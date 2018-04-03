ТЕМА ЗАКРЫТА

КАК ОТДЕЛИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОТ ЧАСТНЫХ БАНКОВ?
Подробнее >>>
ЦИФРОВОЙ ЛИКБЕЗ

“ТВИННИНГ” - КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Модный эпос Светская жизнь

Мария Коленко
Популярный казахстанский дизайнер Айнур Турисбек представила в Porsche Center Almaty экспериментальный литературно-музыкальный fashion-спектакль “Ertostik Groove. Бата”

Совместно с театром “Бата”, его режиссером и актрисой, основателем театра “АРТиШОК” Вероникой Насальской, творческий тандем погрузился в древний эпос, добавив ему нотки современности. Национальный герой Ертостик стал не просто центральным персонажем постановки, он предстал как “человек неономад”, ищущий при помощи современного стиля способ рассказать про тонкости духовной жизни, философии кочевников.
В спектакле принимали участие модели, представляющие коллекцию “Бата” модного бренда Ainur Turisbek. Модели не только демонстрировали искусство дефиле и новую коллекцию, но и проявили себя настоящими актерами: смеялись, обнимались друг с другом, танцевали. Наряды резко контрастировали: тут и легкие романтические ткани, вариации фактур в черном цвете, перья, шлемы и цепи - буйство фантазии показано в полной мере.

 

 

Экспериментальный проект предстал как симбиоз высокой моды, традиционных эпических канонов, современного театра и литературы, а также модернизированной этнической музыки в живом исполнении. Композитор Вячеслав Евстафьев использовал звучание домбры, кобыза, флейты, перкуссионных инструментов, добавив электронные эффекты. Мультимедийный перформанс дополнили видеоряд и текст. Круглая форма имела знаковую часть в спектакле. Круглая сцена предстала как символ мира, единства, где и развернулось все действо. Хип-хоп-баттл артистов в противопоставление айтысу акынов стал кульминационной частью постановки. Такое прочтение казахского эпоса происходит в Казахстане впервые.
Бренд Ainur Turisbek основан пять лет назад. Особый интерес к необычным стилевым решениям привели Айнур Турисбек, к слову, юриста по образованию, в мир моды, в котором она нашла свое призвание.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 7447 раз Просмотров: 7447 опубликовал: Ruslan 17 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (117)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390