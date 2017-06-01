Ольга Шишанова

В отеле InterContinental состоялась торжественная церемония вручения национальной премии в области кинематографии “Тулпар”. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и спорта РК, Национальная академия кинематографических искусств и наук и акимат Алматы



На кинофоруме подвели итоги по определению лучших казахстанских и тюркоязычных фильмов, вышедших в прокат в период с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 года. Отечественные картины соревновались в восьми номинациях, ленты из тюркоязычных стран и регионов - в одной. В тайном голосовании приняли участие все члены киноакадемии, по итогам которого лучшим фильмом признали киноленту “Районы”.

Лучшей режиссерской работой отмечен Акан Сатаев за фильм “Районы”, лучшим автором сценария стал Тимур Жаксылыков. Приз за лучшую мужскую роль получили Эльтерес Нуржанов (“Районы”) и Кайрат Кемалов (“Казахское ханство. Алмазный меч”), за лучшую женскую роль - Айсулу Азимбаева (“В сетях”).

Лучшая операторская работа - Сапар Койчуманов, Александр Плотников (“Казахское ханство. Алмазный меч”), лучшая работа художника-постановщика - Умирзак Шманов, Сабит Курманбеков (“Казахское ханство. Алмазный меч”), музыкальная тема - лента “Районы” автора Алима Заирова. Лучшим зарубежным фильмом стала кинолента “В поисках мамы” из Кыргызстана режиссера Руслана Акуна. Более того, совместный проект Кыргызстана, Казахстана и США “В поисках мамы” выдвинули на соискание премии “Оскар” за 2017 год от РК. Приз “За выдающийся вклад в казахстанский кинематограф” вручили Асанали Ашимову, призом “За продвижение казахстанского кинематографа и фестивального движения” награждены обозреватель журнала The Hollywood Reporter Ник Холдсфорт, главный редактор портала “Filmz.ru: Настоящее кино” Александр Голубчиков и директор ТОО “Effective Media Liaison” Сункар Карабалдин.

Для гостей и участников торжественной церемонии выступили симфонический оркестр “Академия солистов” под руководством Михаила Кирхгоффа, народный артист РК Шахимардан Абилов, заслуженный деятель РК Медет Чотобаев и оперная певица Альфия Каримова.



Астана