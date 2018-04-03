Алина Сарсенова

Сейчас очень модно вести ЗОЖ, селебрити сплошь и рядом меняют шампанское на смузи, танцы до утра - на спортзалы, а аппетитное жаркое - на сбалансированное белковое питание. Что выбрать во всем этом многообразии: диеты или здоровое питание? Как не запутаться во всем многообразии фитнес-программ? Как выглядеть хорошо и любить свое тело - именно об этом мы и поговорили с легендой украинской легкой атлетики, лицом известной компании по производству здорового питания Еленой Говоровой, которая недавно посетила Алматы



Во время своей спортивной карьеры Елена Говорова специализировалась на прыжках в длину и тройном прыжке. Она участвовала в трех олимпиадах (1996, 2000 и 2004 годов) и пяти подряд чемпионатах мира по легкой атлетике (с 1995 по 2003 год). После завершения своей спортивной карьеры Елена активно занялась общественной деятельностью и популяризацией спорта в Украине. Она ведет спортивные программы на телевидении, организовывает различные спортивные мероприятия, работает над социальным проектом помощи детям из неблагополучных семей вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины. За свои спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры в стране Елена была удостоена ордена княгини Ольги всех трех степеней. - Поделитесь своим мнением о диетах, пожалуйста...

- Питание - это не диета, когда мы быстро приводим себя в форму, а на радостях наедаем на десять килограмм больше, потому что для организма это стресс. Я сторонница философии питания, когда человек ест осознанно. Пища может наполнять, но может и раздражать, поэтому мы должны понимать, для чего мы едим, как будем себя чувствовать после трапезы. Диета дает кратковременный эффект, и каждый для себя решает сам, хочет ли он быть в перманентном состоянии злости, но в хорошей форме, либо выбирает философию питания, когда он понимает, что есть и для чего. У этого человека будет хорошее настроение, он будет всегда полон сил и энергии.

- Как вы считаете, спорт спорту рознь? Сумо - это тоже спорт, но там никто не следит за здоровым питанием.

- Я приведу пример, Ольга Коробка (известная украинская спортсменка - тяжелоатлет) имела достаточный объем, а сейчас весит 65 килограммов, родила детей. То есть живут люди, которые генетически предрасположены к такому виду спорта, они большие от природы, поэтому они занимаются таким видом спорта со своими специальными правилами.

- Как вы думаете, нужно ли стремиться к определенному шаблонному идеалу, навязанному стереотипами?

- Сейчас идет как будто массовое клонирование, приходишь куда-то, а все одинаковые, подогнанные под стандарт. А мы все очень индивидуальны, кому-то подходит это, а кому-то - нет. Не нужно загонять себя в рамки, подстраиваться под параметры, важно чувствовать себя здоровым и счастливым. Люди с лишним весом будут стараться похудеть до определенного уровня, но заходить за грань не правильно. Когда в человеке бурлит энергия, когда он хочет просыпаться с утра и говорить: “Здравствуй, день, я готов жить полноценной жизнью, радоваться, покорять мир, улыбаться”, когда у него нет проблем, а есть вопросы и нюансы - это и есть тот сбалансированный образ жизни, который приводит к успеху. А когда человек очень сильно себя ограничивает, находится в полуобморочном состоянии, потому что не хватает сил, разве это жизнь? Мой вес 62 килограмма, я не подхожу ни под какие параметры, но я прекрасно себя чувствую, успеваю все - и работать, и заниматься семьей. Нужно найти свой источник энергии, созерцая себя изнутри.

- Что вообще нельзя есть?

- Я не советую вам есть гамбургеры и запивать их пивом, как это часто делают мужчины, ведь пиво приведет к повышению эстрогенов, что плохо для мужского организма. А посоветую обратить внимание на белковую пищу - вы будете чувствовать прилив сил, энергии и изменится качество жизни. Белковая пища входит в ДНК. Однако мы не роботы, которые запрограммированы на то, чтобы есть только то, что нужно. Мы иногда можем позволить себе расслабиться, съесть кусочек тортика или булочку. Но это иногда, а не системно, и обжорство позволять себе нельзя.

- Откуда вы черпаете энергию?

- Одна гастрономическая привычка меняет образ жизни. Сменив обычный завтрак на сбалансированный, вы приобретаете легкость, энергию, у вас будут больше сил, приподнятое настроение, захочется двигаться. Мой рецепт прост: сбалансированное питание, физическая нагрузка и люди, которые вас мотивируют. Это дает результат. - Правда ли, что ходьба заменяет кардиотренировку?

- У меня нет машины, я специально от нее отказалась, везде хожу пешком. Конечно же, на каблуках сложно, поэтому я всегда ношу с собой кроссовки или кеды. Если вы начнете ходить, со временем вам захочется большего, например, пробежаться. Начнете бегать, захочется начать приседать, потому что физическая нагрузка - это не пахота. Нужно тренироваться и наполняться. Не нужно “упахиваться” до десятого пота, а потом выползать с тренировки, нужно поработать и получить энергию, почувствовать легкость, нужно ко всему подходить постепенно и поэтапно. Учитесь слушать и слышать себя. Когда вы научитесь, то сможете перенести это во все сферы своей жизни. А где можно научиться слышать себя? Конечно же, во время физической нагрузки вы чувствуете свои мышцы, ощущаете, как ваше тело откликается на то или иное упражнение. Выберите тот вид спорта, на занятия которым вы будете лететь. Этот как влюбленность, потому что вы идете как на свидание, вы чувствуете отдачу.

- Какие советы вы можете дать всем женщинам по уходу за собой?

- Первое правило - ложиться спать нужно сегодня, примерно в 10 или 10.30 вечера, ведь сон - это восстановление, это наша красота, наше самочувствие. Правило номер два - обязательно завтракаем, чашка кофе и помчались - ни в коем случае, нужен сбалансированный завтрак. Третье правило - каждая из нас может уделить себе 15 минут в день на какую-то физическую активность с утра. Если нет времени, хотя бы минуту постойте в планке либо найдите 5-7 упражнений, которые вам подходят, например отжимания, приседания, легкие упражнения на пресс. И еще формула хорошего сна от меня - ложиться спать с легкой головой, легким сердцем и легким желудком.