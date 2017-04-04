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Это первая персональная выставка Даурена - представителя известной творческой династии. Он сын одного из основателей казахской монументальной скульптуры Тулегена Досмагамбетова и скульптора Ольги Прокофьевой. По стопам родителей пошел и его брат Санжар. “Я прямой наследник своих родителей. Признаюсь, из родильного дома они меня принесли в мастерскую, так как дома шел ремонт. С детства о выборе другой профессии я и не помышлял, - рассказал Даурен в день открытия выставки нашему изданию. - Первый монумент, в создании которого я участвовал, - это памятник Ильясу Джансугурову, который установлен в Талдыкоргане. Сегодня здесь представлены мои работы разных лет, начиная с дипломной в Академии искусств имени Жургенова, выполненной в 1999 году, керамических котов, появившихся в 2001-2002 годах, и заканчивая бронзовыми станковыми работами, созданными в последнее десятилетие, включая девушку, позирующую для Instagram”.
Выставка делится на несколько секций, экспонаты одной из них погружены в средневековую атмосферу, а следующие передают дух современного города, в котором превалируют бетон, стекло, металл, а вот работы третьей части выставки изысканно дополнили бы интерьер дома или офиса. Видно, что Даурен любит экспериментировать и даже делает одну скульптуру в нескольких материалах.

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Просмотрено: 1188 раз Просмотров: 1188 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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