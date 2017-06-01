Ирина Бурковская

18 августа в доме культуры “Достар” города Кокшетау состоялся конкурс молодых исполнителей “Анаға тағзым” - “Моя мама”, в котором приняли участие юные артисты из нашего района. Это мероприятие организовано по инициативе семьи Кошумбаевых в память о жене и маме



Тут побывала делегация от нашего района, в состав которой вошли ветеран труда, председатель совета старейшин Болат Рахимов, директор ТОО “Айыртауская нефтебаза” Жумабай Абажанов, секретарь районного маслихата Берик Жанахметов, главный редактор районной газеты Айыртауского района Ирина Бурковская.

Проведению этого конкурса предшествовала трехмесячная подготовка, во время которой приглашали и отбирали молодых исполнителей, отрабатывали репертуар, составляли сценарий, делали запись фонограмм и другую кропотливую и незаметную для рядового зрителя работу. Сейчас уже можно говорить, что все предварительные мероприятия проведены на высоком уровне и получилась большая концертная программа, единая по тематике, яркая и насыщенная, пронизанная особым теплом и нежностью. Большое внимание уделили оформлению зала.

Конкурс состоял из двух туров: в первом представили монологи, стихотворения и песни о маме, во втором преобладали хореографические номера. В состав жюри вошли почетный гражданин г. Кокшетау, ветеран труда, проработавший более 10 лет в Айыртауском районе секретарем райкома партии Болат Кошумбаев, заместитель редактора газеты “Арћа Ажары” Байкал Баядилов, ведущий инженер ТОО “Кокшетау Энерго” Кашен Саменов, главный специалист управления культуры и развития языков г. Кокшетау Жанар Балташева. Возглавил жюри писатель, драматург Толеген Кажибаев. Темный фон с яркими мерцающими звездами как путь в вечность, и на его фоне портрет Тлеулес - очаровательной, красивой женщины, с нежными завитками чуть вьющихся волос. И юная участница в белоснежном платье читает стихотворение о маме. Ее сменяют другие участники, ученики школ и колледжей, вузов, каждый с проникновенным монологом, стихотворением или с пронзительной, полной лирики песней. И это все о маме, о женщине, которая является началом начал для каждого из нас в этой жизни, это слова любви и признательности к той, что растит и воспитывает детей, вкладывая в каждого ребенка душу и сердце. Невольно все зрители зала становятся сопричастными к великому гимну Матери и, помня о Тлеулес, задумываются о своем чувстве к родной матери. Вот она, сила искусства, заставляющая с помощью лирики и музыки затронуть самые сокровенные струны души, объединяющая всех людей вне зависимости от того, какого ты пола, национальности или социального положения. Выступления 18 исполнителей прошли на одном дыхании. И очень приятно, что в этой череде молодых талантов яркими звездочками “засветились” айыртаусцы. Шестнадцатилетний Юрий Бердюгин, воспитанник Айыртауской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарил зрителям стихотворение “Здравствуй, мама!”, Анастасия Бердникович и Наталья Шефер выступили с песней “Ты моя”. Участники впоследствии удостоились 2-го и 3-го мест в своих номинациях.

Во втором туре представили танцевальные композиции, красной нитью через которые опять же прошла тема женщины-матери. И опять - был ли это чечено-ингушский танец либо казахская народная хореографическая композиция, современный танцевальный номер - все эти выступления объединяло одно: признательность и любовь к маме, величественная красота женщины, память о Тлеулес. И вновь юные артисты оказались на высоте - танцевальный коллектив Айыртауской школы-интерната сумел получить Гран-при конкурса! Все участники получили смартфоны, планшеты, грамоты, коллектив нашей школы-интерната - огромный телевизор LG. Все подарки приобрела семья Кошумбаевых.

По завершении концертной программы к участникам и зрителям конкурса обратился Б.А. Кошумбаев. Вспоминая о своей супруге Тлеулес, он отметил, что она всегда была для него верной женой, замечательной мамой для детей, тем крепким тылом, что позволял ему всецело отдаваться работе во благо родной страны. “Я думал, что она была моей женой, после ее ухода из жизни я понял, что она была для нас Богиней”, - отметил Болат Ахметжанович. От всей души он поблагодарил участников конкурса, пожелал всем ребятам обязательно сохранить и развить свой талант, здоровья, благополучия всем, кто участвовал в подготовке мероприятия, а также зрителям, пришедшим на это мероприятие.



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