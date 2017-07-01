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Лето в столице Светская жизнь

Мария Коленко
На площадке Artxayc города Алматы выступил популярный российский исполнитель и композитор Noize MC. Иван Алексеев (настоящее имя певца. - Прим. автора) не впервые дает музыкально-драйвовое шоу для алматинских слушателей. Порадовать очередным концертом Noize MC приехал вместе со своей командой - бас-гитаристом Александром Кислинским, клавишником и гитаристом Максимом Крамаром, битбоксером, мастером по сэмплингу DJ Stufford и барабанщиком Михаилом Козодаевым

Музыка артиста сочетает в себе несколько стилей. Сам Иван охарактеризовал свое творчество как “современная урбанистическая музыка на стыке хип-хопа, панка, регги и брейк-бита”.
За день до концерта поклонники смогли встретиться с артистом на автограф-сесии. В ожидании заветной карточки с подписью и сэлфи алматинцы в очереди пели хиты Noize MC под гитару, которую взял с собой вдохновившийся творчеством артиста молодой музыкант. За автографом исполнителя приходили целыми семьями.

 

 

На концерте в Алматы для комфортного отдыха всех гостей площадка была поделена на несколько зон: общую, где находились сцена, бар и было выделено место для танцев (цена билетов начиналась от 6000); VIP-зону - с сидячими местами, для более спокойного отдыха и просмотра концерта (цена от 10 000); зону партнеров.
В целом артист всегда старается быть ближе к народу. Около двух недель назад Ваня выпустил обновленный сингл “Лето в столице”. По дороге на автограф-сесиию в Москве Noize MC с гитарой в руках шел по Парку Горького и исполнял свой самый летний трек. Также нередко Иван и его команда дают бесплатные концерты на открытых площадках для случайной публики.

 

 

Мастер фристайла, альтернативный хип-хоп-исполнитель Noize MC и его команда сыграли в Алматы свежие композиции из альбома “Царь горы”, вышедшего в 2016 году, а также всеми любимые треки, такие как “Выдыхай”, “Устрой дестрой”, “Мое море”, “Жвачка”, “Песня для радио”, “Из окна”, “Вселенная бесконечна” и многие другие. Спел Ваня и провокационную песню “Чайлдфри”, клип на которую казахстанский режиссер Айсултан Сеитов снимал вместе с Иваном весной в Алматы. Концерт прошел с драйвом. Noize MC постоянно держал публику в тонусе. Также артист почтил память солиста альтернативной группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с жизнью самоубийством 20 июля 2017 года.

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Просмотрено: 5552 раз Просмотров: 5552 опубликовал: Ruslan 25 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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