вот это выносливость и смелость! “Самое главное, с утра до вечера Жамиля была в профессиональном мейке, и окружающие не понимали, почему она ходит на пляж при параде”, - сказала Елена Исаева.

“Мы очень рады, что все отнеслись серьезно. Казалось, клип появился играючи. На самом деле все мы знаем, что Жамиля Серкебаева может себе позволить профессиональный клип, она уже не раз доказывала и концертами, и профессиональными дорогущими клипами у дорогих режиссеров - сколько бабок отдала, боже ж ты мой! А оказалось, можем сами снять - бесплатно. Мы ничего не хотели доказать, что мы можем. Это был немножко такой прикол, но в то же время, что мы могли две недели там делать? Лена Исаева все время с кисточкой в руках бегала, Жамиля со своей скрипкой, и я вся такая творческая: “Жама, вот здесь классно, там сядь, тут встань” - были такие моменты. Этот клип не для того, чтобы доказать, кто такая Жамиля Серкебаева. Она давно доказала, что она заслуженный деятель Республики Казахстан, замечательная скрипачка международного уровня, всегда вечно молодая. Эта поездка для меня открыла Жамилю новую, такую обыкновенную, женскую суть, товарищескую, дружную. Было все. Мы и ругались, и друг на друга кричали - это нормально, был творческий процесс. Все это нас сблизило, подружило очень сильно”, - поделилась Жанна Орынбасарова и исполнила для гостей несколько песен.

Кроме этого Жамиля Серкебаева и известный казахстанский певец, лидер группы “All Давай” Шокан Маратулы приготовили совершенно новую песню “Миражи” и совместный перформанс, премьера которого также состоялась в этот вечер.

“Чувствуется, что сегодня здесь собрались только близкие люди, которые меня очень хорошо знают, мой характер. Я хочу поблагодарить друзей, близких, коллег, которые пришли меня поддержать в этот прекрасный зал. Конечно же, хочется сказать, что я очень благодарна своей судьбе, благодарна Вселенной, звездам, которые так сложились, что сегодня вы рядом со мной. Прежде всего хочу поблагодарить своих родителей за то, что они рядом со мной, и я могу позволить сделать праздник для всех вас благодаря им”, - сказала Жамиля Серкебаева.



Фото Талгата Галимова