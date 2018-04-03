Ольга Шишанова из Астаны

В Астане, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, состоялся концерт известной российской группы “БИ-2”



Всего на несколько минут удалось перехватить до начала выступления солистов группы “БИ-2”, которые уже направлялись на сцену, чтобы дать концерт, состоящий из старых песен и новых хитов. Музыканты были на удивление спокойны, создавалось такое ощущение, что им даже как-то все равно, перед кем выступать и куда они прилетели. Сказывалась то ли усталость, то ли философское отношение к действительности. Если они и испытывали волнение, то очень умело его скрывали - все-таки множество концертов за спиной и восторженное отношение поклонников сделали свое дело.

Лева и Шура вообще были неторопливы, вальяжны и снисходительно посматривали на журналистов, попросив выключить операторов осветительную камеру. В холле велотрека продавались вещи с символикой групп “БИ-2” и “Мумий тролль”

Поскольку концерт проходил в рамках ЭКСПО, то вопрос о выставке, о павильонах, о сегодняшней энергетике прозвучал первым. Однако застал, судя по всему, музыкантов врасплох. По их словам, на выставке они не были, идти туда даже не собираются, а в развитие возобновляемых источников энергии вообще не верят.

- У меня нет никакого желания посетить выставку. Я не очень понимаю, что эта выставка сейчас может предложить, кроме нефти и газа, в этом регионе. Вообще нас больше интересуют новые энергетические технологии - холодный ядерный синтез, например. Но такого рода открытия наверняка еще засекречены, или же просто людям, заинтересованным в том, чтобы использовать земные ресурсы, такие как газ и нефть, не хочется, чтобы появлялись новые, - категорично заявил Лева. Слова своего коллеги поддержал и Шура, который считает, что “они же сами там все и купили инновационные технологии”. Между тем в столице Казахстана группа выступает не первый раз, приезжает всегда с удовольствием, и, как оказалось, Шура и Лева знакомы с Астаной еще в бытность ее Целиноградом.

- Нам очень нравится приезжать в Астану. Каждый раз, когда мы оказываемся здесь, замечаем появление новых зданий, кварталов, город вырастает, и он очень красивый. Помню, как мы много лет назад приезжали сюда, и здесь тогда вообще мало что было. Мне кажется или на самом деле, но первое, что здесь появилось, - это стела с шариком, кажется, - почему-то предположил Лева. А Шура и вовсе добавил странности, заявив, что “мы помним город по рассказам наших родственников, которые поднимали целину, какие здесь были домики, будки, чернозем, который сюда привезли, здесь вообще ничего не было”.

Нам остается только добавить, что группа “БИ-2” известна кроме своих нашумевших хитов еще и многочисленными дуэтами с артистами самых разных жанров. Так, с Юлией Чичериной музыканты записали хит “Мой рок-н-ролл”. С Дианой Арбениной - “Медленная звезда” и даже с певицей старшего поколения - Тамарой Гвердцители в одной из новогодних программ умудрились спеть песню “Моя любовь”.

После вопроса о том, могли бы они спеть совместно с музыкантами “Мумий Тролля”, концерт которых также был запланирован на этот вечер, стало ясно, что сюрприза не будет, так же, как никто из группы не собирается сотрудничать с казахстанскими артистами. Само выступление было отмечено проверенными хитами - от первой песни “Зажигай” до “Полковнику никто не пишет”...