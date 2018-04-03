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Под звездами Древнего Египта Светская жизнь

Ольга Шишанова
В столичном отеле Rixos гала-ужин “1001 египетская ночь” собрал полный зал гостей, среди которых были дипломаты иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, депутаты и казахстанские бизнесмены, журналисты. Гвоздем программы стали выставка египетских древностей и выступление египетского фольклорного ансамбля “Реда”

 

Мероприятие было организовано посольством Арабской Республики Египет. Прежде чем попасть в зал, гости должны были пройти через специальные ворота, которые бы напомнили присутствующим о стране древних пирамид. И тут же их внимание сразу приковывали египетские древности, во множестве выставленные на обозрение, - папирусные свитки, предметы декоративно-прикладного искусства (шкатулки, посуда, украшения). Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта в Казахстане Хайсам Салах Камел Ибрагим как радушный хозяин приветствовал каждого гостя. Кроме того, до начала ужина гости развлекались фотографированием и селфи с участниками известного фольклорного ансамбля “Реда”, пожалуй, единственного в Египте, удостоенного чести представлять страну на международной художественной арене.

 

 

Во время ужина гостям подавали блюда европейской кухни, но все без исключения отметили несколько блюд, которые специально были предложены присутствующим для ознакомления с кухней сегодняшнего Египта. В лотерею разыгрывались призы - от подлинного свитка с изображением древнеегипетских божеств до недельного тура в Египет с полным пансионом. И, конечно, выступление артистов из группы “Реда” не оставило никого равнодушным. Их мастерство оказалось превосходным, при том что история самого ансамбля, который был основан Махмудом Реда, восходит к 1959 году. Дело в том, что сегодня в Египте 28 провинций и в каждой - свои обычаи и традиции, потому-то народные танцы, отражая каждую из них, перемежались с современными выступлениями танцовщиц. Праздничный ужин закончился ближе к полуночи, оставив после себя неизгладимое впечатление путешествия в страну пирамид.

Астана

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Просмотрено: 7057 раз Просмотров: 7057 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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