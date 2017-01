Яркий свет-2016 Светская жизнь Итак, начнем, конечно же, с недель моды. Их организаторы стараются больше и лучше всех, декорации там огромные, каждый показ - уже шоу, а гости самые нарядные. С 17 по 20 октября прошла крупнейшая в Центральной Азии неделя моды Kazakhstan Fashion Week, которая состоялась в Ball Room отеля “Казахстан”. А уже с 20 по 22 октября стартовала международная неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty в Grand Hall башен-близнецов Almaty Towers, на которой мы как раз и остановимся. Кстати, самые шустрые любители моды успели на все и сразу, путешествуя из одного здания в другое, перемещаясь с показа на показ. Итак, в этом сезоне свои коллекции представили пятнадцать локальных дизайнеров и заграничных гостей.

Многие коллекции, да и саму неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty можно назвать футуристичной, ведь каждый день показы начинались с необычного шоу люминесцентных роботов из будущего, парни-танцоры создали свой перформанс при помощи игры света, яркого звукоряда и необычных костюмов. Танцующие роботы менялись головами, исчезали и резко появлялись, даже парили в воздухе. Конечно же, это не могло не произвести впечатление на сидящих в зале, публика рукоплескала, снимала на телефонные камеры, охала и ахала. В этот раз неделю посетили такие иностранные гости, как популярный street-style фотограф Acielle (styledumonde.com), чьи фото не раз появлялись в VOGUE и New York Times, и известный российский блогер Мария Колосова, пишущая под псевдонимом Кукла Маша. Kazakhstan Fashion Week

Модный октябрь можно отметить и таким событием - 10 октября в ресторане Investor состоялся очень необычный пресс-ланч с участием журналистов и дизайнеров - участников Kazakhstan Fashion Week сезона весна/лето-2017. Изюминкой этого мероприятия было то, что каждый журналист в паре с одним из дизайнеров шил наряд для куклы Тильды. Основную работу по созданию образа модельеры взяли на себя, а журналисты помогали творить. Организаторы Kazakhstan Fashion дали дизайнерам задание - придумать образ для куклы Тильды и воплотить его в авторском стиле, используя ткани последней коллекции. Каждый из модельеров доверил закончить композицию и пришить самые важные детали своему напарнику - представителю СМИ. Редактор Look.tm Улия Кушербаева сшила фату для свадебного наряда куклы бренда Kiori совместно с дизайнером Гаухар Ахметовой, а Милена Ершова, редакционный директор PROfashion Kazakhstan, со всей ответственностью наматывала нитки, чтобы сделать парик для куклы Сергея Шабунина, бренд SS by Sergey Shabunin. Модельер бренда Mirel Marat креативила совместно с Марией Дапшановой из журанала Fashion Collection, Ерлан Жолдасбек (Yerlan Zholdasbek) работал в паре с Гульмирой Кусаиновой из comode.kz. Известный казахстанский дизайнер, корифей казахстанской моды Аида Кауменова, бренд Aida KaumeNOVA, шила куклу совместно с Виталиной Красиковой, представительницей kfw.kz, а эпатажный Жаркын Баймаханов (Jarkyn Baimakhanov) с Алиной Сарсеновой, основателем styleofeurasia.com, создали леди в черном, единственную куклу, у которой даже есть нижнее белье. Известный модный журналист и фотограф Евгений Овчинников, ныне главный редактор beautylook.pro, работал в паре с Жадырой Сахиевой (JADO). Кроме модельеров, чьи коллекции вы увидели с 18 по 20 октября, свое мастерство на пресс-ланче продемонстрировали и приглашенные гости - Тохтар Сейлбеков в паре с Асель Абилхамитовой Elle Kazakhstan и арт-директор бренда детской одежды “Мимиорики” Майя Жуманбекова совместно с Камшат Акимкожакызы, издателем и главным редактором журнала “Сырласу”.

