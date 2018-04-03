Алина Сарсенова

Марина Петрова: “Первый раз в Алматы меня пригласил Батырхан Шукенов” Когда-то люди предпочитали делиться своими проблемами с друзьями или родными, “поплакаться в жилетку” можно было очень тихо, а уж, чтобы ходить к психологам или еще куда-то, так это на Западе можно, а у нас стыдно признаваться, что ты не можешь преодолеть свою депрессию или кризис сам. Кстати, слово “депрессия” знал точно не каждый. Но вот, откуда ни возьмись, как грибы после дождя стали появляться психологи, коучи и тренинговые центры, где тренер - это не тот, кто заставляет вас поднимать гантельки в спортзале, а человек, вещающий на аудиторию, обучающий личностному росту, финансовой состоятельности и многому другому.

Кажется, что в наше время нет ни одного человека, который бы не посетил какой-нибудь тренинг для развития чего-то, а в кризисное время тренинговых центров стало еще больше, а народу в них столько, что “яблоку негде упасть”. Оказывается, звезды тоже не брезгуют посещениями тренингов. После того как известный тренер Марина Петрова, сертифицированный коуч из Москвы, которая представляет руководство совета Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) на международном предпринимательском форуме в МАБе (AlmaU), является экспертом НАСДОБР, бизнес-тренером уровня “мастер”, коучем (ICTA), учителем и супервизором нейрографики, рассказала, что была тренером Батырхана Шукенова, нам захотелось узнать из первых уст, кто такие тренеры и почему люди готовы выложить последние деньги, чтобы их послушать.

Марина Петрова о том, почему звезды не говорят о своих тренерах и коучах громко:

- Когда-то говорить о том, что ты посещал тренинг, было неправильно, это не афишировалось, считалось, что ты всего достиг сам, а посещение каких-либо специалистов не было в приоритете. Это сейчас все кардинальным образом изменилось, но все равно я не могу назвать громкие имена людей, посещавших мои занятия.

Но одно имя я хочу озвучить - это Батырхан Шукенов. Мы встретились с ним в 2000 году, это совпало со сложным периодом в его жизни. Батырхан тогда ушел из “А-Студио”, и у него умер первый ребенок. Он пришел ко мне на тренинг вместе с Арманом Давлетьяровым (Арман Давлетьяров - генеральный директор российского национального музыкального канала Муз-ТВ, директор ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки “Премия Муз-ТВ”. - Прим. ред.). Идея была такая - развиваться дальше. Кстати, Батырхан Шукенов не раз на публичных мероприятиях сам подчеркивал, что благодаря мне он наконец-то увидел то свое направление, в результате которого получилась песня “Отан ана”, потому что я позволила создать пространство. Кстати, совсем недавно, буквально год назад, я проводила тренинг на “Муз ТВ”, если говорить об Армане Давлетьярове. Задача стояла передо мной такая - чтобы их канал прибрел новое дыхание, нужно было создать такие условия коллективу, чтобы они ярко и творчески стали “кидать идеи”, которые они неплохо реализовали.

Ведь моя основная специализация - это помочь людям найти свое решение на тот вопрос, на который они ищут ответ. Я не понимаю слова “проблема”, потому что придерживаюсь китайской философии, а китайцы говорят, что кризис - это возможность, в любой ситуации, которая кажется безвыходной, моя задача - помочь этот выход найти.

Жизнь многомерна и многопланова, а мы загоняем себя в тупиковую ситуацию, в которой на самом деле стоим перед закрытой дверью, но все, что нам нужно, повернуть ручку. Но именно это мы делаем по каким-то внутренним причинам, а моя задача - помочь человеку эту ручку найти. Нужно отнестись к славе как к работе, как к навыку, который нужно использовать, чтобы не делать себе плохо и другим, нужно беречь себя, гармонизировать. Показатель того, случайный человек в мире шоу-бизнеса или нет - это количество лет, которое он проводит на сцене, много лет неувядающего творчества. Это огромный труд и работа над собой в том числе.