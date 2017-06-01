Мария Коленко

В Алматы прошел второй фестиваль креативной независимой музыки Казахстана Nomad Vibes



На территории пространства ARTХАУС под открытым небом расположилась главная сцена, где выступали самые яркие и прогрессивные музыканты Алматы, которые уже добились огромного признания у аудитории.

Прошедший год в городе был необычно насыщен музыкальными событиями - несколько громких музыкальных конкурсов, фестивали и конференции. Для креативных музыкантов это послужило сильным толчком в развитии своего творчества. Сейчас мы можем с гордостью наблюдать за выступлениями сильнейших артистов. На фестивале Nomad Vibes публика отрывалась под сочетание классического рок-н-рола и элементов американского панк-рока, ироничной лирики и тяжелых альтернативных рифов, шугейза и диско от коллектива “В эфире мы”, а после пустилась в легкую релаксацию под треки группы “Эхолами”. Коллектив Hadn’t Tea добавил нотки рэгги, а роковые Komancheros дали жару на гитарных рифах. Всего в фестивале приняли участие двадцать коллективов. Кстати, после выступления музыканты с удовольствием общались со своими поклонниками и фотографировались. Также для гостей креативного вечера было подготовлено несколько сюрпризов. Один из них - выставка работ известного казахстанского иллюстратора Мурата Дильманова. А еще публика провела время не только приятно, но и полезно. Генеральный директор краудфандинговой площадки baribirge.kz Анна Таджимуратова подготовила семинар, на котором рассказала, как запустить свой первый проект по сбору средств для записи альбома или съемок.

Затем креативный директор Red Agency Галина Минина дала советы в сфере SMM и PR в социальных сетях, а также подсказала, где молодым музыкантам искать самых верных поклонников и как работать с аудиторией. А для тех, кто хотел либо задумывался увековечить свое тело хорошей работой, но не имел понимания, идей и не знал с чего начать, тату-мастер Павел Угольков провел семинар на тему “Около тату”, где публика узнала обо всех нюансах и критериях при выборе эскиза, в определении со стилистикой и в итоге самое главное - кому же все-таки доверить это ответственное дело. На площадке было много активностей и развлечений. Помимо выставки, лекций и выступлений артистов состоялись показы музыкальных фильмов и новых видеоклипов от участников на большом экране.