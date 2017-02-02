Камила Касымова

Профессионалы, которые ежедневно общаются со слушателями, дарят нам радость и хорошее настроение из радиоприемников и с телеэкранов. Какие они в реальной жизни? Яркий, интеллигентный Арнур Истыбаев. Несмотря на то, что радиослушатели не видят его, он всегда одет с иголочки. Любит музыку и немногословен в кругу друзей

- Арнур, вы на радио с 15 лет. Как вы сами неоднократно рассказывали, в радиоэфир вас привела мечта. Мечта работать на радио. А помните ли своих кумиров? Тех, чьи голоса, быть может, хотелось копировать? На кого равнялись?

- Да, в то время радио было очень популярно, но станций было не так много. Практически всех ведущих я знал. Это были мэтры. Кого-то из них уже, к сожалению, нет с нами. Кто-то продолжает свою деятельность на радио, кто-то ушел в другие сферы. Сказать, что я на кого-то равнялся, не могу. Я даже не задумывался над тем, как буду звучать в эфире. Меня манила энергетика, атмосфера радиоэфира.

- Почему со временем вы пришли на телевидение? Насколько помню, это был проект “X-фактор”... Так что случилось? Стало скучно на радио или поняли, что талант ваш уже не умещается в рамках радиоволн?

- Я не очень скромный человек, но могу сказать, что не считаю себя суперталантливым. Я осознаю свои недостатки и минусы. На самом деле X-фактор это не первая моя работа в роли телевизионного ведущего. На телевидение меня пригласил Эрик Тастимбеков. Я тогда весил около ста килограмм. Вообще, не формат (смеется). Так вот, ему срочно нужен был ведущий, владеющий и русским, и казахским языками. Я подходил. С этого все и началось. Вообще-то поначалу мне все это совсем не нравилось - нужно и одеваться, и выглядеть на все сто. На радио тебя никто не видит, и для меня это было комфортно.

- Если бы сейчас перед вами встал выбор: радио или телевидение. Что бы предпочли?

- На радио я уже работаю шестнадцатый год. На телевидении лет, наверное, семь. После проекта “X-фактор” мне поступали предложения поучаствовать в съемках, но после такого масштабного, по-настоящему профессионального проекта к другому душа уже не лежит. Радио - это мой дом, здесь все родное. На телевидении я все-таки чувствую себя в гостях. Так что ответ, наверное, уже очевиден. Я бы выбрал радио.

- В одном из интервью вы признались, что являетесь поклонником творчества Филиппа Киркорова. Согласитесь, у него довольно экстравагантный образ. А вы готовы к эпатажу? Ведь медийная личность должна привлекать к себе внимание.

- Я миллион раз уже был в этом замечен. Причем вовсе не потому, что мне нужно привлечь внимание. Просто я делаю то, что мне нравится. Касается ли это выбора одежды или чего еще. Как-то на мероприятие я пришел в килте. Что после этого творилось в интернете, невозможное что-то. А Филиппа Киркорова я уважаю как артиста.

- До “Европы Плюс” вы работали на “Авторадио”, “Ретро ФМ”. Совсем разные форматы музыки. Какая музыка больше нравится вам? Насколько вообще ведущему радиоэфира важно любить ту музыку, с которой он работает?

- Очень важно. Мне повезло родиться именно в это время. На стыке веков: родился в двадцатом, а живу в двадцать первом. Например, на “Авторадио” звучали песни как моего времени, так и песни моих родителей. То, что я слышал в детстве. На “Ретро ФМ” тоже “золотой фонд”: то, что уже легло на слух и вызывает ностальгию по детству, молодым родителям. Будучи уже на “Европе Плюс”, я сталкивался с определенными сложностями. Ну ладно, Леди Гага, Бритни Спирс или “Бэкстрит Бойз”. Но здесь же постоянно появляются новые артисты с новыми композициями. Не ко всем возможно так скоро привыкнуть и проникнуться любовью. Тогда я принял решение: получится полюбить этот формат и эту музыку - остаюсь, не получится - уйду. Как видите, я все еще здесь.

- Сейчас очень модно вести свои блоги. Многие знаменитости рекламируют что-либо со своих страничек в соцсетях. У вас довольно внушительная армия подписчиков. Не задумывались над карьерой блогера?

- Честно, не слежу за количеством подписчиков. Я не тот человек, который занимается нравоучениями в соцсетях. На своих страницах я показываю только то, как я живу: работа это или отдых. И хвалить буду только то, что мне на самом деле нравится. Насколько же я знаю, посты блогеров пишутся о том, за что заплатили. Может, есть и другие, но их очень мало. Вообще, интернет - это, наверное, не мое. Хотя я очень много времени провожу в Сети.

- Медийные персоны признаются, что предпочитают отдых в тишине и уединении. Вы относитесь к таким?

- Абсолютно. Даже в компании друзей я зачастую немногословен. Говорю я на работе. Люблю иногда попеть в караоке, опять же с друзьями. Песни Киркорова, кстати. Дома же люблю побыть в тишине.

- “Домашний” Арнур Истыбаев и тот, что на виду, - это разные люди?

- Нет. Обмануть людей на самом деле невозможно. В любом случае, они увидят, какой ты на самом деле, играешь ли ты или стараешься понравиться. Я никогда не стараюсь понравиться. Я такой, какой есть. Кто-то это воспринимает, кто-то - нет. Да и ладно.