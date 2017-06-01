Мария Коленко

Казахстанские селебрити поют на улице (!) на летнем музыкальном фестивале Esentai Music Festival, который уже второй год радует алматинцев и гостей южной столицы бесплатными выступлениями популярных артистов на живописной аллее торгового центра



Esentai Music Festival - это новый формат городских летних концертов, организатором которых является Esentai Mall. Музыкальный проект впервые был запущен в мае 2016 года и длился пять месяцев - с 7 мая по 24 сентября. Концерты проходили каждый субботний вечер и дарили слушателям музыку в стиле джаз, фьюжн, джаз-рок, этно-джаз, босанова. За время проекта прошел 21 концерт живого выступления, которые посетили более 5000 человек, а на сцене выступили более 20 исполнителей и музыкальных коллективов, среди которых были как молодые артисты и группы, так и мэтры джаза. Второй сезон проекта стартовал 3 июня и продлится до 26 августа. В этом году программа концертов не ограничивается джаз-направлением - репертуар в основном состоит из музыки авторского исполнения отечественных звезд и известных произведений зарубежной эстрады.

В минувшую субботу публику заставили пуститься в пляс группа Private Jet и главный поющий футболист страны Абдулкарим Каримов. Преданная фанатка Абдулкарима все выступление музыканта снимала на телефон, пританцовывая и напевая. Детвора резвилась на площадке у сцены, а не знающие о проведении концерта проходящие мимо люди задерживались и наслаждались теплым музыкальным вечером.

После выступления Абдулкарим Каримов дал эксклюзивное интервью “НП”. - Почему вы решили принять участие в фестивале?

- Очень много мне пишут в социальных сетях: “Почему вы есть в телевизоре, вы есть на свадьбах, но нет открытых концертов?” Спрашивают: “Когда будет ваш сольный концерт?” Я всегда отвечаю, что сольный концерт - это очень большая подготовка. Его я буду давать, может быть, в следующем году, может, через год, но сделаю хороший концерт, чтобы все были довольны, чтобы шоу было на высшем уровне, чтобы друзья приехали из Англии, Германии, очень много друзей по арт-футболу. Недавно впервые в истории мы стали чемпионами мира по арт-футболу, который проходил в Москве. Эта такая радость!

- Сегодня вы презентовали новую песню “Скорпионы”. Несколько слов о композиции.

- Признаюсь честно, этой песни в социальных сетях еще нет. Я ее решил сегодня подарить зрителям, и буквально на днях она пойдет в эфирах казахстанского и российского радио. - А вы планируете выпустить англоязычный альбом?

- Это хорошая идея. У меня пять английских треков уже есть. Чаще всего я делаю песню и просто пою ее на двух языках. Сейчас я записываю альбом. Там будут песни на русском, казахском и английском языках. Готов примерно на 30 процентов. Когда выйдет, точно сказать не могу. Я хочу выпустить качественный продукт. Не хочу штамповать одну пластинку за другой. У меня не так много песен, где-то 15-16. В год я стараюсь выпускать 2-3 композиции и столько же видеоклипов достойного, качественного уровня. Осенью планирую снять клип на Мальдивских островах либо на песню “Скорпионы”, либо на “Волну”, либо на новую песню, над которой сейчас идет работа. Плюс я записал дуэт с Денизом Джемом (певец, композитор из Турции. - Прим. автора). Песня называется Come baby. Мы презентовали ее в Москве, она очень хорошо пошла в Турции на радио, в социальные сети мы тоже пока ее не заливали, только в Instagram можно было увидеть и услышать небольшой кусочек из выступления в Москве. - Расскажите про чемпионат мира по арт-футболу.

- Со 2 по 13 июня каждый год проходит чемпионат. Приурочен он к тому, чтобы помогать детям. Все средства, собранные во время соревнований, идут на помощь нуждающимся в лечении малышам. 16 сборных мира: Латинская Америка, Азия, Европа. В этом году нам пришлось нелегко. У нас группа была - группа смерти - это Аргентина, Турция и Румыния. По регламенту фестиваля допускается, чтобы на поле было 4-5 профессиональных футболистов, остальные должны быть обязательно артисты, которые умеют играть в футбол. В этом году мы очень хорошо подготовились. В первом матче с Аргентиной мы обыграли их - 3:0, потом победили Турцию со счетом 3:1. Очень тяжелая, самая сложная игра была с Румынией, переломная. Нас ничья, в принципе, устраивала, но чтобы уверенно пройти дальше, нам нужна была только победа. И мы выиграли - 4:2. Очень тяжело было после третьей игры. У нас сразу же на следующий день был полуфинал с Сербией. Мы с трудом их обыграли. В финале встретились с родоначальниками футбола - со сборной Англии. Мы горели - 1:0, но за 10 минут до конца матча мы забили 2 гола! Они были в шоке. Так мы стали чемпионами мира!