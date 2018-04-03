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Загадки цивилизации Светская жизнь

Мария Коленко
В пространстве Aurora Space города Алматы состоялась арт-презентация “Магия шумеров”. Ясновидящая и скульптор Галина Щербакова презентовала авторскую коллекцию керамических изделий, созданных на стихотворения Карины Сарсеновой и Антона Митнева из сборника “Двойная сплошная”. Совершив путешествие на тонком уровне сознания в далекое прошлое, Галина сумела увидеть шумерскую цивилизацию. Вернувшись в наше время, она захотела поделиться своим опытом, синтезируя прошлое с настоящим и предсказывая будущее...

В сборнике “Двойная сплошная” Карина Сарсенова и Антон Митнев прекрасно дополняют друг друга, демонстрируют череду переживаний и собственных взглядов на жизненные ситуации в творчестве. Что интересно, в этом удивительном тандеме людей искусства уникальность каждого автора не теряется. Это говорит об их высоком мастерстве и профессионализме.

 

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Единение скульптуры и слова органично дополняло избранные картины известного художника Юрия Зобака. Его сюрреалистическая живопись способствовала раскрытию магических образов скульптуры и поэзии, гости вечера смогли увидеть произведения художника в экспозиции в зале.
На арт-презентации под чтение авторами стихотворений о самом главном и животрепещущем - о любви, смысле жизни, потустороннем, душе и пути, атмосфера расположила к желанию найти ответы на волнующие вопросы. В этом гостям помогли известные ясновидящие и экстрасенсы - Галина Щербакова и Роза Оглы, давая консультации, а Елизавета Зурначиди с удовольствием гадала на кофейной гуще всем желающим.
Артисты продюсерского центра KS production Куат Идрискалиев, Мирас Киньяров, Тимур Иманджанов внесли музыкальную лепту. А завершилась презентация автограф-сессией с авторами.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6792 раз Просмотров: 6792 опубликовал: Ruslan 24 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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