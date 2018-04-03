Ольга Шишанова из Астаны

В Астане состоялись гастроли известной российской группы “Мумий Тролль”. До начала концерта лидер группы Илья Лагутенко в черном плаще, бейсболке с надписью “Владивосток” и улыбкой в пол-лица ответил на несколько вопросов



Несмотря на звездную известность, Илья оказался очень милым и приветливым парнем, без излишней суеты и помпезности позируя фотографам. Получилось, что на концерт он и его группа прилетели буквально несколько часов назад, зато живо интересовался переменами в городе. По его мнению, столица Казахстана своей душевностью превосходит даже Арабские Эмираты, где их группу принимали на “ура”.

“Ваша Астана - очень чистый город по сравнению со многими мегаполисами мира. А еще в Астане, даже в отличие от азиатских, ближневосточных стран, все-таки есть какая-то душевность. Мы недавно прилетели из Арабских Эмиратов, так вот, мне кажется, этого у них не хватает, а у вас в избытке”, - подчеркнул музыкант.

Полюбопытствовал Илья и насчет выставки “Астана ЭКСПО-2017”. Причем предметом его интереса стал павильон Зимбабве. Он также оказался поклонником “зеленых” идей и технологий, сообщив, что верит во все эти ноу-хау. “Я большой поклонник идеи “зеленых” о том, что нужно сохранить богатства недр. Мне все-таки кажется, что нам нужно думать на долгосрочную перспективу. Мне, например, нравится, как бесшумно ездят электрические автомобили, что они ничем не пахнут. Хотелось бы, чтобы на нашем веку мы увидели много хороших изменений, по-моему, мы еще успеем”, - мечтательно улыбается Илья.

Кстати, лидер “Мумий Тролля” владеет английским и китайским языками. Пообещал он перевести один из своих хитов и на казахский. “Желание спеть на казахском языке у меня есть, был бы повод хороший. Думаю, что он найдется. Казахский рэп, я надеюсь, однажды в “Медведице” смогу исполнить”, - пообещал Лагутенко.

Добавим, что выступление группы “Мумий Тролль” состояло преимущественно из песен альбома “Морская”, двадцатилетие которого (в сентябре) коллектив отмечает в этом году специальным гастрольным туром. Однако помимо этих музыкальных композиций в программе были и мелодии из других альбомов. А в самом финале, уже под занавес, Илья Лагутенко презентовал публике свою новую лирическую песню, которая должна будет войти в будущий альбом.