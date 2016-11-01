Кстати, сам певец не приезжает настраивать звук на своих концертах, как это делают многие поющие и играющие музыканты, за него это делает его команда звукоинженеров, которые приезжают заранее и проводят саундчек, а звездный грузин прибывает перед самым выступлением. Так было и в этот раз, 24 ноября, когда он выступил в ресторане грузинской кухни

Необычно, что символом данного заведения является самая настоящая овечка по имени Манана, которая живет прямо в ресторане, ходит и умиляет посетителей, а они с удовольствием фотографируются с хорошеньким животным. Оказывается, у этой кудрявой дамы целых двадцать два различных наряда, такому изобилию дизайнерской одежды позавидуют многие женщины. В тот вечер овечка была в праздничном белом одеянии с кружевами и красной бутоньеркой. Манана - настоящее домашнее животное, она всем сердцем любит девушку-хостес, если она не рядом, то овечка ходит по всему залу ресторана и ищет ее. За время работы ресторана почти каждый житель Алматы обзавелся фотографией с милой овечкой, ведь уйти и не сфотографироваться с ней означает, что ты упустил что-то важное при посещении заведения.

24 ноября с восьми вечера стали собираться гости, чтобы поздравить заведение с тем, что ему исполнилось полгода, ну и, конечно же, посмотреть шоу и послушать звезд. Началось действо в того, что на сцене стали происходить настоящие чудеса - известный фокусник Василий Веренич удивлял уже присутствующих на вечере селебрити и гостей своими иллюзиями, а затем ведущие вечера провели лотерею и конкурсы, которые были очень хорошо сдобрены подарками и призами. После, чтобы создать настоящую атмосферу грузинского веселья, на сцене выступили танцоры ансамбля “Бархат” в национальных костюмах Грузии, они, как истинные грузины, зачаровали зрителей своей красотой и роскошными костюмами. Зажигательная музыка в сочетании с временами резкими и техничными движениями не может не внушить благоговения тем, кто видит данное действо. Ведь грузинские народные танцы доставляют огромное удовольствие не только публике, но и самим танцорам. Интересный факт: оказывается, по движениям, осанке, манерам танцующего кавказца, по тому, как он держится, в Грузии решали - выдавать дочь за данного мужчину или нет. Думаю, представители ансамбля “Бархат” точно не останутся без пары, так как они точно знают, как двигаться во время танца.

В продолжение вечера выступила одна из самых ярких звезд казахстанской эстрады, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат международного фестиваля в Монте-Карло с дипломом “Первая скрипка” Жамиля Серкебаева. Она в числе других композиций также сыграла одну из своих последних работ, нашумевший трек Baby Doll. Во время своего выступления блистательная Жамиля, одетая в золотое, подходила к столикам, в это время гости даже закрывали глаза от удовольствия. Кстати, во время исполнения одного из треков рядом с Жамилей Серкебаевой зажигала известный глянцевый редактор, светская львица и автор многих креативных проектов Асель Зои. Жамиля - универсальный артист, ее музыка объединяет сердца людей независимо от страны проживания и языка общения, звуки скрипки Жамили Серкебаевой трогают до глубины души и не могут оставить равнодушным ни одного слушателя.

Практически сразу после самой популярной скрипачки на сцене появился Сосо Павлиашвили, который начал свое выступление традиционно со своего хита “Небо на ладони”. Сосо, как и все грузины, обожает говорить тосты, поэтому с бокалом красного в руке он поздравил присутствующих и заведение с праздником. Павлиашвили очень любит приезжать в Казахстан. Совсем недавно, 30 августа, он выступал на открытой площадке Esentai Square, где жители и гости Алматы смогли совершенно бесплатно первыми послушать Сосо Павлиашвили и новый альбом казахстанской Ademi “Моя душа”. Тогда мэтр российской и грузинской эстрады приезжал поддержать певицу, ведь Ademi и Сосо Павлиашвили записали совместную композицию “В моем сердце весна”. Ранее Сосо пел с казахстанским исполнителем Айкыном Толепбергеном, у них тоже вышел совместный клип на песню “Каждый день”. И вот он снова посетил наш город, чтобы порадовать своих поклонников. Среди зрителей были замечены Бейбит Алибеков, известный бизнесмен и руководитель Bentley club Almaty, певица Луина, известный продюсер Гульвира Илахунова, известный грузинский дизайнер Магда Твалиашвили. Кроме того, под его песни танцевала и сама Жамиля Серкебаева с подругой Гульнарой.

В этот праздничный вечер гости угощались традиционной и современной грузинской кухней в исполнении знаменитого шеф-повара: можно было попробовать знаменитые грузинские блюда - хачапури, хинкали, сациви, харчо, чакапули, кебабы, а также европейские блюда в авторском исполнении. И, конечно же, грузинское вино лилось просто рекой, а тосты не прекращались весь вечер.