ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЕГДА ЛОХ

КТО ЗАЩИТИТ КАЗАХСТАНЦЕВ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ?
Подробнее >>>
КАНАДСКИЕ ХОККЕИСТЫ

ДАЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЕТЯМ В АЛМАТИНСКОМ ДВОРЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



В эфире и в жизни Светская жизнь

Камила Касымова
Профессионалы, которые ежедневно общаются со слушателями, дарят нам радость и хорошее настроение из радиоприемников и с телеэкранов. Какие они в реальной жизни? Яркий, интеллигентный Арнур Истыбаев. Несмотря на то, что радиослушатели не видят его, он всегда одет с иголочки. Любит музыку и немногословен в кругу друзей

 


- Арнур, вы на радио с 15 лет. Как вы сами неоднократно рассказывали, в радиоэфир вас привела мечта. Мечта работать на радио. А помните ли своих кумиров? Тех, чьи голоса, быть может, хотелось копировать? На кого равнялись?
- Да, в то время радио было очень популярно, но станций было не так много. Практически всех ведущих я знал. Это были мэтры. Кого-то из них уже, к сожалению, нет с нами. Кто-то продолжает свою деятельность на радио, кто-то ушел в другие сферы. Сказать, что я на кого-то равнялся, не могу. Я даже не задумывался над тем, как буду звучать в эфире. Меня манила энергетика, атмосфера радиоэфира.
- Почему со временем вы пришли на телевидение? Насколько помню, это был проект “X-фактор”... Так что случилось? Стало скучно на радио или поняли, что талант ваш уже не умещается в рамках радиоволн?
- Я не очень скромный человек, но могу сказать, что не считаю себя суперталантливым. Я осознаю свои недостатки и минусы. На самом деле X-фактор это не первая моя работа в роли телевизионного ведущего. На телевидение меня пригласил Эрик Тастимбеков. Я тогда весил около ста килограмм. Вообще, не формат (смеется). Так вот, ему срочно нужен был ведущий, владеющий и русским, и казахским языками. Я подходил. С этого все и началось. Вообще-то поначалу мне все это совсем не нравилось - нужно и одеваться, и выглядеть на все сто. На радио тебя никто не видит, и для меня это было комфортно.
- Если бы сейчас перед вами встал выбор: радио или телевидение. Что бы предпочли?
- На радио я уже работаю шестнадцатый год. На телевидении лет, наверное, семь. После проекта “X-фактор” мне поступали предложения поучаствовать в съемках, но после такого масштабного, по-настоящему профессионального проекта к другому душа уже не лежит. Радио - это мой дом, здесь все родное. На телевидении я все-таки чувствую себя в гостях. Так что ответ, наверное, уже очевиден. Я бы выбрал радио.
- В одном из интервью вы признались, что являетесь поклонником творчества Филиппа Киркорова. Согласитесь, у него довольно экстравагантный образ. А вы готовы к эпатажу? Ведь медийная личность должна привлекать к себе внимание.
- Я миллион раз уже был в этом замечен. Причем вовсе не потому, что мне нужно привлечь внимание. Просто я делаю то, что мне нравится. Касается ли это выбора одежды или чего еще. Как-то на мероприятие я пришел в килте. Что после этого творилось в интернете, невозможное что-то. А Филиппа Киркорова я уважаю как артиста.
- До “Европы Плюс” вы работали на “Авторадио”, “Ретро ФМ”. Совсем разные форматы музыки. Какая музыка больше нравится вам? Насколько вообще ведущему радиоэфира важно любить ту музыку, с которой он работает?
- Очень важно. Мне повезло родиться именно в это время. На стыке веков: родился в двадцатом, а живу в двадцать первом. Например, на “Авторадио” звучали песни как моего времени, так и песни моих родителей. То, что я слышал в детстве. На “Ретро ФМ” тоже “золотой фонд”: то, что уже легло на слух и вызывает ностальгию по детству, молодым родителям. Будучи уже на “Европе Плюс”, я сталкивался с определенными сложностями. Ну ладно, Леди Гага, Бритни Спирс или “Бэкстрит Бойз”. Но здесь же постоянно появляются новые артисты с новыми композициями. Не ко всем возможно так скоро привыкнуть и проникнуться любовью. Тогда я принял решение: получится полюбить этот формат и эту музыку - остаюсь, не получится - уйду. Как видите, я все еще здесь.
- Сейчас очень модно вести свои блоги. Многие знаменитости рекламируют что-либо со своих страничек в соцсетях. У вас довольно внушительная армия подписчиков. Не задумывались над карьерой блогера?
- Честно, не слежу за количеством подписчиков. Я не тот человек, который занимается нравоучениями в соцсетях. На своих страницах я показываю только то, как я живу: работа это или отдых. И хвалить буду только то, что мне на самом деле нравится. Насколько же я знаю, посты блогеров пишутся о том, за что заплатили. Может, есть и другие, но их очень мало. Вообще, интернет - это, наверное, не мое. Хотя я очень много времени провожу в Сети.
- Медийные персоны признаются, что предпочитают отдых в тишине и уединении. Вы относитесь к таким?
- Абсолютно. Даже в компании друзей я зачастую немногословен. Говорю я на работе. Люблю иногда попеть в караоке, опять же с друзьями. Песни Киркорова, кстати. Дома же люблю побыть в тишине.
- “Домашний” Арнур Истыбаев и тот, что на виду, - это разные люди?
- Нет. Обмануть людей на самом деле невозможно. В любом случае, они увидят, какой ты на самом деле, играешь ли ты или стараешься понравиться. Я никогда не стараюсь понравиться. Я такой, какой есть. Кто-то это воспринимает, кто-то - нет. Да и ладно.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1359 раз Просмотров: 1359 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Февраль 2017 (46)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390