Ольга Шишанова

В кастинге фильма “Шынырау”, режиссер которого - Жанибек Жетируов - уже завершил съемки и монтаж, на главные, второстепенные и эпизодические роли приняли участие почти 100 актеров

Как сообщили “НП” в пресс-службе киностудии “Казахфильм”, сюжет киноленты основан на самой знаменитой повести Абиша Кекилбаева. Сегодня фильм, снятый по заказу Министерства культуры и спорта РК, уже находится в монтажно-тонировочном периоде. Работу произвели огромную, но и сегодня, прежде чем герои появятся на красной дорожке, необходимо еще отобрать дубли, закрепить последовательность сцен и эпизодов, уточнить ритм сцен в отдельности, да и всего фильма в целом. Сейчас параллельно с компьютерной графикой идет еще и работа над музыкальным оформлением фильма, которым занимается композитор Арман Жайым. Как заверяет режиссер, в картине будет много классической музыки и обработок произведений известных композиторов. Звуковое оформление фильма вообще многоообразно: музыкальное, речевое, шумовое. Для речевого озвучивания, кстати, также провели пробы голосов на главные роли. Напомним, что в кинокартине по сюжету представлена серия конфликтов. Это конфликт взглядов и убеждений, мировоззрений, конфликт достойных противников - мастеров своего дела, семейный конфликт, конфликт человека с самим собой, человека и общества, недопонимание, несогласие союзников, единомышленников, друзей, постепенно перерастающее в конфликт и расхождение, конфликт и непонимание/неприятие настоящей ситуации, вырастающий из страха перед будущим, конфликт ума и сердца, отцов и детей, любви и ненависти, нового и старого. “Главные герои фильма - утомленный тяжким трудом и сожалениями о своей жизни колодцекопатель Енсеп и глухой Оспан, имеющий недуг физический, но духовно цельный, чуткий человек, а также юные влюбленные Акмоншак и Асылхан”, - поведал режиссер о главных исполнителях, которых сыграли Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и молодая актриса Айжан Жетиру.



Астана