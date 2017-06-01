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Кино и театра мастер Светская жизнь

Ольга Шишанова
В Астане стартовал I Всемирный театральный фестиваль, посвященный и приуроченный к 80-летию Қазақстан Еңбек Ері, народного артиста СССР и РК, лауреата Государственной премии СССР и РК Асанали Ашимова. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры и спорта РК

Мероприятие открылось кинонеделей Асанали Ашимова, затем во Дворце мира и согласия состоялась торжественная церемония вернисажа, ознаменовавшая “красную дорожку” мэтра и, наконец, первый день завершился показом мюзикла “Ромео и Джульетта”. Поздравить Асанали Ашимова приехали кинокритики Мари-Кристин Сирежол из Франции, Томаш Милковски из Польши, Исрафил Исрафилов из Азербайджана, россиянин Георгий Пряхин, Лаша Чхартишвили из Грузии.

 

 

Арт-директором фестиваля выступил Асхат Маемиров, по словам которого, фестиваль проводится впервые и направлен, в первую очередь, на укрепление международного сотрудничества в сфере искусства профессиональных театров, а также популяризации национальной культуры, пропаганды и освещения творчества Асанали Ашимова, которому в мае исполнилось 80 лет. В работе фестиваля в течение 10 дней примут участие ведущие театры Европы и Азии - Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Белорусский национальный академический театр имени Я. Купалы, китайский национальный театр, театр “Мулькель” из Южной Кореи, грузинский Государственный профессиональный драматический театр имени Ш. Руставели, Берлинский драматический театр, Иссыккульский областной музыкально-драматический театр имени К. Жантошева из Киргизии, Казахский государственный академический драматический театр имени М. Ауэзова, Государственный академический музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева, театры “Жастар” и “Астана мюзикл”.

 

 

Добавим, что в честь 80-летия Асанали Ашимова полтора месяца назад, 5 мая, в Алматы прошел премьерный показ дублированной на казахский язык версии документального фильма о его жизни и творчестве “Зеркальных дел мастер” режиссера Бахыта Каирбекова.

Астана

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