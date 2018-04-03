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Красота по-корейски Светская жизнь

Алина Сарсенова
В этом году казахстанская команда, которая поехала представлять нашу страну на международном конкурсе моделей Face of Asia в Южную Корею, город Сеул, пополнилась своим гримером и визажистом. Строгое жюри из Кореи дало возможность “рисовать лица” самым красивым моделям Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, известному визажисту, победителю конкурса визажистов международного фестиваля “Невские берега” (Санкт-Петербург), чемпиону Казахстана и Средней Азии Golden Asia, сертифицированному судье на конкурсах и чемпионатах по макияжу и официальному визажисту одного из известных брендов профессиональной косметики корейской косметики в Казахстане Ольге Шин. Кроме того, Ольга является основательницей и главным тренером школы-студии O.S

Многие медийные личности радуют нас своими образами с телеэкранов как раз благодаря мастерству Шин. Казахстанской команде повезло иметь в своих рядах мастера такого уровня. Ольга уже вернулась из Сеула в Алматы, и мы захотели узнать у нее, каково это - представлять Казахстан на самом крупном модельном конкурсе Азии, делать лица наших моделей красивыми, подчеркивая уникальность, присущую только нашему региону. Во многом благодаря ее мастерству модели из Центрально-Азиатского региона получили высокие награды и первые места, ведь всего лишь одним неудачным штрихом так легко испортить даже самое красивое лицо.
Ольга Шин делится своими впечатлениями о работе на фестивале Face Of Asia

 

 

“Поездка на фестиваль Face Of Asia произвела на меня огромное впечатление. Во-первых, поразил очень высокий уровень организации. У меня был опыт соорганизатора чемпионатов по макияжу и по гриму в Астане и Алматы, и я также ежегодно являюсь членом судейской комиссии на конкурсах визажистов, поэтому мне хорошо знакомы организационные вопросы подобных мероприятий в нашей стране. В Сеуле масштабы конкурса были действительно на международном уровне, думаю, нам стоит многому поучится у корейской фэшн-индустрии. Особенно мне понравилась программа для участников и гостей фестиваля. У юных моделей была отличная возможность принять участие в зарубежных фотосессиях и модных показах, а также в кастинге для международных модельных агентств, и получить контракты с агентствами из Китая, Японии, Италии, Франции. Фестиваль Face Of Asia открывает для своих участников большие перспективы в карьере и дарит колоссальный опыт. Кроме того, восточное гостеприимство не чуждо жителям Южной Кореи, за дни пребывания в Сеуле мы посетили многие достопримечательности города и рестораны традиционной корейской кухни. Большим плюсом я считаю то, что у этого мероприятия действительно серьезное финансирование и крупные спонсоры. Я уверена, что со временем и в Казахстане мы сможем организовывать подобные конкурсы на высоком уровне, тем более у нас для этого есть все возможности. Также я надеюсь, что, имея накопленный опыт в этой сфере, смогу внести свой вклад в развитие и улучшение бьюти-индустрии Казахстана”.
Ольга Шин о том, почему все-таки грим и визаж, а не другая профессия: “Я с детства очень любила “наводить красоту” своим подругам и сестренкам, когда стала подростком, все мои родственники, собираясь на какое-либо мероприятие, просили меня сделать макияж и прическу, и я с удовольствием им помогала. Получалось здорово, хоть на тот момент я не была профессионалом и нигде этому не обучалась. И до сих пор я не считаю, что это мое призвание, хотя уже столько всего за плечами. Просто макияж - это тот вид творчества, в котором я, по мнению благодарных клиентов, а также уважаемых коллег, неплохо могу себя реализовать. От природы я хорошо рисую, с детства, это очень помогает мне в профессии. Возможно мое призвание - быть художником или актрисой, пока точно не могу сказать. До сих пор не разобралась, в чем же мое предназначение, и чувствую, что еще себя не реализовала”.

Фотографии Face of Asia

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Просмотрено: 5590 раз Просмотров: 5590 опубликовал: Ruslan 18 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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