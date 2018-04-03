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День и ночь по-французски Светская жизнь

Ольга Шишанова
На территории павильона Франции, что находится почти в самом центре международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”, в день летнего солнцестояния - 21 июня - состоялся вечерний коктейль, приуроченный к Национальному дню Франции и всемирному празднику музыки, который своим появлением обязан этой стране

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В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Франсис Этьен, генеральный комиссар павильона Франции на выставке “Астана ЭКСПО-2017” Паскаль Лоро, казахстанские бизнесмены, дипломатические миссии зарубежных стран, аккредитованных в Казахстане, и другие официальные лица.
В своей речи Паскаль Лоро отметил, что Франция - одна из первых европейских стран, которая подписала договор о сотрудничестве с Казахстаном. “Таким образом между двумя странами укрепилось взаимодействие по всем направлениям. Франция приехала на международную выставку ЭКСПО-2017, чтобы поддержать Казахстан. Я надеюсь, что ЭКСПО-2017 еще больше укрепит двусторонние деловые отношения, и в 2025 году Казахстан точно так же поддержит Францию”, - подчеркнул комиссар Паскаль Лоро.
Кроме того, 21 июня - день летнего солнцестояния, который во всем мире отмечается еще и как праздник музыки. Первоначально он был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. За 35 лет истории фестиваль вышел за национальные границы и стал мировым событием в области музыкальной культуры. В настоящее время более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год в конце июня проводят живые выступления артистов и коллективов в рамках этого музыкального дня.
Что касается нынешнего празднования дня, уходящего, на самом деле, корнями в глубокую древность - а название летнего солнцестояния говорит само за себя, то различные веселые и культурные мероприятия позволили всем присутствующим оценить богатство и многообразие французской культуры. На территории выставочного комплекса можно было увидеть кабаре, цирк, а также концерты в стиле ретро, организованные в рамках музыкального праздника.
В рамках Национального дня Франции гостей порадовал дуэт Boudoir, который представил спектакль Padam, Paname. Помимо французских коллективов на сцене появилась Толкын Забирова и студенты Казахского национального университета искусств, которые выступили перед зрителями с песнями в стиле французского варьете.
Очаровали публику певица Армэль Йонс и коллектив Hall de la chanson, состоящий из молодых артистов - выпускников лучших школ искусств Франции.
Сюрпризом для гостей стало исполнение традиционной музыки регионов юго-запада Франции и Бретани, которая прозвучала на территории выставочного комплекса. Ее исполнили бретонская группа Keili Group и ансамбль Eths de Bigorre, приехавший из французского департамента Верхние Пиренеи.

 

 

Музыкальные номера и приветственный коктейль плавно перешли в торжественный прием, где к празднующим прибавились политические деятели и представители деловых кругов Франции и Казахстана, а также партнеры французского павильона на ЭКСПО-2017. День, прошедший под флагом Франции, завершился концертом симфонического оркестра “От Астаны-2017 до Парижа-2025”, организованного Посольством Франции в РК при поддержке генерального комиссариата павильона Франции на ЭКСПО-2017.

 

 

Вечер оказался поистине изысканным вместе с настоящим угощением по-французски - тарталетками с сыром и помидорами черри, запеченными баклажанами и истинно французской закуской из шампиньонов. И с французским вином, произведенным из винограда, собранного на солнечных склонах Пиренеев.

Астана

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Просмотрено: 5859 раз Просмотров: 5859 опубликовал: Ruslan 27 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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