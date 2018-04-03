Мария Коленко

Культовая группа 90-х отмечает 20-летие! На сцене “Алматы Арена” состоялся грандиозный концерт “Руки Вверх!”



“5,5 тысячи сердец, бьющихся в такт! Алматы, спасибо за любовь!” - такими словами поблагодарил фронтмен группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков алматинских поклонников.

Под его песни “Алешка”, “18 мне уже”, “Стоят девчонки”, “Крошка моя” “Уходи”, “Он тебя целует” у молодежи 90-х происходили самые важные события в жизни: первый поцелуй и долгожданное свидание, школьные дискотеки и расставания с половинками, тусовки на даче и празднование 18-летия. Сергей Жуков стихами и музыкой сказал все то, что волновало практически каждого. Легкие, запоминающиеся тексты о самом главном, вызывающие в душе нотки ностальгии. Сергей Жуков исполнил песни без фонограммы. Знакомые биты были улучшены современными аранжировками, а эксклюзивная постановка с уникальными декорациями и видеоинсталляциями создали атмосферу праздника с танцами нон-стоп! “Я помню себя в 90-х, и помню, как всем двором мы слушали на кассетных магнитофонах хиты группы “Руки Вверх!”. Казалось бы, что все воспоминания давно уже канули в Лету... Но благодаря live-концерту в Алматы все воспоминания и ощущения того времени возродились в памяти вновь. Это был фееричный, душевный, зажигательный и очень атмосферный концерт!” - поделилась впечатлениями алматинская поклонница коллектива Кристина. К слову, “Руки Вверх!” представили публике не только самые любимые хиты, но и эксклюзивные премьеры новых композиций.



Фото Виктора Дмитриева