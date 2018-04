Рок-сцена Светская жизнь Мария Коленко

На минувшей неделе в Lenore pub города Алматы прошел настоящий рок-сенсейшн. Если вам нравится творчество таких групп, как Metallica, Sepultura, Six feet under и Pantera, то, вероятнее всего, это событие вы не пропустили. Лучшие алматинские группы, исполняющие музыку в жанрах trash/death/hardcore, выступили на концерте Metal Revolution. Part 1



Первой на сцену вышла команда BurnOut, ученики музыкальной школы InCloud. Ребята знатно разогрели сцену, так что публика уже была готова ловить новую волну трэша и угара. Следующей на сцену вышла группа Turbothrash. Коллектив существует с ноября 2012 года. Музыканты не придерживаются какого-то строгого стиля - и это они считают главным отличием. Если прислушаться, то в их творчестве превалирует жанр thrash metal с легкой примесью death, groove и black metal. В марте этого года ребята выпустили новый EP Revolution и презентовали его любителям музыки “потяжелее”. Кстати, на концерте можно было приобрести альбом музыкантов и прочий тематический мерч. Karma Runa Далее выступили музыканты Karma Runa, которые, к слову, собрались в группу после распада небезызвестного Brutal-death-коллектива, On Trails Of Blood. Как отметили ребята, они исполняют грубый скриминг и рваный ритм, агрессивные и сложные гитарные риффы, а также клавишные аранжировки и быстрые мелодичные соло. И все свое мастерство продемонстрировали на Metal Revolution. Shahid Последними на сцену вышли гости из Бишкека - группа Shahid. Коллектив, играющий по большей части hardcore, сформировался достаточно недавно, но уже успел выпустить первый полноформатный альбом “Откровение”, который доказал решительность коллектива преуспеть в своем направлении, а также готовность и дальше пополнять качественными музыкальными релизами андерграунд сцену. Дебютную пластинку “Откровение” ребята переписывали несколько раз на протяжении года и, наконец, завершили. На данный момент они работают над новым EP альбомом, который, судя по первой пластинке, будет не менее интересным. Подобные концерты в нашем городе проходят не так часто. Поддержать музыкантов приходят по большей части друзья и близкие выступающих, оттого получается, что полный зал не собирается, как и случилось на первом концерте Metal Revolution. Вероятно, Part 2 пройдет на уровень выше и мощнее. Поделиться: 0

