Мария Коленко

Популярный казахстанский дизайнер Айнур Турисбек представила в Porsche Center Almaty экспериментальный литературно-музыкальный fashion-спектакль “Ertostik Groove. Бата”



Совместно с театром “Бата”, его режиссером и актрисой, основателем театра “АРТиШОК” Вероникой Насальской, творческий тандем погрузился в древний эпос, добавив ему нотки современности. Национальный герой Ертостик стал не просто центральным персонажем постановки, он предстал как “человек неономад”, ищущий при помощи современного стиля способ рассказать про тонкости духовной жизни, философии кочевников.

В спектакле принимали участие модели, представляющие коллекцию “Бата” модного бренда Ainur Turisbek. Модели не только демонстрировали искусство дефиле и новую коллекцию, но и проявили себя настоящими актерами: смеялись, обнимались друг с другом, танцевали. Наряды резко контрастировали: тут и легкие романтические ткани, вариации фактур в черном цвете, перья, шлемы и цепи - буйство фантазии показано в полной мере. Экспериментальный проект предстал как симбиоз высокой моды, традиционных эпических канонов, современного театра и литературы, а также модернизированной этнической музыки в живом исполнении. Композитор Вячеслав Евстафьев использовал звучание домбры, кобыза, флейты, перкуссионных инструментов, добавив электронные эффекты. Мультимедийный перформанс дополнили видеоряд и текст. Круглая форма имела знаковую часть в спектакле. Круглая сцена предстала как символ мира, единства, где и развернулось все действо. Хип-хоп-баттл артистов в противопоставление айтысу акынов стал кульминационной частью постановки. Такое прочтение казахского эпоса происходит в Казахстане впервые.

Бренд Ainur Turisbek основан пять лет назад. Особый интерес к необычным стилевым решениям привели Айнур Турисбек, к слову, юриста по образованию, в мир моды, в котором она нашла свое призвание.