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Колокольный звон и цветок гибискуса Светская жизнь

Ольга Шишанова
Посольство Кореи в РК подарило жителям столицы и гостям города чудесный осенний подарок - Сад дружбы
Открывали парк аким Астаны Асет Исекешев, посол Кореи в РК Ким Дэ Сик, вице-министр МСХ РК Ерлан Нысанбаев и депутаты парламента Казахстана. Речь об этом проекте шла еще три года назад, во время пребывания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Корее, но только в минувшем мае сад был разбит, причем на его возведение корейская сторона инвестировала 1,7 миллиона долларов.

 

 

“Для нас этот проект очень важен. Вы знаете, что инициатива главы государства по развитию “зеленого” пояса вокруг города является для нас одной из приоритетных. Поэтому в Астане активно разбивают парки, скверы, ботанический сад с парковой зоной. Все это позволяет нам улучшить экологию и развить “зеленый” пояс внутри города”, - отметил аким города Асет Исекешев в своей приветственной речи.

 

 

Архитектура парка передает национальный колорит Кореи. Пространство заполнено такими объектами, выполненными в национальном этническом стиле, как ворота, арки и декоративные стены, ротонды и беседки, есть даже зеркальный пруд. Но главным сооружением сада стала Колокольня дружбы, поскольку с колокольным звоном в Корее ассоциируются начало и конец года.
Предполагается, что в парке, который граничит с другим подобным городским объектом - парком “Арай”, большую часть пространства со временем займут цветник и рекреационная зона лесного хозяйства, где символично отобразят лес, какой растет в Юго-Восточной Азии.

 

 

“Пруд, колокольня, сад с красивыми деревьями, прогулки дают много положительных эмоций, таких как дружба, любовь, уважение, мир, безопасность и счастье”, - подчеркнул Ким Дэ Сик, прочтя в конце церемонии стихотворение собственного сочинения о новом символе дружбы между двумя народами, который будет прекрасен в течение всех времен года. В заключение почетные гости посадили на территории сада национальный цветок Кореи - гибискус.

Фото Радмира Фахрутдинова, Астана

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Просмотрено: 6461 раз Просмотров: 6461 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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