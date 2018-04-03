ГОРОДСКОЙ КОД 7-20-25

РЕЦЕПТ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ
Подробнее >>>
IX ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО В АЛМАТЫ

 
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Сиеста под музыку Светская жизнь

Мария Коленко
В минувшие затяжные выходные жара в городе развернулась не только от активного солнца, но и от выступления коллективов Do-Mi-No и “ВИА Негры” на сцене Esentai Music Festival

“Первый месяц музыкального фестиваля прошел с невероятным успехом. Каждый концерт был особенным, удивляя своей энергетикой и неповторимым стилем исполнения артистов. В июле мы планируем удивить нашу публику еще больше и подарить ощущение настоящего летнего праздника на наших концертах”, - поделилась Рауза Калиева, директор по маркетингу Esentai Mall.

 

 

И, надо сказать, организаторам это удалось. На минувшем летнем концерте первыми на площадку сквера вышли музыканты кавер-группы “ВИА Негры”, радующие своих поклонников несравненным живым исполнением более 14 лет! Артисты представили разноплановый репертуар: от традиционных западных и советских ретро-хитов и песен на казахском языке до модного поп-рока, электродэнса и джазовых баллад в авторской фирменной аранжировке.
После на сцену поднялись Закир Егембердиев и Шолпан Бейсенова или просто любимцы публики группа Dо-Мi-Nо. Ранее музыканты славились исполнением своих песен на казахском и русском языках, теперь же в репертуаре группы есть песни на английском. Популярность музыканты получили после выхода песни “Айымай”, которая стала рингтоном номер один в Казахстане и визитной карточкой группы. Кстати, ребята недавно отсняли клип на новую песню “Жыламашы”, режиссером которого выступил Закир Егембердиев.
1 июля серию новых летних концертов открыла группа Stereo Band, участники которой являются лауреатами конкурса “X-Factor” и международного фестиваля “Хрустальная магнолия”. Музыкальной жемчужиной вечера стала известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева, покорившая публику ближнего и дальнего зарубежья своим чарующим голосом. Через неделю состоялось выступление Do-Mi-No и “ВИА Негры”, а в будущем алматинцев порадуют такие талантливые казахстанские исполнители, как Ademi, Марсель и джазовая певица NAsia, которые уже не раз выступали на летней площадке Esentai Mall. Кроме этого, в новой музыкальной программе заявлены молодые творческие группы Medeo Live Band, Premium Band и Glance, которые исполнят каверверсии на популярные казахстанские и зарубежные хиты.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 5324 раз Просмотров: 5324 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (77)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390