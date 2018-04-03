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Ночные мемуары Баян Светская жизнь

Мария Коленко
Поклонники готовы к любым поступкам, чтобы хоть одним глазком посмотреть на своего кумира. Так и в ночь с 1 на 2 июля в магазине “Меломан” Grand города Алматы за час до полуночи яблоку негде было упасть, а все потому, что актриса, продюсер и телеведущая Баян Максаткызы выпустила первую книгу под названием “Баян. Обо мне и не только” и в честь этого события устроила pre-sell и автограф-сессию с фанатами!

 


Ровно в полночь сотрудники магазина привезли первую партию автобиографического издания. А после появилась виновница торжества и была приятно удивлена такому скоплению небезразличных к ее жизни и творчеству людей. Недавно Баян перенесла страшное событие, оставившее глубокий отпечаток на всю жизнь. Напомним, что бывший супруг продюсера Бахытбек Есентаев в результате ссоры жестоко избил Баян, за что был приговорен к девяти годам лишения свободы.

 

 

“История, которая произошла со мной, со всей беспощадностью выявила проблему положения женщины в нашем обществе. Ее хрупкости, беззащитности, в определенном смысле бесправия: ведь даже если закон каким-то чудом встает на сторону потерпевшей в эпизоде бытового насилия, общественное мнение часто всем своим чудовищным весом обрушивается на жертву. “Не надо было...” - нужное подчеркнуть: провоцировать, перечить, пересаливать суп, иметь свое мнение, вообще открывать рот. И так далее. Как будто что-то может хотя бы в малейшей степени оправдать акт насилия по отношению к женщине”, - рассказала сильная духом и храбрая сердцем женщина Баян Максаткызы о своей первой книге.

 

 

На ночную встречу с Баян приходили целыми семьями. “У меня сегодня день рождения, подпишите, пожалуйста”, - трогательно просил мальчик в праздничном колпачке, и, разумеется, не был обделен вниманием Максаткызы.

 

 

Цена книги составила 3750 тенге, а вот в интернет-магазине издание можно приобрести на 450 тенге дешевле. Книга из 180 страниц, с достаточно крупным шрифтом, что, стоя в очереди за автографом к Баян, можно было вполне успеть прочитать ее целиком, дополнена красочными иллюстрациями молодой астанинской художницы Динары Утельбаевой. Официальный старт продаж состоится 5 июля. Издание выйдет на казахском и русском языках в формате pocket-book.

 


Фото Юрия Выблова

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Просмотрено: 6833 раз Просмотров: 6833 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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