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Алина Сарсенова
В Ritz Carlton Almaty прошел международный инвестиционный форум Almaty Invest 2017. Almaty Invest ежегодно собирает на своей площадке около 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. На форуме были гости из СНГ, Европейского союза, Японии, Кореи, КНР, Турции, Индии и других стран. Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных, так и перспективных проектов, требующих вложения инвестиций. В этом году в программе были четыре секции, посвященные логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству. Все эти направления приоритетные и перспективные для реализации, кроме того, они отражают бизнес-проекты, которые профинансированы за последние пять лет.
На наши вопросы ответил Танги Дайрин, продюсер и лирик Патрисии Каас, маркетинг-директор из Франции

 

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- Какую часть рынка Франции занимает fashion-индустрия?
- Очень большую часть, ведь самые большие бренды класса люкс находятся у нас, 70 процентов лакшери-компаний именно французские, например Hermes, Yves Saint Laurent, даже Gucci стала французской компанией. Мода - это часть нашей жизни, ведь у нас кроме лакшери есть и некрупные компании, занимающиеся модой, можно сказать, что мода - часть нашей культуры.
- Как вы можете прокомментировать существование огромных налогов во Франции?
- Действительно, у нас существует такая проблема. Во Франции есть такие налоги, как налог на добавленную стоимость, налог на доходы, налоги на операции с недвижимостью, ценными бумагами и другим движимым имуществом, налог на заработную плату, налог на прибыль компаний и еще другие налоги. Многие мои соотечественники едут за рубеж, чтобы основать там свою компанию, я сам пять лет назад основал компанию в России, потому что очень сложно создать компанию, которая производит что-то во Франции. Мне кажется, что наше новое правительство хочет изменить сложившуюся ситуацию и уменьшить налоги для предпринимателей, поэтому ситуация меняется к лучшему.
- Может быть, у вас есть какие-то советы для развития fashion-индустрии в Казахстане?
- Мне кажется, не стоит давать какие-либо советы, вспомните, какой была мода при Советском Союзе, это было просто ужасно, однако менее чем за 20 лет мода поднялась на очень высокий уровень. Когда я посещаю Неделю моды в Париже, я вижу глянцевых редакторов из России, они на самом деле профессионалы. В наши дни местная мода становится глобальной, многие страны имеют своих популярных дизайнеров, которые больше ощущают потребности и менталитет своих сограждан. Даже во Франции появились молодые дизайнеры-революционеры, которые понимают француженку, они должны знать наших женщин, чтобы одевать их.
- Как вы считаете, глобализация хорошо влияет на моду?
- Глобализация и интернет - это лучшее, что случилось с модой за последнее время. Потому что мода 20 лет назад была привилегией элиты, а сейчас вы можете увидеть, что происходит в мире, не выходя из дома посмотреть, как одеваются люди из разных стран. Они выражают через одежду свое настроение, и это выглядит прекрасно. Кроме того, это ведь очень интересно, наблюдать, что делают дизайнеры по всему миру.

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Просмотрено: 6796 раз Просмотров: 6796 опубликовал: Ruslan 24 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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