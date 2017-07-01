Алла Иванилова

Посольство Франции в Казахстане отметило национальный день страны. Распространенное русское название французского национального праздника, отмечаемого 14 июля, - День взятия Бастилии



Именно в этот день в 1789 году в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и в последующем разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником или Праздником национальной конфедерации - впоследствии он закрепился как Праздник федерации и единства нации. Разделить с французами один из главных национальных праздников пришли иностранные дипломаты и казахстанские гости. Свою приветственную речь посол Франции в Казахстане Франсис Этьен начал на казахском языке, чем порадовал всех присутствующих. Он отметил весьма дружеские и разносторонние отношения двух стран. Государства поддерживают друг друга в своих начинаниях и наращивают экономическое сотрудничество - успешно действуют казахстанско-французская комиссия по экономическому сотрудничеству, деловой совет двух стран, созданы прямые авиарейсы. Казахстан в прошлом году ратифицировал Парижское соглашение по климату, подготовленное взамен Киотского протокола, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Летом 2024 года во Франции пройдут 33-е Олимпийские игры, а в 2025-м европейская страна - законодательница моды - будет принимать Всемирную выставку ЭКСПО. Франсис Этьен выразил надежду, что Казахстан поддержит эти два проекта, а также пригласил всех присутствующих посетить павильон Франции на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Он отметил, что его страна поддерживает проекты Казахстана в ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совете Безопасности, ВТО и ОЭСР. - Я открою вам секрет: в руках дипломатов мощное оружие - оружие массового создания, - закончил свою речь Франсис Этьен.

После официальной части гости приступили к празднованию национального дня Франции, которое проходило во Дворце Независимости. Как и много лет назад, здесь было настоящее пиршество - изысканные блюда европейской кухни, французские вина, коньяк и аперитивы. Французские ароматы, дамы в элегантных платьях и подтянутые военные создавали атмосферу настоящего праздника. Вечер закончился веселыми и зажигательными танцами, где темп задавали посол Франции в Казахстане со своей супругой. Никто из гостей вечера не ушел без подарка.



Астана