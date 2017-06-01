Алина Сарсенова

Давайте представим, что какое-то определенное стихотворение или поэма вдруг стали бы блюдами высокой кухни. Какими бы они были? Оды были бы сладкими тортами, лирические стихи - солоноватой закуской, а поэмы - полноценным ужином с гарниром. Вот вы когда-нибудь пробовали поэзию на вкус? А известная поэтесса, писатель, психолог, сценарист, член Союза писателей России, золотой лауреат премии “Золотое перо Руси”, кавалер медалей “Литературный олимп”, а также Маршака и Лермонтова, кавалер почетного знака “Трудовая доблесть России”, член-корреспондент Международной академии интеграции науки и бизнеса, основоположник нового литературного жанра “Неоэзотерическая фантастика”, автор 24 книг, изданных в Казахстане, России и Китае, Карина Сарсенова решила соединить вкус от только что прочитанного проникновенного стихотворения со вкусом изысканных, но домашних блюд греческой кухни на необычном вечере “Вкусная поэзия” в ресторане “Греческая таверна” 22 сентября



Чтобы представить сборник стихотворений “Двойная сплошная”, Карина Сарсенова и Антон Митнев создали совершенно новый формат презентации. Антон является соавтором книги, автором четырех сборников стихов и поэм, актером и режиссером. В 2011 году его роман “Регенерация” был признан открытием года по версии сети “Меломан”. Каждое стихотворение из новой совместной книги можно было попробовать, ведь ему соответствовало определенное кулинарное творение. Например, первое блюдо “Я сердце вечное твое” - это оливки в горчичном соусе со средиземноморскими травами. Далее следовало блюдо “Может, Бог - это мы, в одной круговерти друг друга ухватившие за хвосты?” - молодой кальмар, фаршированный нежной пастой из свежих томатов и греческой феты. Яство “Два поэта - возможно ли это, их совместность, творений союз?” расшифровывается как “Вершки и корешки, а в результате нечто необычное...”, а именно салат из припущенного шпината и сладкой свеклы с бальзамическим уксусом. Апогей вкусного вечера - это “Все происходит, но вечно с тобою лишь душа, где любовь и Бог!”, а именно сметанно-ореховый торт авторского дизайна и авторской выпечки.

“Мы с Антоном как два поэта находимся на волне духовного и творческого сродства, - говорит Карина Сарсенова, - также мы на одной творческой волне с дизайнером Михаилом Кравецем, с нашими артистами, директором продюсерского центра Алиханом Мусатаевым. Здесь получается так, что когда встречаешься с творческой стороной человека, исчезают ревность, зависть, а появляется восторг от совместного творения. У Антона я вижу проявления огромного поэтического дара, и, наверное, поэтому мы вместе создали этот сборник. Люди, которых мне посылает Всевышний, мое творческое окружение, обладают высоким интеллектом, а это очень важно, мы вместе учимся понимать друг друга. Я всегда черпаю вдохновение от этих людей”.

“Плюс такого творческого союза в том, что никто не лезет на территорию другого, - вторит поэтессе соавтор книги Антон Митнев, - мы попытались, ведь стили абсолютно разные”. Совместный сборник “Двойная сплошная” Карины Сарсеновой и Антона Митнева можно назвать соединением двух разных талантов, которые наполняют друг друга новыми идеями, объединяясь в общую картину, олицетворяющую чувственную сторону души каждого из авторов. Кстати, поэт и поэтесса оделись в наряды от известного казахстанского дизайнера Михаила Кравеца, который также приехал поздравить авторов. В книгу включены лирические и философские стихи, поэтические фрагменты из современной драмы. Вечер “Вкусная поэзия”, кроме того, заложил основу триады культурных событий “До нашей эры”, которые являются смелым экспериментом творческого пути. Сначала решили соединить поэзию и кулинарию, создав мероприятие “Вкусная поэзия”, затем поэзия соединится со скульптурой, и уже в октябре вы сможете насладиться выставкой керамических скульптур Галины Щербаковой “Магия шумеров и магия слова”. А последний месяц осени раскрасит масштабная фотовыставка-перформанс “Неизбежность постмодернизма: Древний Египет и современное фотослово”. Каждый месяц самого любимого у поэтов времени года - осени - будет еще более творческим и ярким благодаря событиям, которые никак нельзя пропустить.

“Мы решили отбросить современность, - говорит Антон Митнев, - и копнуть то, что было до нашей эры. Именно Карина Рашитовна решила, что Древняя Греция ассоциируется с едой”. “Я очень люблю готовить, - говорит поэтесса. - Было время, когда я сама готовила с большим упоением, особенно мне нравились морепродукты и соусы, поэтому я взяла на себя смелость именно так обыграть идею Антона по Древней Греции, и тут же подключилась моя подруга Елизавета Зурначиди. Она помогла придумать блюда, привезла из Греции ингредиенты, она и стала идейным вдохновителем этого мероприятия”.

Для ягненка на вертеле использовали три соуса, чтобы отразить вкус блюда “В нем все, что нужно образцу, и хворост душ, и сверхогниво”, то есть материя и дух, бренность и вечность, радость настоящего момента - “Ягненок на вертеле с трио восхитительных соусов - шоколад, мандарин и средиземноморское разнотравье”.

Кроме проникновенных стихотворений из уст самих авторов и вкуснейших блюд авторской кухни поваров “Греческой таверны” и Елизаветы Зурначиди, вдохновленных стихотворениями из сборника “Двойная сплошная”, гости презентации смогли насладиться выступлениями певческих и танцевальных коллективов. Присутствующих развлекали танцевальный коллектив “Греческая таверна”, оперная певица, солистка трио “Парнас” Анжелика Шагарова, этноджазовый дуэт STBROTHERS, Мирас Киньяров, финалист шоу “Х фактор” и “Голос Казахстана” Тимур Иманджанов, а также Еркежан Мухамедиева.

Но и это еще не все, магическую атмосферу вечера создавали известные ясновидящие Галина Щербакова и Роза Оглы, которые давали абсолютно бесплатные консультации всем желающим. А тем, кто любит гадания, Елизавета Зурначиди лично рассказывала о будущем с помощью древнейшего метода - гадания на кофейной гуще. Среди гостей замечены певец Турар Рахимберлин, телерадиоведущая Гульбахор Хасанова, телеведущие Эльмира Колмакова и Салтанат Бекжигитова.