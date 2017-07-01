МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДТЕХНИКА КАК УКРАШЕНИЕ БОЛЬНИЦ
Подробнее >>>
ИГРА ТЕНЕЙ,

ИЛИ КАК ХУДОЖНИК ИЗ СЛОВЕНИИ ВАДИМ ФИШКИН ОБМАНУЛ АЛМАТИНЦЕВ НА ВЕРНИСАЖЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Ручное творчество Светская жизнь

Алина Сарсенова
Сегодняшняя наша героиня Нургуль Рыскулова уже более 25 лет создает неповторимые шедевры. Она вручную изготавливает казахскую национальную одежду, инкрустирует ее камнями и стразами, вышивает и придумывает новые принты. Но Нургуль не останавливается на достигнутом, несколько лет существует бренд современной стильной одежды Nuri Ryskulova, а уже совсем скоро она будет представлять Казахстан на Неделе моды Palm Beach Swim Week в США. Мы поговорили с Нургуль о том, как все начиналось, и узнали, чего ждет отечественный дизайнер от иностранной Недели моды

- Почему вы решили стать дизайнером, с чего все начиналось?

alt

- Шить и кроить я любила с детства. Так как моя мама работала в сфере текстиля, еще в советское время, дома у нас было много разных красивых тканей. Я шила все, что можно было на тот момент, и, конечно, кроила. Тогда я делала как получится, но потом обучилась кройке и шитью. Наш Дом моды “Нџрќсем” существует уже более 25 лет, и мы являемся одними из первых на рынке национальной, фольклорной одежды. Наша изюминка таится в узорах, которые мы разрабатываем для каждого клиента индивидуально.
- Расскажите о своих брендах одежды.
- Мы изготавливаем как национальную одежду, так и современную ready-to-wear. Мы создаем шапан исходя из истории каждого жуза. Ведь шапан - это символический подарок, который дарят, когда хотят выразить уважение. Сейчас у нас часто берут шапаны с норковым воротником и брікиз из этого же меха. Часто наши национальные костюмы покупают государственные и международные компании. Очень нравятся многим модель шапана с изображением барса в прыжке, платья с головными уборами на ћыз џзату, той. Девушки часто обращаются к нам за платьями с национальными узорами и сќукеле с мехом или необычной формы, а также мы изготавливаем диадемы, оформленные камнями. Сейчас в тренде вышивка на тонкой сетке - это смотрится очень красиво. Кроме того, мы украшаем наряды бисером и камнями Сваровски, такое платье очень ярко переливается. Так как наша страна любит народные приметы, старожилы говорят, что с таким количеством блеска никто не сглазит невесту. Что же касается повседневной одежды Nuri Ryskulova, то я начала разрабатывать эту линейку в 2010 году, первый показ прошел в Караганде в рамках Fashion House International. В 2013 году в отеле Rixos Astana проходил грандиозный показ Дома моды “Нџрќсем”, в рамках которого состоялось и fashion-шоу коллекции pret-a-porter. В том же году осенью был показ моей коллекции купальников, который состоялся в солнечном Вьетнаме, всю коллекцию тогда раскупили, осталась только одна единица. Через год состоялся показ в городе Алматы, в рамках World Fashion Beauty, все платья были сшиты из тканей ручной работы с ручной вышивкой, которые я специально для этого приобрела во Вьетнаме. Их можно было купить в нашем бутике в Караганде.
- Вы собираетесь участвовать в Неделе моды Palm Beach Swim Week в США, какие ожидания у вас?
- Я хочу представить свою новую коллекцию купальников и аксессуаров на неделе моды Palm Beach Swim Week. Думаю, что это будет грандиозное шоу с иностранными моделями, очень хочу, чтобы были и афроамериканки в моем показе, так как мне нравятся уникальные лица. Там будет много иностранной публики, надеюсь, им понравится наш казахский колорит, который я собираюсь отразить при помощи крупных аксессуаров в национальном стиле из моей коллекции. И, конечно же, хочется признания на зарубежном подиуме, надеюсь, что заметят зарубежные СМИ, я как раз сейчас улучшаю свой английский.

 

 

- Нравится ли вам, как одеваются люди на улицах нашего города? И в каком городе мира самый интересный стритстайл?
- Сейчас мне нравится, как одеваются молодые мужчины, какие интересные прически у них, они все ухоженные, раньше таких было мало. Девушки тоже стараются хорошо выглядеть, но больше всего мне нравится, как одеваются в Алматы. И дело не только в одежде, здесь умеют себя преподносить, все открытые, создается такое ощущение, что никакие проблемы не страшны. А из тех стран, где я была, мне приглянулись люди в Гонконге, там очень много красивой и разноцветно одетой молодежи. Думаю, они ориентируются на Японию, там я еще не была, но очень интересно посмотреть.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 5832 раз Просмотров: 5832 опубликовал: Ruslan 25 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390