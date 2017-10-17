Алина Сарсенова

Почетный гость двадцать первого сезона Kazakhstan Fashion Week - один из самых популярных и актуальных дизайнеров России Игорь Чапурин. В числе клиентов бренда Chapurin - первые леди России Людмила Путина и Светлана Медведева, а сам дизайнер - дважды обладатель премии “Золотой манекен” и награды “Овация”, победитель конкурса молодых модельеров компании Nina Ricci. 10 октября в арт-пространстве Dostyk Plaza Игорь Чапурин провел мастер-класс, а затем продемонстрировал коллекцию в рамках Kazakhstan Fashion Week специально для алматинцев и гостей южной столицы. Игорь Чапурин ответил на вопросы “НП”



- Насколько вам комфортно сейчас быть в этой профессии?

- У каждого дизайнера есть миссия, которую он несет своим почитателям. Когда я начинал карьеру во время перестройки, для меня была главная задача - постараться переломить нелюбовь русских к русским с точки зрения восприятия дизайна и производств. Вся моя семья из легкой промышленности - мама возглавляла трикотажную фабрику, отец занимался оборудованием, поэтому я поставил себе широкие задачи. Даже в то время, когда ничего не было и невозможно было работать, я чувствовал себя комфортно, мне было интересно двигаться к своей цели. И уже после того, как мы одели практически всех мировых и отечественных звезд, я все равно не потерял интереса к своей профессии. Когда у меня спрашивали во Франции, что я хочу рассказать о России, отвечал, что не буду рассказывать о кокошниках, черной икре и валенках, а я покажу современную страну через современный дизайн. - В какой стране, по вашему мнению, самый интересный и необычный стиритстайл?

- Можно говорить о Голландии, Скандинавских странах, там очень интересно, но как человек классического восприятия жизни не смогу себя переубедить, поэтому Лондон. Именно в этом городе можно увидеть, как искусно люди одеваются, они ни на кого не похожи. Как искусно люди творят через свою внешность.

- Есть ли шанс у постсоветских государств быть модными и создавать мировые тренды?

- Мне кажется, что шансы есть у всех, и все же если глубоко копнуть в истории моды ХХ века, то царил настоящий культ Франции, а Лондон стоял на отшибе, там не было дизайнеров. Италия имела свой стиль, но не было личностей, Америка подражала Европе, но время показало, что мода великолепно развивается. В Нидерландах, в Бельгии, в Японии рождаются гениальные художники, в России я долгое время был единственным дизайнером, который одевал иностранных звезд.

А сейчас могу назвать других дизайнеров и своего поколения, и следующего. Когда эшелон западных звезд не гнушается русским дизайном, это говорит о том, что Россия правильно развивается. Я уверен, что все зависит от личности, в меня никто ничего не инвестировал, как в Вячеслава Зайцева, мы развивались, потому что маниакально любили свою профессию. Любое государство будет развиваться только благодаря личностям, если они будут до конца бороться за качество, за персональный дизайн, за свое лицо, а они постепенно выбьются.

- Какие явления в модной индустрии вам не нравятся, а какие нравятся?

- Мне не нравится неуважение к прошлому, это является очень слабым звеном нынешней моды и дизайнеров - мода ведь базируется на прошлом как любое искусство. Если современные дизайнеры и модные критики не апеллируют и не воспринимают то, что сделали лучшие творцы, значит, у этих людей нет будущего. Это не профессионально и не продуктивно. А радует молодое поколение - в модной индустрии идет обновление, и люди не ленятся. Маркетинг и реклама дает возможность быть активным большому количеству молодежи в fashion-пространстве, ведь свежее поколение - свежая кровь.

- Что должно быть в базовом гардеробе любой женщины?

- Черное платье, так как это платье любого настроения, маленькое оно или в пол, не важно. Также важно иметь юбку-карандаш, тонкий кашемировый свитер и одни нейтральные туфли на высоком каблуке - и вы всегда будете прекрасны.

- Какую коллекцию вы привезли к нам в Казахстан?

- Так как коллекция весна-лето 2018 будет показана в Москве 13 октября, мы привезли свою любимую коллекцию осень-зима 2017-2018. Она очень сложна по цвету, по крою, мы покажем то, что хотели бы увидеть на улицах Алматы и других городов Казахстана.



Фото Алексея Котерева