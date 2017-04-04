

- Раим, “Дервиши” дали два аншлаговых концерта в один день. Сложно было?

- Изначально планировался один концерт, но билеты были распроданы за 3-4 дня. Начали звонить поклонники творчества “Дервишей” и говорить: “Как так, у вас еще рекламы не было, а билетов уже нет?!”. Действительно, билеты разобрали еще до того, как вышел официальный анонсовый ролик концерта, хотя была только информация в социальных сетях. Начались обиды типа “вот своим раздали билеты, а простые слушатели в стороне остались...”. Прессинг продолжался, мы не сразу приняли решение о втором концерте. Это в любом случае немного тяжело. Мы вспомнили, что был такой похожий прецедент с группой “МузАрт”, они тоже дали два концерта в один день. Два полных зала мы смогли собрать. Это рекорд, мы рады, что смогли это сделать. А настрой был такой, что мы смогли бы провести в тот же день и третий, вопреки разговорам, что могли бы быть уставшими после дневного шоу. Оба концерта прошли отлично!

- В первых рядах среди зрителей сидели такие мэтры, как Алибек Днишев и Карина Абдуллина. Какое отношение к вашему становлению как музыкантов они имеют?

- На счет Карины Абдуллиной Дильмурат сказал прямо на сцене, что когда он был участником конкурса “Жас Канат-99” - мы тогда исполняли песню “Сады Джаркента”, Карина была членом жюри. Она тогда отметила Дильмурата, и с тех пор наши отношения с Кариной очень теплые, мы с радостью пригласили ее на наш концерт. Так и Алибека Мусаевича, чье творчество и опыт знаем и ценим, мы с большим удовольствием на наш концерт пригласили, и он очень хорошо отозвался, концерт ему понравился.

- Очень красивая хореография. Расскажите, пожалуйста, о работе танцоров на вашем концерте.

- Три народных танцевальных коллектива трудились на нашем сольном концерте. Это “Рухсара”, художественный руководитель Рая Худайбердиева, “Таджиниса”, худрук Гульбахар Касымова, и “Наргиз” под руководством Миры Ибрагимовой, а также взрослый и детский составы ансамбля “Не балет”. Пригласили победительницу телевизионного танцевального конкурса “Сцена танца” в Урумчи (СУАР, КНР) Камилу Курбан. Восточные танцы исполняла Лала Богомолова. Андрей Еремин - приглашенный из Украины режиссер-постановщик - сам в прошлом танцор, хореограф-балетмейстер. Балетмейстер концерта Зуxра Каримова, постановщики Мукарам Шаваева, Ильдар Абдуллаев, Халчам Ясанжи (Урумчи, СУАР, КНР). Все номера доводили до автоматизма на репетициях, так что на концерте все показали себя на сто процентов.

- Раим, вы сами очень зажигательно танцуете, как у вас это получается?

- Мне уже 51 год. Я немного сдерживался, но все делал от души. В школьные годы ходил на бальные танцы. В 80-е годы у меня был свой коллектив из шести человек по брейк-дансу. Работа диджеем тоже дала свое, я зажигал на танцах. Вот так моя собственная “хореография” появилась.

- В зрительном зале был также замечен один из основателей группы “Дервиши” Адиль Жамбакиев. Что он вам сказал после концерта?

- Мы пригласили одного из основателей нашей группы - Адиля Жамбакиева. Он тоже занимается творчеством - пишет музыку, занимается своими проектами. После концерта он прошел за кулисы, поблагодарил нас, сказал, что концерт очень ярко прошел.

- Одну из песен Дильмурат Бахаров посвятил родителям. Это очень трогательно. Особенно когда он подарил букет своей маме. А ваши близкие были на концерте?

- Да, мы исполнили одну песню, посвященную родителям - мамам и папам. И Дильмурат подарил букет своей маме. Это очень трогательно. К сожалению, моя мама ушла от нас в 2006 году, а папа живет за 120 километров от города. У него болезнь коленного сустава, его тяжело вытащить. А вот две сестры, брат, племянники, семья моя, дочь, сын - все остались довольны концертом. Но отец с нетерпением ждет видеоверсию нашего концерта.

- Очень приятно было, когда на танец красивые танцоры приглашали публику прямо из зала. Чья это идея?

- Наш хореограф Зухра Каримова предложила выход в зал. Изначально думали, что они по-другому выйдут. Потом решили, что все-таки лучше выйти в зал со сцены, а в конце финальную точку поставить снова на сцене. Так и сделали. Наша диаспора любит танцевать, все очень музыкальные. Песней “Сойгунамэ” особенность и традицию эту решили подчеркнуть. И когда танцоры вышли в зал и зажгли всех, подняв на танец, задумка удалась.