Немного раньше, в начале сентября, жители города Алматы были взбудоражены тем, что по городу проезжали редкие раритетные автомобили, - 10 сентября состоялась выставка Villa Retro Car III, во время которой автоколлекционеры из Казахстана и других стран показали жителям и гостям Алматы редкие экземпляры классических автомобилей и продемонстрировали, на что они способны. Большинство владельцев раритетных авто младше экспонатов своих коллекций практически вдвое. Официально ретрокаром считается автомобиль старше тридцати лет, но в среде истинных ценителей чем старше авто, тем лучше. Некоторым эксклюзивным моделям, которые были представлены на выставке автомобильной классики в Алматы, давно за восемьдесят. Кстати, эти автомобили не тронуты временем и попали в руки нынешних владельцев, сохранив свою полную аутентичность, вплоть до таких мелочей, как колпаки на колесных дисках. Кроме того, практически все они на ходу. У каждого классического автомобиля своя история. Утром, с 10.00 до 13.00, на площади Астана состоялась открытая выставка роскошных ретрокаров для всех желающих в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством А.В. Белякова и Казахстанской национальной федерации черлидинга. В выставке, где была представлена 41 машина, приняли участие российские и казахстанские ретрокары. В 13.00 после официальной речи акима г. Алматы Бауыржана Байбека и идейных вдохновителей события стартовало ралли. Колонна из Mercedes сороковых, советских “Побед” и других любопытных образцов автопрома двинулась от площади Астана до спорткомплекса “Медео” и финишировала в Villa Boutiques & Restaurants, где состоялась торжественная церемония награждения участников ралли. Влад Сытник и Динара Тлендиева

В зачетах “Абсолют” и “Гость” победил экипаж Андрея и Татьяны Паньковских с автомобилем Porsche 356 cabrio 1600 SS 1964 года, второе и третье места достались экипажам Кирилла Евстафьева, Игоря Федорова с Cadillac DeVILLE 1959 года и Евгения и Арины Ерофеевых с Bentley S2 1962 года соответственно. В зачете “Национальный” победа - за экипажем Андрея Малова, Игоря Постникова с ретрокаром Mercedes Benz w114/8 1970 года, второе место - у экипажа Сергея Пономарева, Александра Линник с ГАЗ 21 1967 года, третье - у экипажа Мухтара Нурлыбаева, Игната Фалькова с Mercedes Benz w111 1971 года. Почетный кубок акима Алматы, который также достался экипажу Mercedes Benz w114/8 1970 года, вручил заместитель акима города Румиль Тауфиков.

28 мая в Алматы прошел VІІІ Оперный бал, основателем которого является Марат Омаров. В связи с кризисом этот сказочный вечер классической музыки и танца был организован несколько скромнее, чем ранее, но все традиции были соблюдены. Дебютантов было лишь 48 пар. Командовал парадом основатель и руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, на этот раз он вел вечер один, без партнерши. На сцене блистали финалист первого сезона украинской версии телешоу “Голос”, обладатель красивого баритона Влад Сытник и виртуозы двух оркестров: Симфонического - под управлением Муслима Амзе и фольклорно-этнографического оркестра “Отрар Сазы” под управлением Динары Тлендиевой. Кстати, на этот раз публика познакомилась с родным братом руководителя именитой балетной труппы - Витаутасом Тарандой.

Летом одним из самых ярких событий можно назвать третий фестиваль городской еды, где казахстанские селебрити примерили поварские колпаки и фартуки и на один день перевоплотились в поваров, чтобы побороться друг с другом и приготовить “Лучший BBQ 2016 года”. Стать лучшим среди казахстанских мастеров шашлычных дел захотели многие известные личности нашей страны. Всего было 10 пар участников. На приготовление было отведено всего один час и 40 минут, а оценивала их кулинарные творения профессиональная судейская коллегия. В состав жюри вошли шеф-повар ресторана Crabs Burger Иван Гордеев, шеф-повар ресторана “МоскВау” города Астана Виталий Косенчюк и гастроэнтузиаст и главный маркетолог торгового центра “Мега” Татьяна Выборнова. Ведущим вечера был шоумен и диктор радио Николай Полькин, который с удовольствием объявил победителей конкурса “Лучший BBQ 2016 года”. Первое место заняла команда “Борщи”, в состав которой вошли Андрей Мокич и Фима Иванов, серебро у команды Rock in food - Зарина Абденова и Бранко, третье место заработала команда “МангалОИД” - Нурлан Каженов и Антон Соловьев. А приз зрительских симпатий получили команда “АгОнь”, которая состояла из Найли Калтаевой и Абдуазиза Мадьярова.

