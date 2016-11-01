Впрочем, она сразу поспешила успокоить поклонников - это произойдет не сейчас и не завтра. Но в будущем Анна не планирует до конца своей жизни держаться зубами за место на небосклоне.

- Во многом в актерской профессии я осталась гостьей, приглашенным человеком. Наверное, очень сложно решить поставить все на кон и жить в таком состоянии годами. Еще и страх быть невостребованной, готовой к тому, что в один прекрасный день телефон может замолчать.

Каждый год наше телевидение выпускает огромное количество людей и совершенно нормально, если есть какая-то смена, свежая кровь. Другое дело, когда ты посвящаешь жизнь театру - это действительно на всю жизнь. В кино же всегда важно киногенично выглядеть. А поручиться за то, что ты сохранишь кондиции на всю жизнь, никто не может.

Поэтому сейчас я получаю образование специалиста по государственному управлению. И кто знает, может быть, скоро я уйду в политику!

- Вы хоть и первый раз в Казахстане, но связаны с ним знакомством и работой с Катей Двигубской, дочерью легендарной казахской актрисы Натальи Аринбасаровой. Каково работать с режиссером-женщиной?

- С Катей мне было очень удобно работать - она великолепно меня чувствует. Это замечательный человечек, очень талантливый - вся в своих замечательных родителей. Прекрасная генетика, прекрасные данные - она красивая, образованная. Хотя я не могу разделять по половому признаку. Режиссер вообще - отдельная вселенная. Приходя на съемочную площадку, ты все равно подстраиваешься под режиссера, вливаешься в коллектив - и только тогда ты понимаешь, хорошо ли тебе в этой команде. А мужчина или женщина - это совершенно не важно. Главное, чтобы он был талантливым, пусть и с отвратительным характером. Мне даже нравится, чтобы режиссер был тираном. Талантливому человеку все прощается - понятно, что может быть много сложных моментов, переживаний, притирок. Но если человек талантливый, ты ему доверяешь полностью.

- Вашей визитной карточкой по-прежнему остается “Бедная Настя”. Для своего времени это был прорывной проект, но сейчас от долгоиграющих костюмных мелодрам потихоньку отошли. Вы жалеете об этом или нет?

- Время идет, технологии меняются. На тот момент “Бедная Настя” действительно была прорывом. Сейчас на ТВ большая конкуренция, и нужно адаптироваться под современного зрителя. Если показать “Бедную Настю” сегодня, то массового фурора фильм не произведет, он будет смотреться несколько старомодно. Нужно чувствовать современные тенденции, чтобы говорить со зрителем на актуальном языке. Надо стараться быть новатором.

- Среди мэтров, с которыми вам приходилось работать, и Станислав Говорухин, и Валерий Усков с Владимиром Краснопольским, и Виктор Сухоруков, Сергей Никоненко и т.д. Много ли вы получаете от общения с ними?

- Конечно. Это особенно ценно для меня как для актрисы, не имеющей профессионального образования. Станислав Сергеевич - это вообще огромнейший подарок для меня. Ни для кого не секрет, что он как-то по-особенному чувствует женщин. Для него женщина - это муза. Иногда я этим даже пользовалась и помогала другим цехам быстрее уточнять наши образы, чтоб не добавлять им лишней работы (смеется). За каждым мастером стоит свой характер, и к каждому мастеру нужен подход.

Мне действительно очень везет на талантливых и самобытных личностей. Ты следишь за ними: за каждым жестом, за каждым словом и, конечно же, за игрой. Когда рядом с тобой большие мастера - это живая школа. Я училась по ходу. Например, Виктор Иванович Сухоруков постоянно репетирует и играет. Его образ в картине сложно отделить от того, какой он в жизни. Он мгновенно перевоплощается. При этом очень сложно не сгореть, не перегореть. Все-таки большинство актеров переключаются, когда заканчиваются съемки или спектакль. Сухоруков же так не делает - он из тех, кто репетирует постоянно. Это его особый метод.

- В сериале “Тяжелый песок” вы играете персонажа Зину Горобец от самых юных лет до довольно пожилых. Тогда чаще приглашали разных актрис на разные возрасты, а по-вашему, как лучше для зрителя?

- Это, конечно, очень интересно играть персонажа от и до. Иногда это бывает и неестественно. И если зритель обращает внимание в основном на это, то не очень хороший результат. Пластический грим очень сложно скрыть - он практически сразу бросается в глаза. Особенно сейчас, когда мы смотрим фильмы на плазмах. Лично для меня безумно интересно играть разные возрасты, и зрителю это только помогает настроиться на взросление, старение. Вот здесь все зависит только от тебя, от твоей игры и т.д. Поэтому я считаю, что все-таки надо прощать некоторые нюансы. Ведь когда одну роль играют разные актеры, это тоже немножко выбивает зрителя из колеи. Тоже нужно время, чтобы привыкнуть к новому артисту, сложно переключиться. А у нас очень стремительно снимаются картины, и в их производство не закладывается время на “вживание в образ”. А если разные артисты играют одного персонажа, один артист чаще всего не видит то, что сделал другой. Это видно только постфактум, и здесь нужно довериться только режиссеру.

Что до “Тяжелого песка”, то мне эта роль очень близка именно тем, что мы работали очень долго и мне дозволили такую роскошь - сродниться с моей героиней, играть разные возрасты. Мы работали почти год. Команда потрясающая - увы, режиссера Антона Барщевского уже нет в живых. Я с грустью и теплотой вспоминаю эти съемки. Сцену самоубийства моей героини мы снимали дважды - там немного не состыковались по сценарию, и мы пересняли эту сцену, что, безусловно, пошло на пользу этому фильму.



Милена Эркомайшвили