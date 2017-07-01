Алина Сарсенова

Сегодняшняя наша героиня Нургуль Рыскулова уже более 25 лет создает неповторимые шедевры. Она вручную изготавливает казахскую национальную одежду, инкрустирует ее камнями и стразами, вышивает и придумывает новые принты. Но Нургуль не останавливается на достигнутом, несколько лет существует бренд современной стильной одежды Nuri Ryskulova, а уже совсем скоро она будет представлять Казахстан на Неделе моды Palm Beach Swim Week в США. Мы поговорили с Нургуль о том, как все начиналось, и узнали, чего ждет отечественный дизайнер от иностранной Недели моды



- Почему вы решили стать дизайнером, с чего все начиналось? - Шить и кроить я любила с детства. Так как моя мама работала в сфере текстиля, еще в советское время, дома у нас было много разных красивых тканей. Я шила все, что можно было на тот момент, и, конечно, кроила. Тогда я делала как получится, но потом обучилась кройке и шитью. Наш Дом моды “Нџрќсем” существует уже более 25 лет, и мы являемся одними из первых на рынке национальной, фольклорной одежды. Наша изюминка таится в узорах, которые мы разрабатываем для каждого клиента индивидуально.

- Расскажите о своих брендах одежды.

- Мы изготавливаем как национальную одежду, так и современную ready-to-wear. Мы создаем шапан исходя из истории каждого жуза. Ведь шапан - это символический подарок, который дарят, когда хотят выразить уважение. Сейчас у нас часто берут шапаны с норковым воротником и брікиз из этого же меха. Часто наши национальные костюмы покупают государственные и международные компании. Очень нравятся многим модель шапана с изображением барса в прыжке, платья с головными уборами на ћыз џзату, той. Девушки часто обращаются к нам за платьями с национальными узорами и сќукеле с мехом или необычной формы, а также мы изготавливаем диадемы, оформленные камнями. Сейчас в тренде вышивка на тонкой сетке - это смотрится очень красиво. Кроме того, мы украшаем наряды бисером и камнями Сваровски, такое платье очень ярко переливается. Так как наша страна любит народные приметы, старожилы говорят, что с таким количеством блеска никто не сглазит невесту. Что же касается повседневной одежды Nuri Ryskulova, то я начала разрабатывать эту линейку в 2010 году, первый показ прошел в Караганде в рамках Fashion House International. В 2013 году в отеле Rixos Astana проходил грандиозный показ Дома моды “Нџрќсем”, в рамках которого состоялось и fashion-шоу коллекции pret-a-porter. В том же году осенью был показ моей коллекции купальников, который состоялся в солнечном Вьетнаме, всю коллекцию тогда раскупили, осталась только одна единица. Через год состоялся показ в городе Алматы, в рамках World Fashion Beauty, все платья были сшиты из тканей ручной работы с ручной вышивкой, которые я специально для этого приобрела во Вьетнаме. Их можно было купить в нашем бутике в Караганде.

- Вы собираетесь участвовать в Неделе моды Palm Beach Swim Week в США, какие ожидания у вас?

- Я хочу представить свою новую коллекцию купальников и аксессуаров на неделе моды Palm Beach Swim Week. Думаю, что это будет грандиозное шоу с иностранными моделями, очень хочу, чтобы были и афроамериканки в моем показе, так как мне нравятся уникальные лица. Там будет много иностранной публики, надеюсь, им понравится наш казахский колорит, который я собираюсь отразить при помощи крупных аксессуаров в национальном стиле из моей коллекции. И, конечно же, хочется признания на зарубежном подиуме, надеюсь, что заметят зарубежные СМИ, я как раз сейчас улучшаю свой английский. - Нравится ли вам, как одеваются люди на улицах нашего города? И в каком городе мира самый интересный стритстайл?

- Сейчас мне нравится, как одеваются молодые мужчины, какие интересные прически у них, они все ухоженные, раньше таких было мало. Девушки тоже стараются хорошо выглядеть, но больше всего мне нравится, как одеваются в Алматы. И дело не только в одежде, здесь умеют себя преподносить, все открытые, создается такое ощущение, что никакие проблемы не страшны. А из тех стран, где я была, мне приглянулись люди в Гонконге, там очень много красивой и разноцветно одетой молодежи. Думаю, они ориентируются на Японию, там я еще не была, но очень интересно посмотреть.