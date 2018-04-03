Мария Коленко

В пространстве Artхаус города Алматы прошел концерт группы “Ляпис-98” с программой “Ты кинула. Лучшее за 25 лет”.



Фронтмен группы Сергей Михалок - частый гость южной столицы. Ранее музыканты выступали под названием “Ляпис Трубецкой” и Brutto, а с апреля 2016 года группа получила новое имя. В Алматы артисты приехали выступить на первом шоу обновлений Summer Moto UpDate “Верный - Алматы”. Мероприятие включало в себя представление новинок от мировых мотобрендов, выступление казахстанских музыкальных коллективов Komancheros, Lila & Stitch, Nuclear Angels, гриль-шоу, а также общение с представителями мотоклубов Алматы и мотопутешественником Дмитрием Петрухиным. Вишенкой на “мото-рок-торте” как раз и стал концерт группы “Ляпис-98”. Михалок и его команда исполнили такие хиты, как “Ты кинула”, “Ау”, “Войны света”, “В платье белом”, “Танцуй” и множество других композиций, с первых нот исполнения которых люди на танцполе приходили в неописуемый восторг.