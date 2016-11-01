Его режиссерскому “перу” принадлежат такие хитовые российские кинокартины, как “Бумер”, “Высоцкий. Спасибо, что живой!”, первый сезон “Нашей Раши” и многие другие. Однако сам Буслов считает вершиной своей творческой карьеры свой последний фильм “Родина”. О том, что его привело в Алматы и как он относится к казахстанскому кино, Петр рассказал нашей газете

- Петр, вы первый раз в Казахстане?

- Фактически - второй, но мой первый приезд был очень кратковременным. Несколько лет назад я буквально на несколько часов прилетел на творческую встречу в Астану, меня провезли по улицам - я только успел посмотреть и удивиться тамошней архитектуре, а толком проникнуться и не смог. Слава Богу, в этот раз в Алматы приехал на несколько дней. У моих друзей здесь бойцовская школа - я выступил перед ребятами, провел несколько показательных боев. Совершенно не планировал устраивать творческий вечер, вышло практически случайно. Но я очень этому рад.

- Вашей визитной карточкой до сих пор остается “Бумер”. Слышал, что вы перед началом съемок уехали вместе с исполнителями главных ролей в “глушь” и несколько дней входили в рабочую атмосферу?

- На самом деле мы хотели так сделать, но времени у нас не хватило. Пожить в лагере, поразбирать, но все были уже заняты. Совсем недавно ко мне попали записи тех наших репетиций - мы арендовали небольшой павильон на киностудии имени Горького, поставили четыре стула - два спереди, два сзади, это и был наш импровизированный “Бумер”. И на этих стульях мы и “тренировались”. Это, надо сказать, нам очень помогло и облегчило задачу. Мы подружили ребят, придумали то, чего не было в сценарии. Но это обычный процесс - никогда не бывает так, чтобы было снято все в точности так, как было написано в сценарии. Мы дружили и учились вместе с Володей Вдовиченковым и Андреем Мерзликиным, хотя я не планировал их брать в фильм - хотелось найти новые лица. Володя тогда уже отснялся в “Бригаде” и стал знаменитым. Я мучил их до последнего количеством проб. Они даже обиделись на меня, но в итоге я их взял и собрал замечательный ансамбль. Знаю, кстати, что Андрей снялся у вашего режиссера Ахана Сатаева в фильме “Заблудившийся”. Я смотрел фильм Сатаева “Рэкетир”, и он очень мне понравился.

- Какой свой фильм вы считаете наивысшим достижением?

- Наверное, “Родину”, которая вышла в прокат совсем недавно. От замысла до реализации “Родины” прошло почти десять лет. Погружение в материал потребовало много времени - какие-то вещи, которые мне нравились в книге, в определенный момент перестали меня интересовать. Мне было интересно совсем другое. Потому и возникла совсем другая история, очень отличающаяся от книжного оригинала. Это была выстраданная история, родившаяся от сердца, практически никак не связанная с прокатной историей, сборами, коммерцией.

- В последнее время многие говорят о том, что девяностые годы возвращаются. Что в России, что в Казахстане в последние несколько лет народ стал жить беднее, разгул криминала - именно то, что вы и показали в “Бумере”. Вам не кажется, что времена возвращаются?

- Мне кажется, что девяностые никуда и не уходили. Они мимикрировали - изменилось время, изменился внешний антураж. Но криминал и бедность никуда не уходили и в самые сытые годы.

Мы очень однозначно воспринимаем криминальную драму в связке с эпохой девяностых. Мы все ее застали, и она нас так или иначе выковала. Тем не менее, криминальные драмы - очень востребованный жанр. В Голливуде это было всегда больше “сказочным” жанром. У нас всегда криминальные драмы должны были отражать и социальную, и даже политическую ситуацию в стране. Иметь какой-то подтекст - мол, в каком обществе мы живем. Хотя в этом жанре интереснее заглядывать в человеческие взаимоотношения этих ребят, которые хотят “срубить” деньжат. В любом случае это должна быть интересная история. Я не претендую на то, что закрыл тему “Бумером”. Есть целый канал в России, который буквально процветает на криминальной теме.

- Большая часть ваших проектов откровенно коммерческая. А в авторском кино вы замечены не были. Вы принципиально его отвергаете или у вас просто, что называется, руки не доходят?

- Чаще всего в России авторское кино рождается попросту из-за отсутствия средств. Я снимал и с отсутствием средств, и с бюджетом. И если будет возможность, я буду делать и большие фильмы, и камерные. Но мне думается, что и в многобюджетном кино есть возможность проявить свой авторский стиль - если студия, конечно, не выкручивает тебе руки. Другой вопрос, что отсутствие бюджета позволяет многое изобрести, проявить фантазию. Мне несложно работать в таком режиме - если придется снимать малобюджетное кино, то снимать я буду его только для себя и для своей команды.

- Сегодня 90 процентов российских фильмов проваливается в прокате. Хотя был период, когда на российское кино пошел зритель, но это время закончилось. С чем это связано, на ваш взгляд, и есть ли выход из этой ситуации?

- До того, как я приехал в Алматы, я ходил в кино на фильм “Дуэлянт”. И большинство из 10 показанных перед фильмом трейлеров были российскими. Это, конечно, обнадеживает. Другой вопрос: как вернуть зрителя на российские фильмы в кинотеатры? Действительно, лет 8-10 назад был всплеск интереса к отечественному кино, когда зритель поверил, что наши умеют снимать хорошо. Потом на экран вышло энное количество фильмов, которые эту веру подорвали. Почему вышли эти фильмы? Кто пустил снимающих такие фильмы людей в профессию? Это вопросы, требующие отдельного рассмотрения. Но так или иначе количество иностранных фильмов и в особенности хороших разворачивает в их сторону. Не надо забывать и о бюджете - нам с голливудскими бюджетами трудно тягаться. Как будет дальше развиваться - я уверен, что зритель вернется на российские фильмы. Сменяется поколение режиссеров, и количество интересных людей в профессии растет. Надеюсь, что будет жестче отсев сценариев, что выйдут на экраны фильмы достойные. Что государство поймет: давать деньги на плохие фильмы - это тупик.

Потом не забывайте, что кризис тоже довольно сильно ударил - люди трижды подумают и пересчитают деньги, прежде чем лишний раз сходить в кинотеатр. Уж сколько хоронили в последнее время рынок DVD, а он процветает. Так или иначе, но я прилагал и прилагаю все усилия, чтобы наши зрители шли на наши фильмы в кинотеатры. Надеюсь, также поступят и мои коллеги.