14 июля Франция отметит национальный праздник - День взятия Бастилии, у нас эту дату отпраздновали 10 июля. Мероприятие открыл посол Франции в Казахстане Франсис Этьен. По традиции организаторы этих вечеринок выбирают определенную тему, на этот раз она называлась “Футбольная феерия” и была посвящена чемпионату Европы по футболу. По признанию генерального консула Франции в Алматы господина Патрика Ренара, такой сценарий был утвержден еще 5 января, так как в этом году французы принимали чемпионат. В числе приглашенных были дипломаты разных стран, казахстанские футболисты, капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков, кинематографисты, журналисты. Национальная команда Франции вышла в финал. В программу мероприятия кроме официальной части и большого концерта входил просмотр финального матча в Сен-Дени.

Осенью в Алматы с успехом прошли наши международные кинофестивали “Евразия” и “Бастау”, жюри первого возглавил режиссер, продюсер Валерий Тодоровский, второго - оскароносный режиссер, актер Владимир Меньшов. У второго душевной теплоты в общении с местными журналистами нашлось больше. Генеральный консул Франции в Республике Казахстан Патрик Ренар

Еще одно яркое меропритие 2016 года, на котором хотелось бы остановиться, - это Astana Art Fest. Начало ему было положено 22 января в Cafe del Mar Алматы, в многофункциональном комплексе VILLA Boutiques & Restaurants, где имела место быть презентация международного фестиваля современного искусства, архитектуры и дизайна Astana Art Fest. Фестиваль поддерживается на государственном уровне и призван вывести искусство Казахстана на новую ступень развития. Данное мероприятие было организовано с целью объявить конкурс открытым, заявки на участие принимались до 15 апреля 2016 года, так как сам фестиваль прошел во время празднования Дня столицы в Астане с 4 по 6 июля. Это уже второй фестиваль Astana Art Fest. Первый проходил во время празднования Дня столицы в прошлом году, он был посвящен предстоящей выставке EXPO 2017. Действо проходило на территории Водно-зеленого бульвара Астаны под открытым небом. А темой фестиваля прошлого года была “Энергия будущего” в трех проявлениях: энергия солнца, воды и воздуха. Прошедший прошлым летом праздник современного искусства посетили более 300 тысяч человек, на нем побывал и президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Тема фестиваля 2016 года - Human Energy, то есть участники исследовали потенциал энергии человека. В программу фестиваля входят: дизайн, архитектура, музыка, паблик-арт, медиа-арт, перформанс. Работы отбираются кураторским коллективом, состоящим из: современное искусство - Айгерим Капар; дизайн/промдизайн - Тимур Актаев; архитектура /урбанистика - Эльдар Хасанов; музыка DJ/VJ - Нурберген Махамбетов, современный театр - Рaзия Хасанова; медиа-арт - Дина Нурпеисова.

Презентацию 22 января посетил специально приглашенный гость из Берлина Luke Bennett, участник видео-арт группы Transforma, он познакомил зрителей со своими аудиовидеоинсталляциями, а затем ответил на вопросы присутствующих. Кроме того, посетители презентации могли лицезреть творения казахстанских художников и промышленных дизайнеров, среди которых были работы тех, кто уже довольно-таки популярен, например, рисунки художника и иллюстратора Мими Ильницкой. Работы художницы, которая творит под псевдонимом Чарли Сворд, привлекли внимание многих посетителей.

Гульбахор Хасанова

В канун Нового года продюсер, теле- и радиоведущая Гульбахор Хасанова собрала популярных артистов в одном клипе. Композиция так и называлась “Новогодняя песня”. Написали ее поэтесса Наталья Слудская, композиторы Сергей Бачин и Павел Ли. С самым добрым праздником в году казахстанцев поздравили: Нагима Ескалиева, Нурлан Абдуллин, Айжан Нурмагамбетова, Жанна Орынбасарова, Джамиля Серкебаева, Адеми, Нурлан Албан, Лидо, Берекет Убисов, Мадина Садвакасова, группа “Рензо”, Шокан Маратулы, Julie, Мариям Думанова, Рафаэль, Павел Ли, маленькая “Мисс Вселенная” 10-летняя Эльгиза Каражанова. Над клипом поработали сразу трое мастеров: дебютантка режиссер Зарина Фаретдинова, клипмейкеры Рустам Мирсакиев и Денис Оболенский. Клип вышел в канун Нового года на телеканале Muzzone. Поделиться: 0

