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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



И в пир, и в мир Светская жизнь

Ольга Шишанова
В рамках международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” в столице прошло несколько концертов отечественных исполнителей, в которых приняло участие около двадцати артистов. В их числе Жанар Дугалова, группа Ayumi, Али Окапов, группа Black Dial, Кайрат Нуртас и группа КешYOU

К столь значимому событию артисты подошли ответственно - начиная от репертуара исполняемых песен и заканчивая внешним видом. Любопытно, что большинство звезд, несмотря на жаркую погоду, предпочли многоярусные платья в пол, которые они специально незадолго до мероприятия заказали у известных казахстанских дизайнеров. Чем, кстати, не преминули похвалиться в социальных сетях. При этом у многих гостей вечера, а потом и у подписчиков наряды артистов вызвали восторг. Однако некоторые посчитали, что отечественные красавицы пришли, словно на выпускной вечер. Фасон платьев у многих был практически одинаковый, а в глаза бросалась гипюровая отделка, которая, кстати, была чуть ли не у каждой второй. Более классическими и по выступлению, и по нарядам оказались концерты группы “Музарт”, ансамбля “Дервиши”, творческие вечера Секена Турысбека и Алтынбека Коразбаева.

Астана

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Просмотрено: 5605 раз Просмотров: 5605 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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