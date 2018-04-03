ГОРОДСКОЙ КОД 7-20-25

РЕЦЕПТ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ
Подробнее >>>
IX ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО В АЛМАТЫ

 
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Из глубины колодца светит солнце Светская жизнь

Ольга Шишанова
В кастинге фильма “Шынырау”, режиссер которого - Жанибек Жетируов - уже завершил съемки и монтаж, на главные, второстепенные и эпизодические роли приняли участие почти 100 актеров

 


Как сообщили “НП” в пресс-службе киностудии “Казахфильм”, сюжет киноленты основан на самой знаменитой повести Абиша Кекилбаева. Сегодня фильм, снятый по заказу Министерства культуры и спорта РК, уже находится в монтажно-тонировочном периоде. Работу произвели огромную, но и сегодня, прежде чем герои появятся на красной дорожке, необходимо еще отобрать дубли, закрепить последовательность сцен и эпизодов, уточнить ритм сцен в отдельности, да и всего фильма в целом.

 

 

Сейчас параллельно с компьютерной графикой идет еще и работа над музыкальным оформлением фильма, которым занимается композитор Арман Жайым. Как заверяет режиссер, в картине будет много классической музыки и обработок произведений известных композиторов. Звуковое оформление фильма вообще многоообразно: музыкальное, речевое, шумовое. Для речевого озвучивания, кстати, также провели пробы голосов на главные роли.

 

 

Напомним, что в кинокартине по сюжету представлена серия конфликтов. Это конфликт взглядов и убеждений, мировоззрений, конфликт достойных противников - мастеров своего дела, семейный конфликт, конфликт человека с самим собой, человека и общества, недопонимание, несогласие союзников, единомышленников, друзей, постепенно перерастающее в конфликт и расхождение, конфликт и непонимание/неприятие настоящей ситуации, вырастающий из страха перед будущим, конфликт ума и сердца, отцов и детей, любви и ненависти, нового и старого. “Главные герои фильма - утомленный тяжким трудом и сожалениями о своей жизни колодцекопатель Енсеп и глухой Оспан, имеющий недуг физический, но духовно цельный, чуткий человек, а также юные влюбленные Акмоншак и Асылхан”, - поведал режиссер о главных исполнителях, которых сыграли Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и молодая актриса Айжан Жетиру.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6929 раз Просмотров: 6929 опубликовал: Ruslan 10 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (77)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390