Мария Коленко

В минувшие затяжные выходные жара в городе развернулась не только от активного солнца, но и от выступления коллективов Do-Mi-No и “ВИА Негры” на сцене Esentai Music Festival



“Первый месяц музыкального фестиваля прошел с невероятным успехом. Каждый концерт был особенным, удивляя своей энергетикой и неповторимым стилем исполнения артистов. В июле мы планируем удивить нашу публику еще больше и подарить ощущение настоящего летнего праздника на наших концертах”, - поделилась Рауза Калиева, директор по маркетингу Esentai Mall. И, надо сказать, организаторам это удалось. На минувшем летнем концерте первыми на площадку сквера вышли музыканты кавер-группы “ВИА Негры”, радующие своих поклонников несравненным живым исполнением более 14 лет! Артисты представили разноплановый репертуар: от традиционных западных и советских ретро-хитов и песен на казахском языке до модного поп-рока, электродэнса и джазовых баллад в авторской фирменной аранжировке.

После на сцену поднялись Закир Егембердиев и Шолпан Бейсенова или просто любимцы публики группа Dо-Мi-Nо. Ранее музыканты славились исполнением своих песен на казахском и русском языках, теперь же в репертуаре группы есть песни на английском. Популярность музыканты получили после выхода песни “Айымай”, которая стала рингтоном номер один в Казахстане и визитной карточкой группы. Кстати, ребята недавно отсняли клип на новую песню “Жыламашы”, режиссером которого выступил Закир Егембердиев.

1 июля серию новых летних концертов открыла группа Stereo Band, участники которой являются лауреатами конкурса “X-Factor” и международного фестиваля “Хрустальная магнолия”. Музыкальной жемчужиной вечера стала известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева, покорившая публику ближнего и дальнего зарубежья своим чарующим голосом. Через неделю состоялось выступление Do-Mi-No и “ВИА Негры”, а в будущем алматинцев порадуют такие талантливые казахстанские исполнители, как Ademi, Марсель и джазовая певица NAsia, которые уже не раз выступали на летней площадке Esentai Mall. Кроме этого, в новой музыкальной программе заявлены молодые творческие группы Medeo Live Band, Premium Band и Glance, которые исполнят каверверсии на популярные казахстанские и зарубежные хиты.