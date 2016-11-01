Тунджера Джюдженоглу в мире называют “турецким Чеховым”, актеров воодушевил приезд драматурга на премьеру. Это его первый визит в Казахстан, хотя ранее пьесу “Лавина” поставили четыре казахстанских театра. Драматург охотно рассказал “НП” о себе, о своем творчестве и о премьерном спектакле.

- Я родился в семье педагогов, с детства любил чтение, в юном возрасте определился с выбором профессии. За 46 лет написал 27 пьес, 20 из них переведены на разные языки и ставятся во многих странах мира - в России, Франции, Германии, Болгарии, Польше, Литве, Китае, США и других. Какие темы мне интересны? К примеру, меня возмущает, что по сей день женщины даже в развитых государствах становятся жертвами домашнего насилия, в той или иной степени страдают от дискриминации в обществе, в Турции ежегодно от семейного насилия погибают около 200 женщин. Мои взгляды на эти проблемы нашли отражение в пяти драмах, я не могу об этом молчать. А своей жене я посвятил пьесу “Матрешка”, в ее основу легли реальные события из моей жизни. Я благодарен директору театра “Жас сахна” Айгуль Султанбековой, что она нашла меня в интернете, попросила разрешения на постановку “Лавины” и пригласила на премьеру. О чем этот спектакль? Знаете, в Западной Анатолии есть небольшая деревня, жители которой не могут громко разговаривать, смеяться, кричать, так как постоянно боятся схода лавины. Поэтому они даже запрещают женщинам рожать. Исходя из этого выстраивалась их жизнь. Об этом мне рассказал один кинорежиссер, услышанное запало в душу, и я написал пьесу “Лавина”. Конечно, это не только природная стихия, а метафора.

В этом произведении я хотел сказать людям, что со страхами нужно бороться, молча их не победить. Данная пьеса популярна во многих странах, видимо, потому что у каждого народа есть своя лавина, свои страхи, система запретов. На мой взгляд, самый актуальный страх сегодня - угроза терроризма, опасность, исходящая от камикадзе, и с этим надо бороться.

На вопрос о том, кто его любимые писатели, гость ответил: “Самые любимые классики - Гоголь и Шекспир, признаюсь, я вырос на литературе Горького, Достоевского, Чехова, Гончарова”. В августе он завершил работу над пьесой “Брут”, которая уже переводится на другие языки.

Остается добавить, что в спектакле “Лавина” задействованы Жанель Сергазина, Вахид Изимов, Акниет Орынтай, Мадияр Сарыбай, Ашим Ахметов, Нургуль Алпысбаева, Мадина Кульсеитова, Бахтияр Байсерик и Асемгуль Ибраева.



Зухра Табаева