Алина Сарсенова

Казахстанцы вновь покоряют Париж. Известный отечественный дизайнер Сергей Шабунин поразил искушенную французскую публику и модных критиков своей неповторимой коллекцией от кутюр на парижской неделе моды Haute Couture



Казахстанский бренд SS всегда удивляет и поражает, ведь безграничное воображение и профессионализм Сергея Шабунина, безусловно, находят отклики в сердцах модниц нашей страны и не только. В прошлом году на Azerbaijan Fashion Week, которая проходила в столице этого солнечного государства - Баку, даже модели плакали, когда выходили на подиум, а что уж говорить о восторженных отзывах публики. Как говорили другие наши дизайнеры, вернувшись после недели моды: “Это был триумф Шабунина”. Но Сергей не останавливается на достигнутом, теперь он покорил родину и столицу моды Париж. Идеи, которые положены в основу работ дизайнера бренда SS, - это сублимация фольклорного начала с современной модой. Целостность коллекций бренда SS достигается путем использования высококачественного текстиля и четко выверенной цветовой гаммы. Один из главных приемов модельера - соединение в изделиях различных фактур материалов. Другой отличительной особенностью коллекций бренда SS стало использование в работах обширной палитры цветов. Сочетание, казалось бы, несочетаемых цветов и фактур тканей и есть главная изюминка коллекций бренда SS. Героиня SS - это всегда уверенная в себе жительница мегаполиса, жаждущая новых эмоций и впечатлений. Использование ручной работы - кустарный трикотаж, вальцевание тканей, разнообразная по технике выполнения, вышивка, искусственное старение, собственные принты - и создает стиль бренда. Католические соборы и их витражи стали вдохновением для осенне-зимней коллекции-2018 бренда SS. Яркие жаккарды, расшитые хрусталем, искусственным жемчугом и разноцветным стеклом, создают иллюзию игры солнечных лучей в узорчатых окнах. Вышивка золотой нитью передает роскошь убранства алтарей. Аркады и контрфорсы базилик нашли свое отражение в деталях кроя платьев и юбок. Объемные рукава блуз, популярные в 60-х годах, обрели свое новое звучание, соединившись с элементами спортивной трикотажной одежды. Пальто цвета драгоценных камней, щедро отороченные цветным мехом, дарят своей обладательнице уют и тепло. Все эти приемы используются дизайнером для того, чтобы героиня бренда SS ощущала себя богиней и драгоценностью. Именно такой и увидели коллекцию известные мировые модники, представители шоурумов Франции, Италии, Саудовской Аравии, Кувейта, владельцы и байеры магазинов, модных и ювелирных салонов. Их впечатления в кулуарах после показа носили исключительно положительные впечатления от коллекции с новыми веяниями для модных подиумов. Итак, 6 июля бренд SS показал свою коллекцию осень-зима 2018 в Париже. Показ состоялся в знаменитом дворце графа де Крийона эпохи французского короля Людовика ХV. Модная коллекция SS по своей современной эстетике исключительно отвечает архитектуре 1758 года, когда был построен дворец по приказу короля Людовика ХV, позже перешедший в собственность графа де Крийона, а с 1909 года ставший отелем (Hotel De Crillon) класса люкс для самых эксклюзивных путешественников со всей планеты. В 2013 году Hotel De Crillon был закрыт на реконструкцию, после которой первым, кому дворец распахнул свои двери, стал дизайнер из Казахстана Сергей Шабунин. Здесь в свое время останавливались президенты и министры, писатели, живописцы и музыканты. Отель Крийон расположен на знаменитой площади Согласия (Placedela Concorde) в центре Парижа, где пересекаются история, искусство и мода. Именно по всем этим причинам местом для дефиле был выбран этот отель, предлагающий утонченную французскую роскошь, показ состоялся в бальной зале отеля. Шоу прошло в рамках Oriental Fashion Show в период парижских показов Haute Couture при содействии генерального продюсера Kazakhstan Fashion Week Саята Досыбаева.



Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Шабунина